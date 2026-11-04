Bộ Công an nói gì về vụ lừa đảo liên quan 113 người nước ngoài ở Thanh Hóa?

Sáng 4/11, tại họp báo Chính phủ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án lừa đảo được lực lượng công an triệt phá gần đây.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vụ án xảy ra tại Thanh Hóa, liên quan đến 113 người nước ngoài gồm các quốc tịch như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 và Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can, tăng 5 người so với thông tin công bố trước đó. Trong số này có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Đáng chú ý, có 5 trường hợp bị khởi tố về cả hai tội danh nêu trên; một trường hợp bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đối với những trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: A.Q.

Về quan điểm xử lý, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, không chỉ tại Việt Nam. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với quan điểm nhất quán là kiên quyết xử lý.



"Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định", thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Công an đồng thời khẳng định quan điểm tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.



Bộ Công an cũng khẳng định sẽ xử lý từ sớm, từ xa, tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh các loại tội phạm.

Đưa ra khuyến cáo với người dân, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, nhất là trước những dấu hiệu bất thường.

Theo ông, người dân cần thận trọng khi không xác định được danh tính của người liên hệ trên mạng hoặc nhận được lời mời gọi đầu tư, kinh doanh với mức lãi suất cao bất thường. Những thông tin này cần được kiểm chứng trước khi quyết định tham gia.

Bên cạnh đó, người dân không cung cấp, cho thuê hoặc cho mượn thông tin cá nhân khi chưa rõ mục đích sử dụng, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi phạm tội.

"Chúng tôi mong muốn người dân khi phát hiện nghi vấn liên quan tội phạm cần thông tin ngay cho lực lượng chức năng, công an", ông Toản nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan báo chí, nhà mạng, ngân hàng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm.