Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm lần này sẽ làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam có: ông Sato Kei, Phó Chánh Văn phòng Nội các; ông Ichikawa Keiichi, Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia; ông Uno Yoshimasa, Trợ lý Thủ tướng; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các; ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Saiki Kozo, Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng; ông Iida Yuji, Thư ký Thủ tướng; ông Namazu Hiroyuki, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao; ông Matsuo Takehiko, Thứ trưởng, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp; ông Watanabe Yoichi, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; ông Terada Yoshimichi, Thứ trưởng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; ông Kano Koji, Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng; ông Imagawa Takuo, Thứ trưởng, Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Thủ tướng Takaichi Sanae sinh ngày 7/3/1961 tại tỉnh Nara; cử nhân ngành kinh doanh, Đại học Kobe, Nhật Bản.

Năm 1993, bà lần đầu trúng cử Hạ nghị sỹ. Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2007, bà là Bộ trưởng phụ trách vấn đề Okinawa và Lãnh thổ phương bắc, đổi mới sáng tạo, ứng phó tỷ lệ sinh giảm, an ninh lương thực, kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chính sách khoa học, công nghệ.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bà là Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do.

Từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2017, bà là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017, bà kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chế độ mã định danh. Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020, bà giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chế độ mã định danh.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2024, bà là Bộ trưởng phụ trách An ninh kinh tế kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.

Từ ngày 4/10/2025 đến nay, bà giữ cương vị Chủ tịch thứ 29 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

Ngày 21/10/2025, bà trở thành Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 vừa qua, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Về trọng tâm, chuyến thăm dự kiến sẽ tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả Việt Nam và Nhật Bản trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay, trước hết là kinh tế, khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tương tự các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trước đây, chuyến thăm lần này sẽ làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Cùng với hợp tác khoa học-công nghệ, hợp tác năng lượng, nông nghiệp thông minh và công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và tăng cường chuỗi cung ứng nâng cao sức chống chịu là những nội dung được hai bên quan tâm.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, đây là lần thứ hai Thủ tướng Takaichi đến thăm Việt Nam, tuy nhiên lần trước là vào năm 2020, khi bà còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ nội vụ Truyền thông Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ với các nhà lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây sẽ là cơ hội để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương dựa trên khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP), cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Nhiều cuộc hội đàm cấp cao sẽ được thực hiện để hai bên trao đổi về các chủ đề năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân, học thuật giữa hai nước.