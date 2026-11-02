Tin nóng công nghệ 2/11: Hacker phát video nhạy cảm trên bảng LED ở Malaysia

Vụ hacker phát video nhạy cảm trên bảng quảng cáo LED tại Malaysia, cùng kế hoạch mở rộng khả năng làm việc của ChatGPT, là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 2/11,

1. Hacker chiếm bảng quảng cáo phát video nhạy cảm

Tám màn hình LED công cộng tại thị trấn Kluang, bang Johor (Malaysia), bị hacker chiếm quyền điều khiển và phát hình ảnh, video khiêu dâm vào tối 29/10. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc khiến nhà chức trách phải ngắt nguồn điện các màn hình để ngăn nội dung tiếp tục xuất hiện.

Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching kêu gọi tăng cường bảo mật sau vụ bảng quảng cáo LED bị tấn công. Ảnh: Bernama.

Chính quyền Kluang xác nhận hệ thống hiển thị thông tin công cộng bị xâm nhập trái phép. Một số hình ảnh về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Hội đồng địa phương đã trình báo cảnh sát và phối hợp với nhà cung cấp thiết bị để xác định nguyên nhân, kiểm tra lỗ hổng.

Ngày 1/11, Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching cho rằng sự cố là lời cảnh báo đối với các cơ quan và doanh nghiệp sử dụng hệ thống điện tử công cộng. Bà kêu gọi kiểm tra bảo mật định kỳ, trong khi cơ quan quản lý truyền thông Malaysia sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật nếu được yêu cầu.

2. ChatGPT Pro sắp có thêm tính năng làm việc ngay trong cuộc trò chuyện

OpenAI đang chuẩn bị tích hợp các khả năng của ChatGPT Work vào giao diện ChatGPT thông thường. Theo BleepingComputer, người dùng có thể yêu cầu AI tạo website, làm bài thuyết trình hoặc thực hiện công việc trên web mà không cần chuyển sang chế độ Work như trước.

OpenAI chuẩn bị kết hợp ChatGPT Work với giao diện trò chuyện thông thường. Ảnh: BleepingComputer.

Người dùng cũng có thể đưa tài liệu và kết nối các ứng dụng để AI xử lý những công việc phức tạp. OpenAI dự kiến thử nghiệm trải nghiệm mới với một nhóm nhỏ trong vài tuần tới. Vì vậy, tính năng chưa được triển khai rộng rãi cho tất cả thuê bao ChatGPT Pro.

Một thay đổi khác là ChatGPT và công cụ lập trình Codex sẽ dùng chung hạn mức, thay vì tính riêng như trước. Người dùng có thể theo dõi lượng sử dụng còn lại trong phần cài đặt.

3. Năm hành tinh sáng xuất hiện trên bầu trời tháng 11

Trong tháng 11, người yêu thiên văn có cơ hội quan sát năm hành tinh gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ. Theo Space, mỗi hành tinh xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, trong đó Sao Kim nổi bật trên bầu trời trước bình minh, còn Sao Thổ thuận lợi để quan sát vào buổi tối.

Người yêu thiên văn có thể quan sát nhiều hành tinh sáng trên bầu trời tháng 11. Ảnh: Quincy Lee/500px/Getty.

Đáng chú ý, Sao Hỏa và Sao Mộc sẽ xuất hiện gần nhau trên bầu trời vào ngày 16/11. Sao Mộc sáng hơn Sao Hỏa khoảng 13 lần. Cuối tháng, hai hành tinh này còn tạo thành một nhóm đáng chú ý với Mặt Trăng và ngôi sao Regulus.

Sao Kim cũng ngày càng sáng hơn trong tháng và dự kiến đạt độ sáng nổi bật vào ngày 29/11. Người quan sát không nhất thiết phải có kính thiên văn để nhận ra các hành tinh sáng. Tuy nhiên, thời điểm và hướng nhìn cụ thể còn phụ thuộc vị trí địa lý, thời tiết và điều kiện ánh sáng.

4. iPhone gập vẫn còn nhiều bất tiện khi sử dụng

Phóng viên Sarah Perez của TechCrunch đã sử dụng iPhone Duo, mẫu iPhone gập giá khoảng 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng), trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày. Dù thiết kế mới mang lại cảm giác thú vị, chiếc điện thoại vẫn khiến cô gặp không ít khó khăn khi chuyển từ iPhone thông thường.

iPhone Duo có thiết kế gập nhỏ gọn nhưng một số ứng dụng chưa được tối ưu. Ảnh: Apple.

Màn hình ngoài nhỏ khiến việc đọc tin nhắn phải cuộn nhiều hơn. Một số ứng dụng hiển thị chưa phù hợp, có thanh đen ở cạnh hoặc giấu các chức năng trong menu phụ. Đáng chú ý, ứng dụng Google Search nhiều lần bị treo, buộc người dùng phải đóng rồi mở lại.

Tuy nhiên, iPhone Duo có ưu điểm là dễ bỏ túi và vẫn hoạt động bình thường sau vài lần vô tình làm rơi trong chuyến đi. Thiết kế gập còn khiến Sarah Perez ít mở điện thoại để lướt ứng dụng vô thức.

Theo The Star, BleepingComputer, Space, TechCrunch