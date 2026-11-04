iPhone 18 có thể là iPhone tiêu chuẩn đắt nhất lịch sử

iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn được dự đoán tăng giá khi ra mắt vào năm 2027, đi kèm những nâng cấp về chip xử lý, màn hình và dung lượng pin.

Theo MacRumors, tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo tiết lộ Apple đang chuẩn bị một số nâng cấp cho iPhone 18 tiêu chuẩn. Đáng chú ý, mẫu điện thoại này có khả năng tăng giá so với thế hệ tiền nhiệm, dù mức điều chỉnh cụ thể chưa được xác nhận.

iPhone 18 có thể trở thành mẫu iPhone tiêu chuẩn đắt nhất lịch sử nếu giá bán tăng lên gần 1.000 USD. Ảnh mô phỏng: MacRumors.

Tại Mỹ, iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD (20,8 triệu đồng) khi ra mắt, trước khi tăng lên 899 USD (23,4 triệu đồng) vào tháng 9/2026. Nếu Apple tiếp tục tăng thêm 100 USD, iPhone 18 có thể chạm mức 999 USD, tương đương khoảng 26 triệu đồng.

Khả năng tăng giá xuất hiện trong bối cảnh chi phí linh kiện điện tử leo thang, đặc biệt là bộ nhớ RAM và chip lưu trữ. Theo The Verge, nhu cầu linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu AI đang gây sức ép lên chuỗi cung ứng, khiến nhiều hãng smartphone phải điều chỉnh giá bán.

Bên cạnh thông tin về giá, iPhone 18 được dự đoán trang bị chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm. Công nghệ này có thể cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện so với thế hệ trước, giúp thiết bị xử lý các tác vụ tốt hơn mà không làm tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Theo nguồn rò rỉ, máy tiếp tục sử dụng màn hình OLED 6,3 inch với tần số quét tối đa 120 Hz, tích hợp Face ID và Dynamic Island. Thiết kế mặt trước nhiều khả năng không thay đổi đáng kể so với iPhone 17, trong khi tần số quét cao giúp thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh mượt mà.

Về camera, iPhone 18 được cho là duy trì hệ thống 2 camera sau với độ phân giải 48 MP. Cấu hình này đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thường ngày, tuy nhiên chất lượng thực tế còn phụ thuộc vào cảm biến và thuật toán xử lý hình ảnh mà Apple trang bị.

iPhone 18 được dự đoán trang bị chip A20, giúp cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng. Ảnh minh họa: 9to5Mac.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là dung lượng pin. Digital Chat Station cho rằng iPhone 18 sẽ sở hữu viên pin lớn hơn mức 3.692 mAh trên iPhone 17. Khi kết hợp với chip A20, thay đổi này có thể kéo dài thời gian sử dụng, dù dung lượng cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Khác với lịch trình ra mắt iPhone thường thấy vào tháng 9, Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone 18 tiêu chuẩn vào đầu năm 2027, cùng iPhone 18e và iPhone Air 2.