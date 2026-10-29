iPhone Duo gặp lỗi màn hình: Có nên dùng điện thoại gập?

Sự cố màn hình trên iPhone Duo cho thấy dù đã trải qua 7 năm phát triển, smartphone gập vẫn đối mặt với những thách thức về độ bền và chi phí sửa chữa.

Apple mất nhiều năm nghiên cứu trước khi gia nhập thị trường điện thoại gập, thậm chí chấp nhận đi sau đối thủ Samsung tới 7 năm. Việc ra mắt muộn được kỳ vọng sẽ giúp hãng hoàn thiện công nghệ và tránh những vấn đề từng xuất hiện trên các sản phẩm đời đầu.

Nhưng chỉ sau 2 ngày mở bán, iPhone Duo đã gặp sự cố liên quan màn hình.

iPhone Duo vừa ra mắt đã gặp lỗi màn hình

Ngày 23/10, iPhone Duo chính thức lên kệ với giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ và 65 triệu đồng tại Việt Nam. Đây là mẫu iPhone có giá khởi điểm cao nhất từng được Apple thương mại hóa, sở hữu màn hình gập bên trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch.

Chỉ sau 2 ngày đến tay khách hàng, những phản ánh về tình trạng nứt màn hình iPhone Duo đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Đến ngày 25/10, trang công nghệ 9to5Mac đã ghi nhận khoảng 10 trường hợp hư hỏng màn hình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chỉ sau 2 ngày đến tay khách hàng, iPhone Duo đã ghi nhận nhiều phản ánh về sự cố màn hình. Ảnh: Reddit.

Ngày 26/10, Bloomberg cho biết đã xác minh độc lập hơn 6 trường hợp hư hỏng thông qua hình ảnh thiết bị và các cuộc trao đổi với bộ phận hỗ trợ Apple.

Một khách hàng tại Australia phản ánh chiếc iPhone Duo bị nứt màn hình sau khoảng 6 giờ sử dụng và chưa đến 20 lần đóng mở. Khi mở máy để giới thiệu với bạn, người này cảm nhận sự bất thường ở bản lề, sau đó nghe tiếng nứt và màn hình xuất hiện một dải sáng trắng kéo dài từ nếp gập.

Một số người dùng khác phản ánh màn hình iPhone Duo bị nứt ngay trong quá trình thiết lập ban đầu. Các thiết bị gặp lỗi có biểu hiện như vết nứt chạy dọc nếp gập, xuất hiện dải sáng trắng hoặc một phần màn hình không thể hiển thị bình thường.

Ngày 26/10, Apple xác nhận vấn đề ảnh hưởng đến màn hình trong của một số lượng nhỏ iPhone Duo và đề nghị khách hàng liên hệ AppleCare để được đổi máy. Hãng chưa công bố nguyên nhân cụ thể hoặc số thiết bị bị ảnh hưởng.

Độ bền vẫn là thách thức của điện thoại gập

Sự cố iPhone Duo gợi lại những vấn đề Samsung từng gặp với Galaxy Fold đời đầu năm 2019. Khi đó, một số thiết bị thử nghiệm xuất hiện tình trạng màn hình nhấp nháy, điểm ảnh chết hoặc hư hỏng do dị vật lọt vào khu vực bản lề.

Galaxy Fold thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2019, từng gặp sự cố màn hình khiến Samsung phải hoãn bán để cải tiến thiết kế. Ảnh: Samsung.

Tháng 4/2019, Samsung phải hoãn bán Galaxy Fold để kiểm tra và cải tiến cấu trúc bảo vệ màn hình. Sản phẩm chỉ được thương mại hóa vào tháng 9 cùng năm, sau khi hãng thực hiện những thay đổi về thiết kế.

Sau 7 năm, độ bền màn hình gập đã được cải thiện đáng kể. Tháng 7/2025, Samsung Display, công ty chuyên sản xuất màn hình thuộc Tập đoàn Samsung, công bố màn hình OLED trên Galaxy Z Fold7 vượt qua thử nghiệm 500.000 lần gập mở ở nhiệt độ 25 độ C. Con số này cao gấp 2,5 lần tiêu chuẩn 200.000 lần trước đó.

