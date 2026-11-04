Hết đi du lịch thông thường, người Trung Quốc rủ nhau hóa thân thành hoàng hậu, phi tần

Tại phim trường Hoành Điếm, du khách có thể khoác áo cổ trang, hóa thân thành hoàng hậu hoặc phi tần và tự đóng một bộ phim cung đấu ngắn với mức phí từ 55 USD. Dịch vụ này nhanh chóng hút khách, phản ánh xu hướng người Trung Quốc ưu tiên chi tiêu cho những trải nghiệm giải trí độc đáo.

Những người hiếu kỳ đứng bên ngoài một gian điện nguy nga, cố rướn cổ nhìn qua cánh cửa để theo dõi bốn phụ nữ mặc áo lụa, cài trâm ngọc đang diễn cảnh tranh sủng chốn cung đình. Một người vừa tát bạn diễn, đạo diễn lập tức hô quay lại, cả nhóm tụm vào xem điện thoại. Rồi tất cả cùng bật cười.

Nhưng đây không phải cảnh quay của một bộ phim truyền hình.

Bốn người phụ nữ là bạn bè, đã vượt quãng đường hơn 1.500 km để cùng tham gia một bộ phim do chính họ đóng vai chính tại phim trường Hoành Điếm (Hengdian World Studios), quần thể trường quay rộng lớn ở miền Đông Trung Quốc, được mệnh danh là “Hollywood của Trung Quốc”. Đây là nơi ghi hình nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng của nước này.

Phim trường đang mở rộng sang lĩnh vực du lịch trải nghiệm, cho phép du khách tự quay những cảnh phim của riêng mình trên các bối cảnh được dàn dựng công phu, từ Tử Cấm Thành phiên bản mô phỏng đến những con phố Thượng Hải xưa từng xuất hiện trong các tác phẩm chuyên nghiệp.

Kể từ khi dịch vụ ra mắt hồi tháng 8, Hoành Điếm cho biết đã có hơn 2.000 người tham gia. Lịch đặt chỗ kín gần như mỗi ngày, đặc biệt vào cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ.

“Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi quay từ sáng đến tối mà vẫn có khách không thể xếp lịch”, ông Wang Weili, một đạo diễn từng thực hiện cảnh quay cho 20 nhóm khách chỉ trong một ngày, cho biết.

Khách hàng trong trang phục truyền thống Trung Quốc được trang điểm để chuẩn bị cho trải nghiệm quay phim ngắn tại Hoành Điếm. Ảnh: Reuters.

Sức hút của dịch vụ này phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc.

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại và thị trường bất động sản suy thoái kéo dài khiến sức mua nhiều mặt hàng, từ đồ xa xỉ đến nội thất, chịu ảnh hưởng, người dân vẫn sẵn sàng chi tiền cho du lịch, giải trí và các hoạt động trải nghiệm. Điều này thúc đẩy nhu cầu đối với những loại hình vui chơi nhập vai như trò chơi nhập vai trực tiếp, tái hiện sự kiện lịch sử và tự quay phim tương tác.

“Hồi nhỏ, tôi rất thích chơi trò làm đạo diễn, rồi bắt những đứa trẻ khác diễn theo cảnh mình nghĩ ra”, cô Clare Huang, người vào vai hoàng hậu trong bộ phim cung đình của nhóm, kể.

“Tôi vốn luôn thích những hoạt động như thế này, nên hôm nay mấy chị em chúng tôi có dịp trải nghiệm cảm giác đó”.

Với mức phí 388 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi người, Huang và các bạn được làm tóc, trang điểm, mặc trang phục cổ trang, tham gia buổi quay có đạo diễn hướng dẫn kéo dài 30 phút và nhận một video đã dựng hoàn chỉnh dài 90 giây.

Du khách có thể lựa chọn trong hơn 20 kịch bản, phần lớn xoay quanh những câu chuyện tranh sủng chốn hậu cung, tình yêu hoặc phản bội.

Một khách hàng khác là cô Xie, 28 tuổi, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và chỉ tiết lộ họ, đã đến Hoành Điếm sau khi xem các video quay phim trải nghiệm trên mạng. Cô trả 498 nhân dân tệ (70 USD) để tham gia một buổi quay cá nhân theo kịch bản riêng.

“Ở Trung Quốc không có dạ hội tốt nghiệp như ở một số nước, nên giờ mọi người chọn cách diện trang phục cầu kỳ để đi chơi”, Xie nói. “Ai cũng sẵn sàng ăn mặc táo bạo hơn một chút và thể hiện bản thân theo cách đẹp nhất có thể”.

Theo Reuters