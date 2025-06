Iran cảnh báo hậu quả "không thể đảo ngược" sau khi ông Trump dọa loại bỏ lãnh tụ tối cao

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 18/6 đã lên tiếng đáp trả lời kêu gọi “đầu hàng vô điều kiện” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Washington sẽ gây ra “hậu quả nghiêm trọng và không thể khắc phục”.

“Iran không phản ứng tốt với những lời đe dọa”, ông Khamenei tuyên bố trên truyền hình, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không chấp nhận bất kỳ nền hòa bình hay cuộc chiến nào bị bên ngoài áp đặt.

Trước đó một ngày, hàng loạt bài đăng từ tài khoản mạng xã hội của ông Trump – bao gồm lời kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và phát biểu ám chỉ khả năng “loại bỏ” ông Khamenei – đã làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ có thể chính thức bước vào cuộc chiến với Iran.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ cho biết, chính quyền Trump đang cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có việc tham gia cùng Israel tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, tuyên bố Tehran đã gửi thông điệp tới Washington, khẳng định Iran sẽ trả đũa nếu Mỹ can thiệp trực tiếp. “Chúng tôi đã coi Mỹ là đồng phạm trong các hành động của Israel”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi sẽ không do dự trong việc bảo vệ người dân, an ninh và lãnh thổ – và sẽ đáp trả nghiêm khắc, không khoan nhượng”.

Hàng nghìn người dân đã rời khỏi thủ đô Tehran vào sáng 18/6, sau khi ông Trump kêu gọi người dân sơ tán khỏi thành phố này. Một nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ đang xem xét các phương án, bao gồm cả việc cùng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Một quan chức quân sự Israel cho biết, khoảng 50 chiến đấu cơ Israel đã tấn công 20 mục tiêu tại Tehran trong đêm, bao gồm các nhà máy sản xuất nguyên liệu, linh kiện và hệ thống chế tạo tên lửa. Israel đã kêu gọi cư dân ở khu vực tây nam Tehran sơ tán để chuẩn bị cho các đợt không kích mới.

Đáp trả, Iran đã phóng loạt tên lửa mới về phía Israel và cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả Mỹ nếu Washington tham chiến.

Các tuyến đường phía bắc Tehran tắc nghẽn nghiêm trọng trong ngày.

“Chúng tôi rời Tehran sáng nay. Các con tôi rất sợ hãi, và chúng tôi sẽ ở tạm nhà anh trai tôi gần Karaj”, một doanh nhân tên Alireza, 37 tuổi, chia sẻ qua điện thoại với Reuters.

Arezou, 31 tuổi, đã rời thủ đô và đến thị trấn nghỉ dưỡng Lavasan. “Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi chiến sự kết thúc. Nhà bạn tôi ở Tehran bị trúng tên lửa, anh trai cô ấy bị thương. Họ là dân thường”, cô nói. “Tại sao chúng tôi phải trả giá cho quyết định theo đuổi chương trình hạt nhân của chính quyền?”.

Iran đang cân nhắc các phương án để tạo đòn bẩy, bao gồm lời đe dọa gián tiếp về việc làm gián đoạn thị trường dầu mỏ toàn cầu bằng cách hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu quan trọng nhất thế giới do Iran kiểm soát.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Iran, ông Ehsan Khandouzi, đăng trên mạng xã hội X rằng Iran nên nhanh chóng yêu cầu tàu chở dầu phải xin phép khi qua eo biển, và cho rằng đây sẽ là bước đi “quyết đoán” nếu thực hiện kịp thời. Bộ Dầu mỏ và Bộ Ngoại giao Iran chưa bình luận về đề xuất này.

