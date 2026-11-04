Tin nóng công nghệ 4/11: Siri AI sắp hỗ trợ tiếng Việt, Z Fold8 bán chạy sau khi iPhone gập ra mắt

Siri AI sắp hỗ trợ tiếng Việt, hacker dùng cuộc phỏng vấn xin việc giả để xâm nhập Binance và doanh số Galaxy Z Fold8 tăng mạnh sau khi iPhone gập ra mắt là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 4/11.

1. Siri AI sắp hỗ trợ tiếng Việt trên iPhone

Apple vừa công bố kế hoạch bổ sung tiếng Việt cho Siri AI, phiên bản trợ lý ảo có khả năng thực hiện nhiều công việc phức tạp trên iPhone. Theo MacRumors, Siri AI còn được nâng cấp trong bản thử nghiệm iOS 27.3, cho phép xử lý nhiều yêu cầu ngay trong các ứng dụng.

Siri AI được nâng cấp khả năng thực hiện công việc trong ứng dụng và dự kiến hỗ trợ tiếng Việt. Ảnh: Apple.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Siri hủy đăng ký nhận email quảng cáo, đóng các tab trùng lặp trong Safari hoặc sắp xếp tệp tin. Apple cũng cho phép các nhà phát triển tích hợp ứng dụng với Siri để trợ lý thực hiện nhiều thao tác liên tiếp theo yêu cầu bằng lời nói.

2. Hacker dùng phỏng vấn xin việc giả để đánh cắp 6,3 tỷ USD

Vụ tấn công khiến Binance mất khoảng 6,3 tỷ USD tiền mã hóa bắt đầu từ một lời mời phỏng vấn xin việc giả. Theo BleepingComputer, một kỹ sư phần mềm của sàn giao dịch này đã bị lừa tải bài kiểm tra lập trình chứa mã độc về máy tính.

Binance công bố cách hacker tiếp cận nhân viên trước vụ đánh cắp hàng tỷ USD tiền mã hóa. Ảnh minh họa: BleepingComputer.

Báo cáo mới của Binance cho biết kẻ tấn công giả danh nhân sự của một công ty không có thật, tổ chức 2 cuộc phỏng vấn để tạo lòng tin. Trong cuộc trao đổi thứ 2, kỹ sư được yêu cầu tải bài tập từ kho mã nguồn trực tuyến. Việc chạy mã độc đã giúp hacker kiểm soát máy tính của nạn nhân.

Từ thiết bị bị xâm nhập, hacker tiếp tục tìm cách chiếm quyền truy cập của những nhân viên phụ trách hệ thống ví. Đến ngày 29/10, chúng lợi dụng các thông tin đăng nhập đánh cắp được để thực hiện giao dịch trái phép.

3. Doanh số Galaxy Z Fold8 tăng hơn 20% sau khi iPhone Duo ra mắt

Doanh số Galaxy Z Fold8 tại Hàn Quốc tăng hơn 20% trong tuần iPhone Duo bắt đầu bán ra. Theo The Korea Herald, số liệu từ ngành viễn thông cho thấy lượng máy Samsung bán trong giai đoạn 23-29/10 tăng mạnh so với tuần trước đó.

Khách hàng trải nghiệm Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 tại cửa hàng Samsung ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Newsis.

Diễn biến này xuất hiện khi iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, bị một số khách hàng phản ánh màn hình bên trong xuất hiện vết nứt hoặc đường sáng bất thường.

Samsung cũng có lợi thế về giá tại Hàn Quốc, khi Galaxy Z Fold8 rẻ hơn iPhone Duo khoảng một triệu won (hơn 19 triệu đồng).

4. Công ty AI của Elon Musk dùng động cơ máy bay cũ để phát điện

Một số trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đang tận dụng động cơ máy bay cũ để tự sản xuất điện. Theo TechCrunch, các động cơ được tháo từ máy bay ngừng hoạt động, cải tạo để chạy bằng khí đốt rồi sử dụng làm máy phát điện.

Ảnh minh họa một kỹ thuật viên làm việc bên cạnh động cơ máy bay cũ được cải tạo thành máy phát điện phục vụ các trung tâm dữ liệu. Ảnh: ProEnergy.

Nguyên nhân là nhiều dự án trung tâm dữ liệu phải chờ nhiều năm mới được kết nối với lưới điện. Công ty xAI của Elon Musk đã lắp 8 hệ thống phát điện sử dụng động cơ cải tạo tại Mississippi để phục vụ trung tâm dữ liệu Colossus 2 ở Memphis.

Dù có thể triển khai nhanh hơn, động cơ máy bay cải tạo thường kém hiệu quả và gây ô nhiễm nhiều hơn các tua-bin chuyên dụng. Vì vậy, giải pháp này chủ yếu được xem là biện pháp tạm thời trong lúc các doanh nghiệp chờ nguồn điện ổn định để vận hành hệ thống AI.

Theo MacRumors, BleepingComputer, The Korea Herald, TechCrunch