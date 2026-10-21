BYD Sealion 5 chốt giá tại Việt Nam, đắt hơn Mazda CX-5

BYD Sealion 5 chính thức gia nhập phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam với hai phiên bản Essential và Premium, cạnh tranh với Mazda CX-5, Ford Territory và VinFast VF 7.

Sáng 21/10, BYD giới thiệu Sealion 5 - mẫu SUV hạng C sử dụng động cơ PHEV - tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được phân phối với 2 phiên bản Essential và Premium, giá bán lần lượt 739 triệu đồng và 789 triệu đồng.

Hai phiên bản có chung thiết kế và hệ truyền động, nhưng khác biệt khá rõ về dung lượng pin, khả năng sạc, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

BYD Sealion 5 sử dụng thiết kế SUV đô thị với đèn LED phía trước, mâm hợp kim 18 inch và các chi tiết ốp tối màu quanh thân xe. Ảnh: Thượng Tâm.

Tổng thể, Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Xe được trang bị đèn LED phía trước và mâm hợp kim 18 inch. Riêng bản Premium có thêm cốp điện, đèn chào mừng, cảm biến gạt mưa và gương tự động gập khi khóa xe.

Bên trong, bản Essential sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch, hệ thống 6 loa và ghế trước chỉnh cơ. Bản Premium được nâng cấp lên màn hình 12,8 inch, 8 loa, ghế trước chỉnh điện và thông gió. Phiên bản cao còn có sạc không dây 15 W, trong khi bản Essential không được trang bị tính năng này.

Khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở bộ pin. Sealion 5 Essential dùng pin Blade Battery dung lượng 13,08 kWh, cho quãng đường chạy thuần điện 82 km theo chuẩn NEDC. Premium dùng pin 18,3 kWh, nâng tầm chạy điện lên 110 km. Tổng phạm vi di chuyển kết hợp của hai phiên bản lần lượt đạt khoảng 1.150 km và 1.200 km.

Bên trong nội thất, bản Premium có màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch, to hơn loại 10,1 inch trên bản Essential. Ảnh: BYD.

Cả hai đều hỗ trợ sạc AC công suất 3,3 kW. Tuy nhiên, chỉ bản Premium có khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 18 kW. Đây là khác biệt đáng kể với người thường xuyên sử dụng chế độ chạy điện.

Sealion 5 kết hợp động cơ xăng 1.5 lít công suất 98 mã lực, mô-men xoắn 125 Nm với mô-tơ điện công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 214 mã lực, mô-men xoắn cực đại 210 Nm.

Khác biệt về an toàn cũng khá rõ. Essential có camera lùi, 4 cảm biến phía sau và hệ thống giám sát áp suất lốp gián tiếp. Premium được trang bị camera 360 độ xuyên gầm và hệ thống giám sát áp suất lốp trực tiếp. Gói hỗ trợ lái ADAS cũng chỉ xuất hiện trên phiên bản Premium.

Phần đuôi BYD Sealion 5 nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài ngang thân xe, logo BYD đặt chính giữa và cánh gió nóc tích hợp đèn phanh. Ảnh: BYD.

Với giá từ 739 triệu đồng, Sealion 5 bước vào nhóm SUV hạng C có mặt bằng giá cạnh tranh. Các đối thủ đáng chú ý gồm Mazda CX-5 (699-979 triệu đồng), Ford Territory (739-916 triệu đồng) và VinFast VF 7 (740-850 triệu đồng).

Dù không có lợi thế về giá, Sealion 5 tạo khác biệt nhờ hệ truyền động hybrid cắm sạc và khả năng di chuyển bằng điện.

Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc khó nhằn với nhiều mẫu xe có doanh số cao. Sau 9 tháng năm 2026, Mazda CX-5 đạt 11.893 xe, Ford Territory 9.019 xe và VinFast VF 7 đạt 8.912 xe. Do đó, Sealion 5 vẫn cần thời gian để thuyết phục khách hàng, đặc biệt khi đây là thương hiệu đến từ Trung Quốc.