Một hệ thống chống tên lửa hoạt động khi tên lửa được phóng từ Iran, nhìn từ Tel Aviv, Israel vào ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Cấm quay phim, giới hạn nhiên liệu

Trong bối cảnh hứng chịu đợt tấn công lớn nhất kể từ chiến tranh Iran–Iraq, chính quyền đang cố gắng ngăn chặn hoảng loạn và thiếu hụt vật tư. Việc chia sẻ hình ảnh thiệt hại bị siết chặt, trái ngược với giai đoạn đầu chiến sự khi truyền thông nhà nước phát cảnh nổ bom, cháy nổ và nhà cửa đổ nát. Hiện, người dân bị cấm quay phim hiện trường.

Chính phủ cũng hạn chế lượng nhiên liệu mà người dân có thể mua. Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad lên truyền hình cho biết các biện pháp này nhằm ngăn thiếu hụt, và khẳng định nguồn cung nhiên liệu cho người dân vẫn được đảm bảo.

Sau các cuộc không kích của Israel khiến nhiều cố vấn quân sự và an ninh thân cận thiệt mạng, vòng tròn quyền lực quanh ông Khamenei bị thu hẹp đáng kể, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sai lầm chiến lược – theo nhận định của 5 nguồn tin am hiểu quá trình ra quyết định.

Chính quyền Iran cho biết có ít nhất 224 người chết, phần lớn là dân thường. Tuy nhiên, con số này đã không được cập nhật trong nhiều ngày qua.

Tại Israel, đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ chiến tranh ngầm và xung đột qua ủy nhiệm, tên lửa từ Iran xuyên thủng lưới phòng không và gây thương vong đáng kể. Kể từ thứ Sáu tuần trước, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa, trong đó khoảng 40 quả xuyên thủng phòng không và giết chết 24 người – tất cả đều là dân thường, theo giới chức Israel.

Tiếng nổ lớn vang lên tại Tel Aviv trong sáng 18/6. Quân đội Israel cho biết có hai loạt tên lửa được phóng từ Iran chỉ trong hai giờ đầu ngày.

Hãng tin bán chính thức Mehr đưa tin về đụng độ giữa lực lượng an ninh Iran và các tay súng chưa rõ danh tính tại thành phố Rey, phía nam Tehran, nghi do Israel chỉ đạo nhằm tiến hành “các chiến dịch khủng bố ở khu dân cư đông đúc”. Thông tin này chưa được xác minh chính thức.

Một số hãng tin Iran cho biết Israel đang tấn công một trường đại học thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) ở miền đông Iran và cơ sở tên lửa đạn đạo Khojir gần Tehran – nơi từng bị không kích vào tháng 10 năm ngoái.

Mọi người xem khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà IRIB, đài truyền hình nhà nước của nước này, tại Tehran, Iran vào ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

Ông Trump khiến thế giới hoang mang

Những bài đăng trái chiều của ông Trump – từ lời mời đàm phán đến dọa tham chiến – khiến dư luận toàn cầu không rõ lập trường thực sự của Mỹ.

Tới nay, Mỹ mới chỉ có các hành động gián tiếp như hỗ trợ đánh chặn tên lửa bay về phía Israel. Tuy nhiên, Washington sở hữu các loại bom hạng nặng mà Israel không có – chẳng hạn loại bom có thể phá hủy nhà máy làm giàu uranium nằm sâu trong núi tại Fordow.

Hôm thứ Ba, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng tôi biết chính xác nơi ‘Lãnh tụ Tối cao’ đang ẩn náu... Chúng tôi sẽ không ‘xử lý’ ông ta – ít nhất là chưa...Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn dần”.

Chỉ ba phút sau, ông tiếp tục đăng: “Hãy đầu hàng vô điều kiện!”.

Ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington đang điều thêm chiến đấu cơ tới Trung Đông và kéo dài thời gian triển khai của các máy bay hiện diện tại khu vực.

Một nguồn tin báo cáo tình báo cho biết Iran đã di chuyển một số bệ phóng tên lửa đạn đạo, nhưng hiện chưa rõ liệu chúng nhằm vào quân Mỹ hay Israel.