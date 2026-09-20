Jensen Huang nói gì về khả năng AI "hủy diệt nhân loại" trước năm 2030?

Trong bối cảnh nhiều nhà nghiên cứu AI tại Mỹ gần đây liên tục cảnh báo về nguy cơ AI mất kiểm soát, thậm chí có thể đe dọa toàn nhân loại, CEO Nvidia Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) lại có quan điểm hoàn toàn khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài CBS ngày 18/9 theo giờ Mỹ, ông Jensen Huang thẳng thừng bác bỏ cảnh báo cho rằng AI có thể khiến nhân loại diệt vong trước năm 2030. Ông nói “hoàn toàn không đồng tình” với nhận định này và không hiểu tại sao chính những người phát triển AI lại liên tục đưa ra các cảnh báo kiểu “ngày tận thế AI”.

“Tôi hoàn toàn không đồng tình”

Khi người dẫn chương trình CBS đề cập những cảnh báo gần đây về nguy cơ AI có thể hủy diệt nhân loại, Jensen Huang phản ứng khá mạnh: “Tôi hoàn toàn không đồng tình với cách nói đó. Nói rằng AI sẽ hủy diệt mọi thứ trước năm 2030 và dẫn tới ngày tận thế là điều tôi không đồng ý”.

Người dẫn chương trình sau đó hỏi liệu ông có đồng tình với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những cảnh báo về “ngày tận thế AI” chỉ là một “trò lừa bịp” (hoax) hay không.

Ông Jensen Huang có quan điểm khác biệt về vấn đề an toàn AI so với một số một số chủ tập đoàn công nghệ Mỹ khác. Ảnh: Sina.

Jensen Huang cho biết ông không muốn phát biểu thay Tổng thống Trump, nhưng thừa nhận những cảnh báo xuất phát từ chính các nhà phát triển AI đang tạo ra tâm lý lo ngại đáng kể trong xã hội Mỹ.

CEO Nvidia đặt câu hỏi tại sao những người trong ngành lại đưa ra các cảnh báo như vậy. Theo ông, có thể phía sau những tuyên bố này tồn tại “một số động cơ không được nói ra”, chẳng hạn yếu tố chính trị hoặc những nguyên nhân khác; thậm chí có thể một số người muốn thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

“Xác suất ngày tận thế là 0%”

Jensen Huang sau đó nhấn mạnh quan điểm của mình một cách dứt khoát hơn. Ông cho rằng dù mọi người mô tả tương lai AI theo cách nào, thì năm 2030 cũng sẽ không phải là ngày tận thế. Ông khẳng định: “Xác suất xảy ra ngày tận thế là 0%”.

Đây là một trong những phát biểu mạnh nhất của Jensen Huang về nguy cơ AI trong thời gian gần đây.

Jensen Huang bật loa ngoài tại sự kiện “All-In Summit” khi Tổng thống Trump gọi điện tới nói về an toàn AI. Ảnh: Sohu.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước, vào hôm 14/9, Jensen Huang đã tham dự sự kiện “All-In Summit” - tức “Diễn đàn All-In Summit”, hội nghị thường niên quy tụ giới công nghệ, đầu tư và chính sách của Mỹ tại Los Angeles - và có cách trả lời thận trọng hơn khi được hỏi về lời kêu gọi tạm dừng hoặc làm chậm quá trình phát triển AI.

Khi đó, ông nói rằng nếu các công ty cảm thấy quá trình phát triển đang mất kiểm soát, họ có thể chủ động điều chỉnh hoặc giảm tốc độ phát triển. So với tuyên bố cứng rắn trong cuộc phỏng vấn CBS ngày 18/9, lập trường này rõ ràng mềm hơn nhiều.

Jensen Huang không phủ nhận vấn đề an toàn của AI, mà cho rằng đây trước hết là một bài toán kỹ thuật, có thể kiểm soát thông qua thử nghiệm, thiết lập các ràng buộc và quy trình thẩm định trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Ông nhấn mạnh, đổi mới và an toàn không nhất thiết phải lựa chọn một trong hai: “Chúng ta nên tiến về phía trước nhanh nhất có thể, nhưng tuyệt đối không được đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa sẵn sàng, càng không được cung cấp những sản phẩm không an toàn”.

Bất đồng ở Thung lũng Silicon

Trong nội bộ Thung lũng Silicon hiện đang xuất hiện sự chia rẽ rõ rệt về tốc độ phát triển AI. CEO Anthropic Dario Amodei gần đây kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển các mô hình AI tiên phong để dành thêm thời gian cho nghiên cứu an toàn; quan điểm này nhận được sự hưởng ứng của CEO OpenAI Sam Altman và CEO SpaceX Elon Musk. Amodei cảnh báo nếu các biện pháp bảo vệ không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ, trong vòng 6–12 tháng tới có thể xuất hiện nguy cơ các tác nhân AI tự chủ tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Internet.

Trong giới khoa học hiện đang tồn tại quan điểm lo ngại AI phát triển không kiểm soát sẽ xóa bỏ nhân loại. Ảnh: Qiyejia.

Trong khi đó, Jensen Huang đứng ở lập trường khác, không ủng hộ việc áp dụng thêm các biện pháp quản lý mang tính toàn diện trên phạm vi rộng chỉ để đối phó với những rủi ro AI mang tính tận thế trong tương lai xa. Ông cho rằng các cơ chế ràng buộc của thị trường vốn đã tồn tại, đồng thời an toàn AI về bản chất là một bài toán kỹ thuật chứ không phải vấn đề pháp lý. Ông dẫn chứng rằng trong nhiều năm qua, không ít dự báo bi quan về AI – chẳng hạn AI sẽ thay thế bác sĩ X-quang hay khiến hàng loạt việc làm biến mất – cuối cùng đều không trở thành hiện thực.

Cũng tại All-In Summit hôm 14/9, ông Jensen Huang bất ngờ nhận được cuộc điện thoại trực tiếp từ Tổng thống Trump và đã bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Ông Trump chỉ trích những cảnh báo về nguy cơ AI hủy diệt nhân loại là “một trò lừa bịp”, đồng thời khẳng định ông ủng hộ việc tiếp tục phát triển AI và không muốn Mỹ giảm tốc độ, bởi điều đó có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc.

Ông Trump nhấn mạnh: “Không thể để Trung Quốc hưởng lợi từ việc đó”. Qua phát biểu của Huang và cuộc điện thoại của Trump, cho thấy Mỹ hiện vẫn đặt duy trì tốc độ phát triển AI và cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc ở vị trí rất cao.

Cuộc tranh luận về nguy cơ của AI đang lan sang cả lĩnh vực hoạch định chính sách. Một bên là nhiều quốc gia thúc đẩy các đạo luật về an toàn AI và xây dựng cơ chế đánh giá đối với các mô hình AI tiên phong; bên kia là các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng tính toán lo ngại quan điểm “giảm tốc” sẽ làm hạn chế đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.

Trong khi đó, theo Sina, xét về bản chất, tranh luận về an toàn AI đang trở thành cuộc giằng co giữa quy mô đầu tư vào năng lực tính toán, tốc độ thương mại hóa và ranh giới của quản lý nhà nước.

Theo Creaders, Sina