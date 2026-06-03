Iran tuyên bố tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5, Mỹ cáo buộc Iran tấn công trên toàn Trung Đông

Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ Mỹ, Mỹ phản đòn bằng không kích, làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến an ninh khu vực và giá dầu.

Ngày 3/6, Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain cùng các căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực.

Ngoài ra, các sân bay dân sự tại Bahrain, UAE và Kuwait đã phải tạm ngừng hoạt động, mọi chuyến bay đều bị đình chỉ cất và hạ cánh.

Tối 2/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng thông báo trên mạng xã hội, cho biết Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông trong ngày 2/6. Quân đội Mỹ đã đánh chặn một số tên lửa đạn đạo và UAV của Iran. Để đáp trả, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích mà họ gọi là “phòng vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã ngừng liên lạc với các bên trung gian hòa giải. Ông khẳng định đối thoại Mỹ - Iran vẫn đang được duy trì liên tục.

Ảnh Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ hôm 28/5 do IRGC công bố . Ảnh: NBD.

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết các tin của truyền thông Iran về việc đàm phán bị gián đoạn là “sai sự thật và không chính xác”. Theo ông, hai bên đã liên lạc liên tục “bốn ngày trước, ba ngày trước, hai ngày trước, một ngày trước và cả hôm nay”. Ông đồng thời thúc giục Iran sớm đạt được một thỏa thuận.

Ngày 3/6, giá dầu quốc tế tăng mạnh. Hợp đồng dầu thô WTI tại New York có lúc tăng 2,47%, vượt mốc 96 USD/thùng; dầu Brent tăng hơn 1%, lên 97,1 USD/thùng.

Iran tuyên bố tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 Mỹ

Rạng sáng 3/6 giờ địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra tuyên bố cho biết ngày 2/6, một quả đạn của quân đội Mỹ đã bắn trúng một tàu chở dầu Iran gần Strait of Hormuz, khiến khoang máy bị hư hại.

IRGC cho biết, “để đáp trả hành động xâm lược và vi phạm các quy tắc tại eo biển Hormuz”, họ đã phóng tên lửa tấn công con tàu “Panaya”, được cho là thuộc quyền lợi Mỹ và Israel.

Thông cáo nêu rõ, trong một đợt tấn công tiếp theo, quân đội Mỹ đã đánh trúng một tháp thông tin liên lạc của Vệ binh Cách mạng ở phía nam đảo Qeshm. Để đáp trả, lực lượng Hàng không Vũ trụ của Vệ binh Cách mạng đã phóng tên lửa và UAV tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ cùng một căn cứ không quân Mỹ tại một quốc gia trong khu vực.

Iran nhấn mạnh rằng họ từng cảnh báo “sẽ có phản ứng hoàn toàn khác và cứng rắn hơn nếu bị tấn công”, tái khẳng định bất kỳ hành động nào làm tổn hại an ninh tại eo biển Hormuz sẽ khiến quân đội Mỹ phải trả giá đắt.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain. Ảnh: Sohu.

Mỹ nói đã đánh chặn tên lửa, UAV Iran

Ngày 3/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra tuyên bố trên mạng xã hội X, cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía các quốc gia láng giềng trong khu vực.

Theo tuyên bố, hai tên lửa của Iran nhằm vào Kuwait đã rơi hoặc tự tan rã giữa đường; ba tên lửa hướng tới Bahrain đã bị lực lượng phòng không Mỹ và Bahrain đánh chặn.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng tuyên bố bắn hạ ba UAV tấn công do Iran phóng đi, được cho là nhằm vào các tàu dân sự đang hoạt động bình thường trên biển. Sau đó, Mỹ tiến hành cái gọi là “đòn tấn công tự vệ” nhằm vào một trạm điều khiển mặt đất của quân đội Iran trên đảo Qeshm.

Mỹ cho biết không có binh sĩ Mỹ nào thương vong trong chiến dịch này. Trong thời gian lệnh ngừng bắn hiện vẫn còn hiệu lực, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giác cao độ.

Quân đội Kuwait rạng sáng 3/6 cũng thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không nước này đang đánh chặn các tên lửa và UAV “thù địch” đang bay tới.

Một số hãng truyền thông cho biết căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait đã bị tấn công. Khoảng 1 giờ sáng ngày 3/6, còi báo động phòng không được kích hoạt trên toàn lãnh thổ Kuwait, sau đó xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Theo phóng viên Tân Hoa Xã tại thủ đô Kuwait City, các tiếng nổ phát ra từ hướng tỉnh Jahra Governorate ở phía tây bắc thủ đô. Tại đây có Ali Al Salem Air Base, một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Mỹ ở Kuwait.

Cho đến sáng 3/6, tiếng nổ vẫn còn vang lên. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin các còi báo động cũng đã vang lên trên bầu trời Bahrain.

Trước đó trong ngày 3/6, truyền thông Iran cũng cho biết đã có các vụ nổ trên đảo Qeshm tại eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ liệu các sự kiện này có liên quan trực tiếp đến nhau hay không. Tuy nhiên, Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết cuộc tấn công vào các căn cứ Mỹ diễn ra ngay sau khi một vụ nổ được ghi nhận trên đảo Qeshm.

Trước đó, hôm 1/6, Bộ Ngoại giao Kuwait ra tuyên bố lên án nhiều cuộc tấn công mà họ cáo buộc là của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Hôm 28/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cáo buộc Iran phóng tên lửa vào Kuwait. Iran đáp lại rằng đây là hành động trả đũa của họ sau khi quân đội Mỹ tấn công Bandar Abbas - căn cứ hải quân và thương mại lớn nhất của Iran, nằm ngay cửa ngõ eo biển Hormuz hôm 28/5, và các mục tiêu bị Iran nhắm tới là những căn cứ Mỹ liên quan đến vụ tấn công đó.

Theo NBD, Sohu