Suzuki XL7 2026 rẻ hơn đời cũ 30 triệu đồng, liệu có thoát vị trí cuối bảng?

Bổ sung phiên bản giá thấp nhưng không có nhiều thay đổi về trang bị và công nghệ, Suzuki XL7 2026 đứng trước bài toán cạnh tranh nan giải trong phân khúc MPV phổ thông.

Suzuki XL7 2026 có giá từ 570 triệu đồng

Ngày 30/10, Suzuki giới thiệu XL7 2026 tại Việt Nam với 2 phiên bản GL và GLX, có giá bán lần lượt 570 triệu đồng và 600 triệu đồng. So với đời trước chỉ có phiên bản giá 600 triệu đồng, mẫu MPV này được bổ sung bản tiêu chuẩn GL giá rẻ hơn 30 triệu đồng.

Với mức giá này, XL7 2026 có giá khởi điểm thấp hơn Toyota Veloz Cross (638 triệu đồng), Honda BR-V (629 triệu đồng) và VinFast Limo Green (699 triệu đồng).

Tuy nhiên, mẫu xe của Suzuki vẫn có giá cao hơn Hyundai Stargazer (489 triệu đồng), Mitsubishi Xpander (568 triệu đồng) và Kia Carens (559 triệu đồng).

Suzuki XL7 2026 bổ sung phiên bản tiêu chuẩn GL giá 570 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với mức khởi điểm của đời trước. Ảnh: Suzuki.

Là bản nâng cấp giữa vòng đời, Suzuki XL7 2026 chủ yếu thay đổi ở ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt hình thang mở rộng, cản trước mới và đèn sương mù LED. Xe sử dụng mâm hợp kim 16 inch kiểu mới, ăng-ten dạng vây cá và viền trang trí cụm đèn hậu màu xám khói.

Trong khi đó, khoang nội thất cơ bản giữ nguyên bố cục, chỉ thay đổi họa tiết trang trí trên bảng táp-lô và một số chi tiết. Phiên bản GLX có màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, camera lùi và hệ thống âm thanh 6 loa. Bản GL được tinh giản một số tiện nghi để có giá bán thấp hơn.

Kích thước xe không thay đổi so với đời trước, với chiều dài, rộng và cao lần lượt 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.740 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.

Khoang nội thất Suzuki XL7 2026 gần như giữ nguyên so với đời trước, chỉ thay đổi một số chi tiết trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng. Ảnh: Suzuki.

So với đời trước, Suzuki XL7 2026 không có thay đổi về động cơ, hộp số cũng như các trang bị an toàn. Cả 2 phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid, sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Về an toàn, XL7 2026 duy trì các trang bị như 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe vẫn chưa được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Giá rẻ hơn nhưng áp lực cạnh tranh vẫn lớn

Việc bổ sung phiên bản tiêu chuẩn rẻ hơn 30 triệu đồng giúp Suzuki XL7 mở rộng lựa chọn cho khách hàng, nhất là nhóm quan tâm đến chi phí mua xe. Động thái này diễn ra khi doanh số XL7 tại Việt Nam vẫn cách biệt đáng kể so với các đối thủ trong phân khúc MPV phổ thông.

Theo số liệu bán hàng do Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Suzuki XL7 đạt doanh số 1.321 xe, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này khiến XL7 đứng cuối trong nhóm MPV phổ thông, xếp sau VinFast Limo Green (40.018 xe), Mitsubishi Xpander (10.496 xe), Toyota Veloz Cross (7.152 xe), Kia Carens (3.536 xe), Hyundai Stargazer (2.597 xe) và Honda BR-V (1.888 xe).

Khoảng cách doanh số với các đối thủ cho thấy Suzuki XL7 vẫn gặp khó trong việc thu hút khách hàng tại Việt Nam. Việc bổ sung phiên bản tiêu chuẩn với giá thấp hơn 30 triệu đồng có thể giúp mẫu xe này tiếp cận thêm nhóm khách hàng quan tâm đến chi phí ban đầu.

Có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành kinh doanh ô tô, anh Đoàn Anh Dũng, phụ trách nội dung Oto.com.vn, nhận định giá bán là yếu tố quan trọng đối với nhóm khách hàng mua MPV phổ thông. Vì vậy, việc Suzuki không bổ sung quá nhiều trang bị mới cho XL7 2026 có thể là lựa chọn nhằm kiểm soát chi phí, tránh đẩy giá xe lên cao và làm giảm khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, lợi thế về giá của XL7 2026 có thể không quá rõ rệt khi các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V thường xuyên được hãng và đại lý áp dụng chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế xuống dưới mốc 600 triệu đồng.

Xét về sản phẩm, những điều chỉnh trên XL7 2026 chủ yếu tập trung ở ngoại hình và việc phân chia phiên bản. Các thông số về động cơ, hộp số, kích thước và phần lớn tiện nghi không có thay đổi đáng kể so với đời trước.

Đáng chú ý, Suzuki XL7 2026 vẫn chưa có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Trong khi đó, các đối thủ như Veloz Cross, Stargazer hay BR-V đều được trang bị gói hỗ trợ này.

Về việc Suzuki tiếp tục không trang bị ADAS, anh Dũng cho rằng đây có thể là sự đánh đổi để duy trì mức giá cạnh tranh. Việc bổ sung công nghệ hỗ trợ lái nâng cao sẽ làm tăng chi phí, trong khi giá bán là một trong những yếu tố được khách hàng phân khúc MPV phổ thông quan tâm.

Dù thay đổi về ngoại hình, Suzuki XL7 2026 vẫn gặp áp lực cạnh tranh khi trang bị và công nghệ không có nhiều nâng cấp so với đời trước. Ảnh: Suzuki.

Theo chuyên gia, dù gặp bất lợi vì thiếu ADAS, hệ truyền động hybrid vẫn giúp XL7 tạo khác biệt so với các đối thủ sử dụng động cơ xăng thuần túy, đồng thời thu hút nhóm khách hàng đề cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng.

Với giá khởi điểm thấp hơn cùng lợi thế từ hệ truyền động hybrid, Suzuki XL7 2026 có thể cải thiện doanh số tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc chưa có nhiều nâng cấp về trang bị và công nghệ, cùng sức ép cạnh tranh từ các đối thủ, sẽ là những thách thức đối với khả năng thu hẹp khoảng cách doanh số của mẫu MPV này.