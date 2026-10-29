MacBook Pro lần đầu có màn hình OLED cảm ứng, logo quả táo phát sáng “tái sinh”

Apple lần đầu trang bị màn hình OLED cảm ứng cho MacBook Pro, đồng thời bổ sung Dynamic Island và đưa logo quả táo phát sáng trở lại sau một thập kỷ.

Ngày 29/10, Apple giới thiệu MacBook Pro mới với 2 kích thước 14 và 16 inch, tiếp tục sử dụng chip M5 Pro và M5 Max từng xuất hiện trên phiên bản ra mắt hồi tháng 3.

MacBook Pro mới trang bị màn hình OLED cảm ứng, hai kích thước 14 và 16 inch, chip M5 Pro/M5 Max cùng loạt nâng cấp về cấu hình, kết nối và tính năng phục vụ công việc chuyên nghiệp. Ảnh: MK/AI hỗ trợ

Thay đổi đáng chú ý nhất là màn hình PROLED XDR sử dụng công nghệ tandem OLED, thay thế tấm nền mini-LED trước đây và lần đầu hỗ trợ cảm ứng.

Màn hình đạt độ sáng tối đa 2.000 nit, tần số quét thích ứng 120 Hz, hỗ trợ dải màu P3 và Adobe RGB.

So với MacBook Pro M4 Pro và M4 Max, công nghệ OLED giúp hiển thị màu đen sâu hơn, hạn chế quầng sáng, phù hợp với người thường xuyên chỉnh sửa ảnh, dựng phim và làm việc với màu sắc.

MacBook Pro mới lần đầu được trang bị màn hình OLED cảm ứng, với giá khởi điểm gần 80 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Apple.

Khả năng cảm ứng cho phép người dùng phóng to hình ảnh, cuộn trang, kéo thả nội dung hoặc chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình. MacOS 27 được tối ưu cho thao tác chạm, trong khi bàn phím và bàn di chuột vẫn giữ vai trò điều khiển chính.

Apple cũng bổ sung Dynamic Island để hiển thị thông báo và các hoạt động đang diễn ra. Thiết kế mới mỏng nhẹ hơn, với bản 14 inch nặng khoảng 1,38 kg, bản 16 inch khoảng 1,82 kg.

Một chi tiết gợi cảm giác hoài niệm cho cộng đồng người dùng MacBook là sự trở lại của logo quả táo phát sáng ở mặt lưng sau một thập kỷ. Kể từ thế hệ ra mắt năm 2016, Apple đã loại bỏ chi tiết này trên các dòng MacBook Pro.

Dynamic Island trên MacBook Pro dùng để hiển thị thông báo và các hoạt động đang diễn ra. Ảnh: Apple.

Máy trang bị camera Center Stage 12 MP, sáu loa, ba cổng Thunderbolt 5, HDMI, khe thẻ SDXC, Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Những kết nối này giúp người làm nội dung sử dụng màn hình ngoài, truyền dữ liệu từ máy ảnh và kết nối thiết bị chuyên dụng mà không cần quá nhiều phụ kiện chuyển đổi.

Cấu hình thấp nhất sử dụng chip M5 Pro với CPU 15 lõi, GPU 16 lõi, RAM 24 GB và SSD 1 TB. Bản 16 inch tiêu chuẩn có CPU 18 lõi, GPU 20 lõi. Đây là những cấu hình hướng đến công việc lập trình, xử lý ảnh và biên tập video độ phân giải cao.

Ở cấu hình cao nhất, người dùng có thể chọn M5 Max với GPU 40 lõi, nâng RAM tối đa 128 GB và SSD 16 TB. Bộ nhớ lớn giúp xử lý dự án đồ họa phức tạp, nhiều luồng video và mô hình AI trực tiếp trên máy. Theo Apple, thời lượng pin tối đa đạt 24 giờ.

MacBook Pro mới được trang bị phần cứng phục vụ các tác vụ nặng như dựng phim 4K, thiết kế đồ họa 3D và xử lý AI. Ảnh: Apple.

Tại Mỹ, bản 14 inch M5 Pro khởi điểm 2.899 USD (75 triệu đồng), bản 16 inch từ 3.399 USD (88 triệu đồng). Hai phiên bản M5 Max có giá lần lượt 4.499 USD (116 triệu đồng) và 4.799 USD (124 triệu đồng). Cấu hình nâng cấp tối đa có giá 14.549 USD (376 triệu đồng).

Giá bán và cấu hình MacBook Pro M5 Pro/M5 Max với các đối thủ sử dụng hệ điều hành Windows. Ảnh: MK/Ai hỗ trợ.

Tại Việt Nam, bản M5 Pro 14 inch có giá từ 80 triệu đồng, bản 16 inch từ 93 triệu đồng. Hai phiên bản M5 Max lần lượt từ 124 và 131 triệu đồng. Đáng chú ý, bản đắt nhất sử dụng cấu hình 16 inch, RAM 128 GB, SSD 16 TB và kính nano-texture có giá hơn 397 triệu đồng.

Ở phân khúc Windows cao cấp, các đối thủ của MacBook Pro có giá dễ chịu hơn, bao gồm Asus ProArt P16 (125 triệu đồng), ROG Zephyrus G16 (170 triệu đồng).

Logo quả táo phát sáng trở lại trên MacBook Pro thế hệ mới, sau 10 năm vắng bóng. Ảnh: 9to5Mac.

ProArt P16 sử dụng chip AMD Ryzen AI 9 HX 370, GPU RTX 5070, hỗ trợ RAM tối đa 64GB và SSD 4TB, trong khi Zephyrus G16 trang bị Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5090, RAM 64GB và SSD 2TB.

Với màn hình OLED cảm ứng, người dùng có thể chọn Asus ProArt PX13 giá 77 triệu đồng.