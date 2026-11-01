Tin nóng công nghệ 1/11: Google thử nghiệm AI trên vệ tinh ngoài không gian

Android đối mặt nguy cơ mất sóng vì tin nhắn độc hại, Chainalysis bị xâm nhập dữ liệu, còn Google thử nghiệm đưa AI lên vệ tinh là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 1/11.

1. Điện thoại Android có thể mất sóng vì một tin nhắn

Một lỗ hổng bảo mật trên Android có thể khiến điện thoại mất sóng, ngắt cuộc gọi hoặc khởi động lại khi nhận tin nhắn độc hại. Theo BleepingComputer, người dùng không cần mở hay bấm vào tin nhắn vì lỗi xảy ra ngay trong quá trình điện thoại xử lý dữ liệu nhận được.

Lỗ hổng Android có thể khiến điện thoại mất kết nối di động khi nhận tin nhắn được tạo đặc biệt. Ảnh minh họa: BleepingComputer.

Lỗ hổng mang mã CVE-2026-58882, được nhà nghiên cứu bảo mật Mark Blah đặt tên là "SMS of Death". Trong thử nghiệm, việc gửi liên tiếp 20 tin nhắn độc hại khiến một số điện thoại khởi động lại liên tục. Một thiết bị chạy hệ điều hành Android 12 thậm chí phải khôi phục cài đặt gốc để hoạt động bình thường.

Theo nhà nghiên cứu, Google đã sửa lỗi trong bản cập nhật bảo mật tháng 10/2026 dành cho Android 14 đến Android 17. Tuy nhiên, một số thiết bị chạy Android 12 và 13 vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng.

2. Công ty chuyên truy tìm hacker cũng bị xâm nhập dữ liệu

Chainalysis, công ty chuyên theo dõi các giao dịch tiền mã hóa để hỗ trợ điều tra tội phạm, xác nhận hệ thống nội bộ bị hacker xâm nhập. Theo BleepingComputer, kẻ tấn công đã truy cập trái phép một số công cụ của doanh nghiệp và lấy được thông tin khách hàng, gồm tên, địa chỉ email và mã người dùng.

Chainalysis xác nhận một số thông tin khách hàng bị truy cập trái phép trong sự cố bảo mật. Ảnh minh họa trong bài: BleepingComputer.

Trong thông báo đăng tải, Chainalysis cho biết kẻ tấn công sử dụng kỹ thuật tự động hóa để xâm nhập hệ thống. Tuy nhiên, công ty chưa công bố chi tiết phương thức tấn công. Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng vẫn đang được xác định.

Chainalysis khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng dữ liệu điều tra, mật khẩu hoặc mã đăng nhập bị truy cập trái phép. Công ty đang phối hợp với các chuyên gia bảo mật để khắc phục lỗ hổng và thông báo cho khách hàng. Chainalysis cũng nhấn mạnh sự cố không liên quan đến vụ tấn công Binance gần đây.

3. Google đã cho AI hoạt động trên vệ tinh ngoài không gian

Google vừa thử nghiệm thành công mô hình AI hoạt động trên vệ tinh ngoài không gian. Theo TechCrunch, vệ tinh thuộc dự án Suncatcher đã kết nối với mặt đất và thực hiện yêu cầu tạo một bài thơ ngắn về vũ trụ. Đây là bước thử nghiệm hướng tới xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo.

Vệ tinh thử nghiệm thuộc dự án Suncatcher của Google được chế tạo bởi Planet Labs. Ảnh: Planet Labs PBC.

Vệ tinh mang theo 4 chip xử lý AI do Google phát triển, cùng hệ thống tạo ra tối đa 1 kW điện. Tuy nhiên, mức tiêu thụ năng lượng lớn khiến thiết bị chỉ có thể vận hành một chip trong khoảng 20 phút. Các kỹ sư cũng đang kiểm tra khả năng hoạt động của chip trong môi trường bức xạ vũ trụ.

Nếu kết quả thuận lợi, Google dự kiến phóng thêm 2 vệ tinh trang bị chip AI vào năm 2027. Các thiết bị sẽ thử nghiệm kết nối tốc độ cao bằng ánh sáng giữa các vệ tinh.

4. Apple và Microsoft bị đưa vào danh sách giám sát dữ liệu tại Nga

Apple và Microsoft vừa được đưa vào danh sách các doanh nghiệp phải tuân thủ yêu cầu lưu giữ thông tin liên lạc tại Nga. Theo MacRumors, cơ quan quản lý viễn thông Nga đã bổ sung 2 công ty vào danh sách từ ngày 2/10.

Apple và Microsoft đối mặt với các yêu cầu lưu giữ thông tin liên lạc của người dùng tại Nga. Ảnh minh họa: MacRumors.

Theo quy định tại Nga, những doanh nghiệp thuộc danh sách phải lưu giữ thông tin nhận dạng người dùng và dữ liệu về hoạt động truyền thông trong 3 năm. Các dữ liệu liên quan đến tin nhắn, cuộc gọi âm thanh hoặc video cũng nằm trong phạm vi yêu cầu cung cấp cho cơ quan an ninh khi cần thiết.

Trước Apple và Microsoft, danh sách này đã ghi nhận các nền tảng công nghệ khác như WhatsApp, Telegram và Snapchat. Những doanh nghiệp không tuân thủ có nguy cơ bị phạt hoặc hạn chế dịch vụ.

Theo BleepingComputer, TechCrunch, MacRumors