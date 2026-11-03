Tin nóng công nghệ 3/11: Kính thiên văn NASA nặng 1,5 tấn sắp rơi xuống Trái Đất

iPhone gập tiếp tục khan hàng khiến Apple chưa thể đáp ứng nhu cầu, ba mẫu iPhone 8 năm tuổi vẫn được cập nhật bảo mật và người đàn ông điều khiển xe lăn bằng suy nghĩ là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 3/11.

1. CEO Apple chưa biết khi nào iPhone gập hết khan hàng

Apple vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu mua iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng. Theo MacRumors, CEO John Ternus cho biết Apple đang tăng sản lượng nhưng chưa thể dự đoán khi nào nguồn cung sẽ theo kịp nhu cầu.

iPhone Duo tiếp tục khan hàng dù Apple đang tăng sản lượng. Ảnh: Apple.

Tại Mỹ, khách đặt iPhone Duo trong ngày 2/11 được thông báo thời gian giao hàng dự kiến vào tháng 1/2027. Các cửa hàng Apple cũng chỉ còn rất ít máy để khách đặt mua trực tuyến rồi đến nhận. Điều này cho thấy tình trạng khan hàng vẫn kéo dài sau khi sản phẩm ra mắt.

Bên cạnh sức mua lớn, iPhone Duo còn bị một số khách hàng phản ánh lỗi màn hình bên trong. Theo Reuters, CEO Apple cho biết chỉ một tỷ lệ rất nhỏ thiết bị được trả lại vì vấn đề này. Hãng đang thay máy cho khách hàng bị ảnh hưởng nhưng chưa công bố số liệu cụ thể.

2. iPhone 8 năm tuổi vẫn được Apple tung bản cập nhật

Apple vừa phát hành iOS 18.7.11 cho iPhone XS, XS Max và XR, những mẫu điện thoại ra mắt từ năm 2018. Theo MacRumors, bản cập nhật này khắc phục 3 lỗ hổng bảo mật, trong đó có lỗi từng được cảnh báo có thể bị khai thác trong các cuộc tấn công nhắm vào một số cá nhân.

iPhone XS, XS Max và XR tiếp tục nhận bản vá bảo mật dù đã ra mắt 8 năm. Ảnh minh họa: Engadget.

Cụ thể, lỗ hổng mang mã CVE-2026-86950, liên quan đến cách iPhone xử lý tệp tin độc hại. Nếu bị khai thác, kẻ tấn công có thể chạy mã trái phép trên thiết bị. Apple đã nhận được báo cáo về khả năng lỗi từng được sử dụng trong những cuộc tấn công tinh vi.

Hai lỗi còn lại có thể khiến ứng dụng làm lộ thông tin nhạy cảm hoặc truy cập camera khi chưa được người dùng cho phép. Chủ sở hữu các mẫu iPhone nói trên có thể vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi Cập nhật phần mềm để cài bản vá mới nhất.

3. Người đàn ông điều khiển xe lăn bằng suy nghĩ

Jake Schneider, một người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), vừa đăng video điều khiển xe lăn điện ngoài trời bằng chip não Neuralink. Theo TeslaNorth, chiếc xe lăn di chuyển trên đường, rẽ và quay đầu mà ông không cần chạm vào cần điều khiển.

Jake Schneider điều khiển xe lăn điện thông qua chip não Neuralink. Ảnh: Jake Schneider/X.

Schneider là người tham gia thử nghiệm chip N1 của Neuralink. Thiết bị ghi nhận tín hiệu não và chuyển thành thao tác điều khiển con trỏ trên máy tính. Từ đó, người dùng có thể ra lệnh cho xe lăn tiến, lùi hoặc đổi hướng.

Theo chia sẻ của Schneider, căn bệnh khiến ông không còn khả năng sử dụng cần điều khiển xe lăn bằng tay hoặc chân. Công nghệ mới giúp ông có thể đi dạo cùng con trai. Tuy nhiên, đây vẫn là thử nghiệm lâm sàng, Neuralink chưa được cấp phép sử dụng rộng rãi cho mục đích này.

4. Kính thiên văn NASA nặng 1,5 tấn sắp rơi xuống Trái Đất

Kính thiên văn không gian Swift dự kiến trở lại khí quyển Trái Đất vào ngày 4/11, sau gần 22 năm hoạt động. Theo NASA, thiết bị nặng khoảng 1,5 tấn đang mất dần độ cao và không thể tự nâng quỹ đạo. Một nỗ lực đưa tàu lên cứu Swift trước đó cũng thất bại.

Hình minh họa kính thiên văn Swift trên quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: NASA.

Trong thông báo ngày 2/11, NASA dự báo Swift đi vào khí quyển khoảng 15h30 ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam), với sai số khoảng 11 giờ. Phần lớn thiết bị sẽ cháy khi lao xuống, nhưng một số linh kiện chịu nhiệt có thể còn sót lại và rơi xuống mặt đất.

Theo Space, vị trí rơi chưa thể xác định chính xác. Các mảnh vỡ có thể xuất hiện trong vùng từ 20,6 độ vĩ Bắc đến 20,6 độ vĩ Nam, bao gồm một phần Đông Nam Á. Theo NASA, nguy cơ các mảnh vỡ của kính thiên văn rơi xuống gây thương tích cho con người là rất thấp.

Theo MacRumors, TeslaNorth, Neuralink, Space