Honda SH 350i 2027 ra mắt với nâng cấp không mới

Honda SH 350i 2027 vừa ra mắt tại châu Âu với thay đổi đáng chú ý nhất là màn hình TFT 4,2 inch. Tuy nhiên, trang bị này không xa lạ với người dùng SH trong nước.

Honda SH 350i đời 2027 vừa được ra mắt tại Italy, hầu như không có thay đổi về kiểu dáng so với đời trước. Ảnh: Honda.

Tại triển lãm EICMA 2026 đang diễn ra ở Italy, Honda vừa giới thiệu SH 350i đời 2027. Đây không phải bản nâng cấp toàn diện khi thiết kế và động cơ gần như được giữ nguyên, thay đổi chủ yếu tập trung ở cụm đồng hồ và màu sắc.

Điểm mới đáng chú ý nhất là màn hình TFT màu 4,2 inch thay cho đồng hồ LCD. Cụm màn hình hỗ trợ Bluetooth và Honda RoadSync, cho phép hiển thị chỉ dẫn đường từng chặng, quản lý cuộc gọi và nghe nhạc khi kết nối với điện thoại.

Tuy nhiên, với người dùng Việt Nam, nâng cấp này không còn quá mới. SH 160i đang bán trong nước đã được Honda trang bị màn hình này với các tính năng tương tự.

Ngoài cụm đồng hồ, SH 350i 2027 gần như không thay đổi về kiểu dáng. Thiết kế hiện tại đã được Honda làm mới từ đời 2025 với mặt nạ trước, đèn pha LED và xi-nhan quen thuộc.

Đồng hồ TFT 4,2 inch là nâng cấp đáng chú ý của SH 350i nhưng đã xuất hiện trên SH 160i tại Việt Nam. Ảnh: Honda.

Động cơ vẫn là loại eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 330 cc, làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa đạt khoảng 29 mã lực, mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở khoảng 3,3 lít/100 km.

SH 350i sử dụng bộ mâm 16 inch, chiều cao yên 805 mm và khối lượng khoảng 172 kg. Danh sách an toàn gồm ABS trước sau, kiểm soát lực kéo HSTC và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

Xanh ánh kim là phối màu mới trên SH 350i 2027. Ảnh: Honda

SH 350i tiếp tục có khóa thông minh, cổng USB-C và đèn chiếu sáng trong cốp. Khoang chứa đồ dưới yên đủ cho một mũ bảo hiểm cả đầu, trong khi sàn để chân phẳng vẫn là đặc trưng quen thuộc của dòng SH.

Tại Việt Nam, SH 350i đời hiện hành đang được bán với giá 151,4-152,9 triệu đồng. Cùng phân khúc với SH 350i, khách hàng còn có các lựa chọn khác như Yamaha XMax 300 (140 triệu đồng), Vespa GTS SuperTech 300 (158,6 triệu đồng), Lambretta G350 (179,4 triệu đồng) hay chính mẫu xe "anh em" ADV 350 (166,2 triệu đồng).

Honda chưa công bố thời điểm SH 350i 2027 được bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi SH 125i và SH 160i đời 2027 vừa ra mắt trong nước cuối tháng 10, nhiều khả năng SH 350i 2027 sẽ sớm được bổ sung vào danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam.