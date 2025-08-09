Robot VinMotion lộ diện lần 2, nhảy múa điêu luyện trong bữa tiệc âm thanh ánh sáng

Mẫu robot hình người của VinMotion đã xuất hiện tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập tập đoàn Vingroup vào tối 8/8.

Xuất hiện sau lần "nhá hàng" vào tháng 6

Mẫu robot hình người đầu tiên của VinMotion đã thể hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và thực hiện cử chỉ tương tác và gây ấn tượng khi nhảy chào mừng sự kiện.

Mặc dù các robot chỉ đứng tại chỗ thực hiện các động tác với tay và chân, nhưng chúng cho thấy độ cân bằng khá tốt cũng như các khớp khá mềm dẻo.

Đây là lần thứ hai mẫu robot hình người của VinMotion xuất hiện trước công chúng, sau lần "nhá hàng" trong một video ngắn trên mạng xã hội vào tháng 6.

Video robot hình người của VinMotion nhảy múa trong sự kiện sinh nhật 32 năm tập đoàn Vingroup

Tiềm năng ứng dụng và mục tiêu phát triển của VinMotion

VinMotion được thành lập đầu năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%, phần còn lại thuộc về tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai con trai. Công ty chuyên thiết kế, thử nghiệm và phát triển robot hình người đa năng mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Sau hơn 3 tháng hoạt động, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã tạo ra nguyên mẫu đầu tiên, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ cao và tự động hóa tại Việt Nam.

Trả lời truyền thông trong nước, Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân cho biết giai đoạn đầu, robot hình người sẽ được áp dụng trong các nhà máy sản xuất của VinFast, thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, để hỗ trợ vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp. Trong trung và dài hạn, VinMotion đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh hơn, có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh, ngôn ngữ, phục vụ các lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng và chăm sóc cá nhân tại gia đình.

Cải tiến 5 phiên bản robot hình người

Cũng theo ông Nguyễn Trung Quân, VinMotion đang tích cực tuyển dụng kỹ sư và chuyên gia AI để mở rộng đội ngũ với mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Chủ tịch VinMotion nhấn mạnh toàn bộ quá trình từ thiết kế phần cứng, điện tử đến phần mềm và bộ điều khiển đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ, chứng tỏ tiềm năng phát triển mạnh mẽ và tự chủ công nghệ ngay tại Việt Nam.

VinMotion đã liên tục cải tiến với 5 phiên bản robot hình người trong chỉ vài tháng sau khi thành lập. Robot hình người sử dụng cảm biến, bộ truyền động và tích hợp AI để hòa nhập vào môi trường thiết kế cho con người mà không cần thay đổi hạ tầng, mở ra nhiều khả năng ứng dụng thực tiễn đa dạng trong công nghiệp và đời sống.

Việc robot hình người “Made in Vietnam” xuất hiện thực tế với khả năng vận động và nhảy múa là minh chứng rõ nét cho bước tiến công nghệ đột phá của Vingroup và khẳng định vị thế chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong ngành công nghiệp robot toàn cầu.