Tháng 8/2025, YouTuber Hàn Quốc Tech-it đã thử nghiệm gập mở Galaxy Z Fold7 liên tục 200.000 lần bằng tay trong 5 ngày. Dù màn hình vẫn hoạt động bình thường, thiết bị xuất hiện lỗi tự khởi động lại sau khoảng 6.000-10.000 lần gập, bản lề phát tiếng kêu bất thường ở mốc 46.000 lần và loa ngừng hoạt động sau khoảng 175.000 lần.

Với iPhone Duo, chuyên trang sửa chữa thiết bị điện tử iFixit đã kiểm tra cấu tạo bên trong và phát hiện một điểm có thể gây hư hỏng màn hình. Cụ thể, bộ phận nâng đỡ màn hình ở giữa bản lề có thể tạo ra áp lực bất thường khi đóng máy, dẫn đến nguy cơ nứt màn hình. Ở thời điểm thực hiện bài viết, nguyên nhân này vẫn chưa được Apple xác nhận.

Những trường hợp trên cho thấy, dù công nghệ màn hình gập đã được cải tiến, nguy cơ hư hỏng liên quan đến màn hình, bản lề và các linh kiện bên trong vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, bụi bẩn và va đập trong quá trình sử dụng cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Có nên sử dụng điện thoại gập không?

Ngoài những lo lắng về độ bền, chi phí sở hữu là yếu tố đáng cân nhắc. Với mức giá từ 1.999 USD tại Mỹ và từ 65 triệu đồng tại Việt Nam, iPhone Duo đắt hơn đáng kể so với nhiều smartphone cao cấp.

Chi phí sửa chữa điện thoại gập cũng có thể ở mức cao, đặc biệt khi thiết bị hư hỏng không thuộc diện được bảo hành. Tại Mỹ, Apple niêm yết mức phí sửa chữa ước tính ngoài bảo hành đối với màn hình gập bên trong của iPhone Duo lên tới 999 USD, tương đương một nửa giá mua máy. Nếu hỏng màn hình ngoài, người dùng phải trả 379 USD, còn một số hư hỏng khác có thể tốn tới 1.499 USD.

Đây không phải vấn đề riêng của Apple. Samsung niêm yết phí thay cụm màn hình trong Galaxy Z Fold7 tại Mỹ ở mức 589 USD. Nếu đủ điều kiện sửa chữa riêng màn hình, chi phí giảm còn 449 USD.

Các nhà sản xuất hiện công bố màn hình gập có thể chịu được từ 200.000 đến 500.000 lần đóng mở. Tuy nhiên, kết quả này được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm, chưa tính đến tác động của bụi bẩn, va đập và sự hao mòn linh kiện trong quá trình sử dụng.

Những yếu tố này có thể khiến màn hình hoặc bản lề hư hỏng sớm hơn dự kiến, buộc người dùng phải chi thêm khoản tiền lớn để sửa chữa dù thiết bị chưa được sử dụng lâu.

Điện thoại gập mang lại lợi thế về màn hình lớn, khả năng đa nhiệm và thiết kế linh hoạt. Những tiện ích này phù hợp với người thường xuyên xử lý công việc trên điện thoại hoặc muốn trải nghiệm công nghệ mới.

iPhone Duo sở hữu thiết kế màn hình gập linh hoạt, nhưng giá bán và chi phí sửa chữa cao vẫn là những yếu tố khiến người dùng cân nhắc. Ảnh: Apple.

Ngược lại, với người ưu tiên sử dụng ổn định trong 4-5 năm, không muốn phát sinh chi phí sửa chữa lớn, smartphone dạng thanh vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Sau nhiều thế hệ cải tiến, điện thoại gập đã đạt những bước tiến rõ rệt về độ bền, nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hư hỏng màn hình và bản lề. Khi chi phí mua sắm lẫn sửa chữa đều ở mức cao, người dùng cần cân nhắc liệu lợi ích từ thiết kế gập có đủ lớn để chấp nhận những rủi ro này.