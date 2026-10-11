Bán hơn 105.000 xe sau 2 năm, VinFast VF 3 đang thay đổi thị trường ô tô giá rẻ Việt Nam ra sao?

Nhờ lợi thế về chi phí, VinFast VF 3 đang tạo ra sức ép đáng kể lên nhóm ô tô giá rẻ truyền thống, đồng thời cho thấy nhu cầu với xe đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam chưa biến mất.

Có mặt trên thị trường từ tháng 8/2024, đến hết tháng 8/2026, VinFast VF 3 đã chạm mốc doanh số hơn 105.000 xe, trở thành một trong những dòng ô tô phổ biến nhất thị trường.

Đáng chú ý, VF 3 tăng trưởng nhanh đúng thời điểm những cái tên từng quen thuộc ở nhóm xe giá rẻ như Grand i10, Morning hay Wigo ngày càng khó tìm khách.

VinFast VF 3 bỏ xa Grand i10, Wigo và Morning

Chỉ trong 5 tháng cuối năm 2024, VinFast bàn giao hơn 25.000 chiếc VF 3. Sang năm 2025, doanh số tăng lên 44.585 xe và giúp mẫu xe này đứng đầu thị trường ô tô Việt Nam.

VF 3 tạo khoảng cách lớn về doanh số so với nhóm xe hạng A chạy xăng. Ảnh: VinFast.

Đà tăng tiếp tục trong năm nay. Sau 8 tháng, VF 3 đạt 35.798 xe, trong đó riêng tháng 8 có 6.453 chiếc tới tay khách hàng. Cộng dồn từ khi bàn giao, đã có hơn 105.000 chiếc VF 3 xuất hiện trên thị trường chỉ sau hơn 2 năm.

Con số này tạo ra khoảng cách rất lớn khi đặt cạnh nhóm xe hạng A chạy xăng. Năm 2025, Grand i10, Wigo và Morning cộng lại chỉ bán được 6.052 xe, giảm gần 35% so với năm trước. Grand i10 dẫn đầu với 3.358 xe, tiếp đến là Wigo 2.395 xe và Morning 299 xe.

Như vậy, riêng doanh số VF 3 trong năm ngoái đã gấp hơn 7 lần toàn bộ nhóm xe hạng A chạy xăng.

Tất nhiên, khó quy toàn bộ sự đi xuống của phân khúc này cho VF 3. Xe hạng A đã mất dần sức hút khi khoảng cách giá với sedan hạng B và SUV đô thị ngày càng thu hẹp. Người mua có thêm nhiều lựa chọn rộng rãi và đa dụng hơn với số tiền chênh không quá lớn.

Bên cạnh đó, VF 3 đã bán 44.585 xe trong năm 2025, cao gấp nhiều lần lượng xe nhóm này tiêu thụ trong những năm gần đây. Quy mô doanh số này cho thấy tệp khách hàng của VF 3 rộng hơn nhóm người vốn lựa chọn Grand i10, Morning hay Wigo.

Nói cách khác, VF 3 không chỉ hưởng lợi từ sự dịch chuyển trong phân khúc xe giá rẻ, mà còn đang mở rộng nhu cầu đối với ô tô cỡ nhỏ.

Theo anh Khuất Thế Đạt, phụ trách nội dung Chuyên trang ô tô xe máy Cartimes thuộc Tạp chí Công Thương, VF 3 không chỉ hướng đến nhóm khách hàng vốn cân nhắc xe hạng A chạy xăng.

Anh Khuất Thế Đạt, phụ trách nội dung Chuyên trang ô tô xe máy Cartimes thuộc Tạp chí Công Thương, là người có nhiều năm kinh nghiệm theo dõi và làm nội dung trong lĩnh vực ô tô, xe máy. Ảnh: NVCC.

Mức giá dễ tiếp cận còn giúp mẫu xe thu hút những người trước đây chưa có ý định mua ô tô, như gia đình trẻ đang sử dụng xe máy hoặc người cần một chiếc xe nhỏ để đi lại hàng ngày.

Giá dưới 300 triệu đồng tạo khác biệt

VinFast VF 3 hiện có giá từ 285-296 triệu đồng - là vùng giá thấp hơn đáng kể so với phần lớn ô tô mới đang bán tại Việt Nam.

Mẫu xe dài 3.190 mm, có 4 chỗ ngồi và sử dụng mô-tơ điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Pin dung lượng 18,64 kWh cho quãng đường di chuyển công bố 215 km, theo chuẩn NEDC. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% khoảng 36 phút.

VF 3 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, trong khi mức giá dưới 300 triệu đồng giúp hạ ngưỡng tiếp cận ô tô mới. Ảnh: VinFast.

Trang bị của VF 3 không nhiều nhưng đủ cho nhu cầu cơ bản với màn hình cảm ứng 10 inch, mâm 16 inch, phanh ABS, cân bằng lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến lùi. Về an toàn, xe chỉ có một túi khí cho người lái.

Điểm khác biệt lớn hơn nằm ở bài toán sử dụng. Chủ xe điện không phải trả tiền xăng, ít hạng mục bảo dưỡng liên quan đến động cơ và hộp số hơn.

Theo anh Thế Đạt, lợi thế về giá và chi phí sử dụng có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng khả năng duy trì sức cạnh tranh của VF 3 về lâu dài vẫn phụ thuộc vào chất lượng, độ thuận tiện khi sử dụng, độ bền pin và giá trị bán lại.

Với quãng đường 10.000 km mỗi năm, VF 3 tiêu thụ khoảng 833 kWh điện theo mức công bố, tương đương khoảng 3,2 triệu đồng nếu sạc tại V-Green với giá 3.858 đồng/kWh.

Trong khi đó, Grand i10 1.2 AT tiêu thụ 5,8 lít/100 km, tương đương khoảng 16,4 triệu đồng tiền xăng theo giá E10 RON95-III hiện tại.

Vốn là mẫu xe hạng A có chi phí sử dụng thấp, Hyundai Grand i10 vẫn cho thấy chênh lệch đáng kể về chi phí năng lượng khi đặt cạnh VF 3. Ảnh: TC Motor.

Chênh lệch ước tính khoảng 13,2 triệu đồng mỗi năm, chưa tính chi phí bảo dưỡng. Nếu được áp dụng chương trình sạc miễn phí của VinFast, chi phí năng lượng thực tế sẽ thấp hơn đáng kể.

Xe cỡ nhỏ đang trở lại bằng động cơ điện?

Sự tăng trưởng của VinFast VF 3 diễn ra trong giai đoạn tỷ trọng xe điện hóa tại Việt Nam tăng mạnh.

Theo báo cáo tổng quan thị trường ô tô ASEAN-6 của PwC, tỷ trọng xe điện và hybrid trong nhóm ô tô du lịch tại Việt Nam tăng từ 12% trong năm 2023 lên 26% trong năm 2024 và 42% trong năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 52%.

Tỷ trọng xe điện và hybrid trong nhóm ô tô du lịch tại Việt Nam đã tăng lên 52% trong nửa đầu năm 2026, lần đầu vượt xe dùng động cơ đốt trong. Ảnh: Toyota.

Cũng trong nửa đầu năm 2026, có 127.000 xe điện hóa (gồm thuần điện và hybrid) được bán ra, lần đầu vượt doanh số xe động cơ đốt trong với 118.000 chiếc.

Ở chiều ngược lại, xe hạng A chạy xăng tiếp tục mất khách. Doanh số của Grand i10, Wigo và Morning giảm từ 9.261 xe năm 2024 xuống 6.052 xe năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo bán tổng cộng 1.945 xe, trong khi Kia Morning không công bố.

Theo anh Thế Đạt, sự đi xuống của xe hạng A chạy xăng không đồng nghĩa khách hàng Việt thờ ơ với ô tô cỡ nhỏ. Tại các đô thị đông đúc, xe có kích thước gọn vẫn phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày và điều kiện đỗ xe hạn chế.

Anh Đạt cho rằng vấn đề nằm ở giá trị mà người mua nhận được. Người Việt không quay lưng với ô tô cỡ nhỏ, nhưng những sản phẩm thiếu sức hấp dẫn về giá trị sử dụng sẽ ngày càng khó tìm khách. Xe điện đang tạo ra một lựa chọn khác nhờ giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp hơn.

Dù vậy, một mình VF 3 bán chạy chưa đủ để khẳng định một phân khúc mới đã hình thành. Theo anh Đạt, thị trường cần thêm nhiều mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ và nhiều nhà sản xuất tham gia, từ đó hình thành một nhóm khách hàng đủ lớn và ổn định.

Để hình thành một phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ thực sự, thị trường cần thêm nhiều mẫu xe và nhiều hãng cùng tham gia, thay vì chỉ dựa vào thành công của riêng VF 3. Ảnh: Bestune.

Với hơn 105.000 xe được bàn giao sau hơn 2 năm, VinFast VF 3 cho thấy nhu cầu với ô tô cỡ nhỏ chưa biến mất tại Việt Nam. Khi xe hạng A chạy xăng ngày càng thu hẹp, xe điện cỡ nhỏ với giá dễ tiếp cận và chi phí sử dụng thấp có thể trở thành hướng đi mới của phân khúc này.