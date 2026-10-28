Suzuki XL7 giảm 90 triệu đồng trước ngày ra mắt bản mới

Suzuki XL7 đang được một số đại lý giảm giá tới 90 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 510 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Suzuki XL7 bản một màu được một đại lý ở khu vực phía Bắc rao bán với giá 512 triệu đồng, giảm 88 triệu đồng so với giá niêm yết 600 triệu đồng. Ngoài phần giảm giá trực tiếp, khách hàng còn được tặng bảo hiểm thân vỏ.

Trong khi đó, một đại lý Suzuki tại TP.HCM đưa ra mức giảm lớn hơn. Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng, mẫu XL7 bản một màu có giá 510 triệu đồng, giảm 90 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản hai màu có giá 517 triệu đồng, giảm 91 triệu đồng so với giá niêm yết 608 triệu đồng.

Mức giảm giá của Suzuki XL7 bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ từ hãng và khoản hỗ trợ thêm của đại lý. Ảnh: Suzuki.

Mức giảm sâu này bao gồm chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ của Suzuki (tương đương 60 triệu đồng) và phần ưu đãi thêm từ đại lý. Vì vậy, giá bán thực tế có sự chênh lệch giữa các nơi.

Đáng chú ý, XL7 được giảm giá sâu trong thời điểm phiên bản nâng cấp của mẫu xe này chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam. Suzuki Việt Nam cũng đã đăng tải thông tin về phiên bản mới trên fanpage. Theo nguồn tin của VietTimes, phiên bản mới của XL7 dự kiến ra mắt vào ngày 30/10.

Trước Việt Nam, Suzuki XL7 bản nâng cấp đã ra mắt tại Indonesia vào cuối tháng 7 vừa qua. Xe giữ nguyên kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.740 mm.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu với lưới tản nhiệt lớn hơn, cản trước thiết kế lại và các chi tiết trang trí mới.

Bên trong, XL7 mới có một số điều chỉnh ở bảng táp-lô và tapi cửa. Tại Indonesia, xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các phiên bản cao cấp được bổ sung camera 360 độ và camera hành trình, nhưng vẫn chưa có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Về vận hành, XL7 mới tại Indonesia tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, cho ra công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Động cơ này vẫn đi kèm hệ thống hybrid hạng nhẹ, hỗ trợ quá trình khởi động và tăng tốc. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

XL7 phiên bản nâng cấp với những thay đổi ở thiết kế đầu xe, lưới tản nhiệt và cản trước. Ảnh: Suzuki.

Tại Indonesia, Suzuki XL7 mới có 3 phiên bản với giá từ 285,3 triệu rupiah đến 329,7 triệu rupiah (quy đổi khoảng 450-520 triệu đồng).

Việc giới thiệu phiên bản nâng cấp của XL7 có thể giúp mẫu xe này thu hút thêm sự quan tâm của khách Việt nhờ những thay đổi về thiết kế và trang bị.

Tuy nhiên, khả năng cải thiện doanh số vẫn là dấu hỏi khi XL7 phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong phân khúc MPV phổ thông như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander và VinFast Limo Green.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và VinFast, Suzuki XL7 bán được 113 xe trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 1.321 chiếc, thấp hơn đáng kể so với VinFast Limo Green (40.018 xe), Mitsubishi Xpander (10.496 xe) và Toyota Veloz Cross (7.152 xe).