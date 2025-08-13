Kháng nghị bản án 6 năm tù, người đàn ông nuôi gà lôi được tại ngoại

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi. Anh Thái Khắc Thành - người bị kết án được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vì sao thay đổi biện pháp ngăn chặn với anh Thái Khắc Thành

Trưa 13/8, trao đổi với VietTimes, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cho biết đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt Thái Khắc Thành (ở Nghệ An) 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi.

Theo ông Tăng, Tòa án nhân dân tỉnh kiến nghị Viện kiểm sát kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm, do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với anh Thái Khắc Thành, từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Ông Tăng cho biết ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội liên quan tới bản án sơ thẩm, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và lãnh đạo Công an tỉnh nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án.

Tòa án tỉnh cũng yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử anh Thái Khắc Thành báo cáo giải trình.

Anh Thành thời điểm bị công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Vietnamnet.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm và các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh nhận thấy cấp sơ thẩm chưa áp dụng thông tư số 27 ban hành ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo thông tư, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo quy định gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo nghị định số 84 của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của anh Thái Khắc Thành là "gà lôi trắng", là loài chim hiện được ghi nhận trong nhóm IB, nghị định số 84 của Chính phủ. Hội đồng xét xử tuyên bố anh Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các quy định pháp luật Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận định tòa sơ thẩm áp dụng các quy định trên khi tuyên án anh Thành là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Hành vi nêu trên của Thái Khắc Thành có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã" quy định tại Điều 234 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên cần phải điều tra lại xác định giá trị các cá thể gà lôi thu giữ, để làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh không có thẩm quyền kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm theo trình tự phúc thẩm, vì vậy Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thẩm quyền.

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với anh Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị tuyên phạt 6 năm tù vì nuôi và bán gà lôi

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, anh Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán lấy tiền chi tiêu.

Năm 2024, thông qua mạng xã hội, anh Thành mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, qua mạng xã hội, Thành tiếp tục liên hệ với một người ở huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) thỏa thuận trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi, lấy hai con gà lôi mái của người này mang về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Cơ quan truy tố cáo buộc, việc mua và nuôi gà lôi tại nhà của Thành không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Sau một thời gian, các con gà lôi mái mà Thành nuôi đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, anh Thành đã bán 10 cá thể gà lôi con cho một người không quen biết để lấy số tiền 6 triệu đồng. Khi giao gà ở khu vực thuộc địa phận thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên), anh Thành bị tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) phát hiện thu giữ.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của anh Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi.

Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

4 tháng sau, anh Thành bị Tòa án khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù.