Khám phá hệ thống lưới che chắn Nga sử dụng bảo vệ các kho dầu trước UAV tự sát của Ukraine

Lực lượng Ukraina tiếp tục tấn công các mục tiêu then chốt như kho dầu trong lãnh thổ Nga, trong khi phía Nga cố gắng bảo vệ những mục tiêu này khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái.

Sau một loạt các cuộc tấn công thành công của Ukraina nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, phía Nga bắt đầu tích cực triển khai dùng lưới bảo vệ để “bao bọc” các bồn chứa nhiên liệu, điển hình như kho dầu ở Kazan.

Ngày 27/9, nhóm đặc vụ “Atesh” của Ukraine đã đăng thông báo trên kênh Telegram chính thức của họ. Thông báo cho biết, phía Nga đang sử dụng loại lưới chuyên dụng để bảo vệ các bồn chứa nhiên liệu khỏi các cuộc tấn công bằng drone. Các đặc vụ của lực lượng “Atesh” liên tục trinh sát những mục tiêu then chốt này. Họ ghi lại tọa độ chính xác và loại hình các công trình phòng bị, đồng thời đánh giá mức độ bảo vệ của từng mục tiêu — những dữ liệu sẽ hỗ trợ cho các đợt tấn công chính xác của máy bay không người lái.

“Atesh” viết trong tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tê liệt cơ sở nhiên liệu của kẻ chiếm đóng, phá vỡ hệ thống hậu cần quân địch trên mọi mặt trận”.

Vị trí các kho xăng dầu của Nga bị Ukraine dùng UAV tấn công thời gian qua.

﻿Ảnh: Defense Express.



Trong tháng 8, Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu sau đây của Nga: Nhà máy lọc dầu Ryazan, Novokuybyshevsk, Afipsky, Saratov, Volgograd, Syzran, Novoshakhtinsk, Ilsky và Nhà máy lọc dầu Kuibyshev.

Bashneft phủ lưới chống UAV ở nhà máy lọc dầu

Công ty dầu khí Nga Bashneft đã lắp đặt hệ thống lưới cơ học bảo vệ các bồn và thiết bị chính tại nhà máy lọc dầu nhằm chống các cuộc tấn công của drone từ Ukraina.

Theo ông Radiy Khabirov, lãnh đạo vùng Bashkortostan, việc lắp đặt lưới bảo vệ được thực hiện với sự phối hợp với Bộ quốc phòng Nga để tăng cường an ninh cho các cơ sở lọc dầu. Tuy nhiên, cách thức và hiệu quả cụ thể của việc phủ lưới này vẫn chưa được công khai.

Ảnh chụp một kho xăng dầu Nga do nhóm đặc vụ “Atesh” của Ukraine công bố.

﻿Ảnh: Wforum.



Dùng lưới phủ các công trình khác

Không chỉ kho dầu, các cơ sở năng lượng hoặc hạ tầng khác (như nhà máy cấp nhiệt, tòa nhà trong khu vực biên giới) cũng bắt đầu được che phủ lưới “chống drone”. Ở vùng Murmansk (phía bắc Nga), lưới kim loại được đặt trên các thiết bị lộ thiên của nhà máy nhiệt, nhà máy năng lượng để bảo vệ khỏi máy bay không người lái Ukraina.

Ở thành phố Shebekino (vùng Belgorod, gần biên giới Ukraina), một số tòa nhà dân cư cũng được phủ lưới chống UAV vì thành phố này thường xuyên bị Ukraine tấn công.

Các lưới này được gắn từ mái, kéo xuống phía ngoài tòa nhà để che chắn khoảng không gian bên trên, gây khó khăn cho UAV tiếp cận hoặc khiến chúng bị mắc lưới.

Dùng lưới "bọc" cả nhà máy. Ảnh: Militarnyi.



Hạn chế và rủi ro của việc dùng lưới bảo vệ

Phủ lưới không phải giải pháp hoàn hảo: nếu UAV có khả năng xuyên lưới hoặc mang đầu nổ có thể phá thủng lưới, thì chúng vẫn có thể xâm nhập mục tiêu.

Khi trời mưa, có gió, tuyết hay băng, lưới có thể bị tổn hại hoặc mất tác dụng, đặc biệt trong mùa đông — một số lưới được cho là có tuổi thọ chỉ vài ngày nếu điều kiện thời tiết xấu.

Khi lưới bị hư hại hoặc bị xuyên thủng, mục tiêu phía bên trong vẫn bị tổn thương nếu không có hệ thống phòng thủ bổ sung (như thiết bị khống chế, vũ khí chống UAV, radar, v.v.).

Ngoài ra, Nga cũng đang sử dụng các biện pháp phòng vệ khác kết hợp với lưới: Nga đang xem xét hoặc đã thử nghiệm tấm giáp (armoured plating) để bảo vệ các bồn chứa nhiên liệu, kho đạn hoặc cơ sở năng lượng khỏi tác động của drone nhỏ.

Ảnh vệ tinh chụp một kho dầu Nga cháy do bị UAV tự sát tấn công. Ảnh: Reuters.



Mặt khác, các hệ thống điện tử như gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, hệ thống phát hiện và phá hủy UAV cũng được cân nhắc hoặc áp dụng kết hợp để tăng cường an ninh.

Việc Nga tập trung phòng vệ vào khu vực biên giới và các cơ sở năng lượng trọng yếu cho thấy họ đánh giá cao mối đe dọa của máy bay không người lái Ukraina.

Theo Wforum, Militarnyi