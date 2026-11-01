Triệu hồi hơn 2.800 xe Toyota và Volkswagen tại Việt Nam

Hơn 2.800 xe Toyota Hilux và Volkswagen Tiguan Allspace tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi, trong đó có lỗi phần mềm đèn pha và nguy cơ ăn mòn bu-lông thước lái.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), 2 chương trình triệu hồi liên quan đến tổng cộng 2.823 ô tô tại Việt Nam. Trong đó, Toyota Hilux chiếm phần lớn với 2.616 xe, còn Volkswagen Tiguan Allspace có 207 xe bị ảnh hưởng.

Toyota Hilux bị triệu hồi do lỗi phần mềm điều khiển đèn

Toyota Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi đối với 2.616 xe bán tải Hilux được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 20/10/2025 đến 22/4/2026 để cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe.

Danh sách 2.616 xe Toyota Hilux thuộc diện triệu hồi, được sản xuất từ ngày 20/10/2025 đến 22/4/2026. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nguyên nhân triệu hồi liên quan đến chức năng duy trì chiếu sáng đèn pha sau khi tắt khóa điện. Tính năng này giúp đèn tiếp tục sáng trong thời gian ngắn để người dùng quan sát và di chuyển thuận tiện hơn khi rời xe vào ban đêm.

Tuy nhiên, do lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe, chức năng này có thể không hoạt động như thiết kế. Khi đó, đèn pha sẽ tắt ngay sau khi tắt khóa điện, thay vì tiếp tục chiếu sáng để hỗ trợ người dùng rời xe.

Để khắc phục, Toyota Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe cho các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng.

Chương trình triệu hồi bắt đầu từ ngày 26/10/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 26/10/2029, được thực hiện tại tất cả các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota trên toàn quốc. Thời gian sửa chữa dự kiến khoảng 54 phút mỗi xe. Việc kiểm tra và khắc phục đều miễn phí.

Chủ xe có thể kiểm tra phương tiện của mình có thuộc diện triệu hồi hay không bằng cách tra cứu số VIN (số nhận dạng xe) trên website chính thức của Toyota Việt Nam.

Volkswagen Tiguan Allspace có nguy cơ hỏng thước lái

Trong một chương trình khác, Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới phối hợp với Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam, nhà phân phối Volkswagen tại Việt Nam, triển khai chương trình triệu hồi 207 xe Tiguan Allspace được sản xuất từ ngày 18/11/2017 đến 7/9/2022.

Thông tin 207 xe Volkswagen Tiguan Allspace thuộc diện triệu hồi, được sản xuất từ ngày 18/11/2017 đến 7/9/2022. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Chương trình nằm trong chiến dịch triệu hồi mang mã số 48VS của Volkswagen AG, nhằm kiểm tra và thay thế bu-lông cố định thước lái trên các xe bị ảnh hưởng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, bu-lông cố định thước lái phía bên phải trên một số xe có nguy cơ bị ăn mòn do hơi ẩm và nước xâm nhập. Tình trạng này có thể khiến bu-lông bị lỏng, gây ra tiếng động bất thường khi người lái xoay vô-lăng.

Trong trường hợp nghiêm trọng, bu-lông có thể bị đứt gãy, khiến thước lái không còn được cố định chắc chắn và có nguy cơ nứt vỡ khi chịu lực tác động. Điều này có thể khiến xe mất khả năng điều hướng, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Volkswagen sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế bu-lông cố định thước lái trên các xe thuộc diện triệu hồi.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11/2026 và kết thúc vào ngày 5/11/2029 hoặc khi toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng đã được khắc phục.

Volkswagen Tiguan Allspace nằm trong diện triệu hồi 207 xe tại Việt Nam do nguy cơ ăn mòn bu-lông cố định thước lái, có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hướng. Ảnh: Carwow.

Việc kiểm tra, sửa chữa được thực hiện tại hệ thống đại lý ủy quyền của Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam trên toàn quốc, với thời gian dự kiến một giờ mỗi xe, tùy tình trạng thực tế. Việc kiểm tra, sửa chữa hoàn toàn miễn phí.

Volkswagen khuyến cáo các chủ xe Tiguan Allspace thuộc diện ảnh hưởng sớm đưa phương tiện đến đại lý ủy quyền để kiểm tra và sửa chữa, giảm nguy cơ hư hỏng hệ thống lái trong quá trình sử dụng.