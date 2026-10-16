4 điều cần biết về Tesla Roadster: Biết bay, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 0,81 giây

Tesla vừa ra mắt mẫu siêu xe điện Roadster với hệ thống động cơ đẩy khí nén ứng dụng công nghệ SpaceX, cho phép xe thực hiện những cú nhảy trên không.

Sau 9 năm kể từ khi ra mắt bản concept, Tesla đã giới thiệu phiên bản mới nhất của siêu xe điện Roadster tại trung tâm thử nghiệm SpaceX ở bang Texas, Mỹ. Đáng chú ý, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đến 1 giây.

Ứng dụng công nghệ SpaceX, có thể thực hiện những cú nhảy trên không

Điểm nổi bật nhất của Roadster thế hệ thứ 2 là hệ thống động cơ đẩy sử dụng khí nén áp suất cực cao, ứng dụng công nghệ từ SpaceX. Theo Tesla, hệ thống này có thể tạo lực đẩy hơn 80 kN, hỗ trợ xe tăng tốc và thực hiện các cú nhảy.

Tại sự kiện, Roadster đã bay qua một hàng xe Tesla đang đỗ và tiếp đất có kiểm soát. Xe cũng thực hiện cú nhảy an toàn từ đường dốc cong.

Roadster thực hiện cú nhảy từ đường dốc tại trung tâm thử nghiệm SpaceX. Ảnh: CarExpert.

Ngoài hệ thống đẩy khí nén, Roadster còn được trang bị quạt hút dưới gầm, có tác dụng tạo lực ép xuống mặt đường để tăng độ bám khi vận hành ở tốc độ cao.

Lars Moravy, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Tesla, cho biết hệ thống quạt hút có thể tạo lực tương đương gia tốc 2g, về lý thuyết đủ để giữ xe bám vào bề mặt ngay cả khi lộn ngược.

Công nghệ này có nguyên lý tương tự hệ thống quạt hút từng được sử dụng trên mẫu xe đua Công thức 1 Brabham BT46B năm 1978.

Khi chuyển sang chế độ đường đua Track, hệ thống treo của Roadster tự động hạ thấp, kết hợp với quạt hút gầm để cải thiện khả năng bám đường.

Tăng tốc lên 100 km/h trong 0,81 giây

Khi lần đầu giới thiệu Roadster thế hệ thứ 2 vào năm 2017, Tesla công bố xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 1,9 giây, đạt tốc độ tối đa hơn 400 km/h và di chuyển khoảng 1.000 km sau mỗi lần sạc.

Với phiên bản mới, hãng tuyên bố đã rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 0,81 giây. Nếu được kiểm chứng độc lập, đây sẽ là một trong những mẫu ô tô thương mại có khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới.

Tesla Roadster thế hệ mới sở hữu thiết kế khí động học với thân xe thấp. Ảnh: CarExpert.

Với Roadster thế hệ mới, Tesla đang đặt mục tiêu tốc độ tối đa khoảng 370 km/h. Tuy nhiên, CEO Elon Musk còn tham vọng đưa Roadster đạt vận tốc tương đương một nửa tốc độ âm thanh, khoảng 617 km/h.

Bên cạnh hệ thống động cơ đẩy, Roadster còn được trang bị cánh gió sau chủ động, có khả năng tự động nâng lên và điều chỉnh góc để tăng lực ép xuống mặt đường khi cần thiết.

Cánh gió phía sau có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện vận hành. Ảnh: CarExpert.

Theo Elon Musk, sự kết hợp giữa động cơ đẩy khí nén, quạt hút gầm và hệ thống khí động học sẽ giúp Roadster cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc, vào cua và vận hành trên đường đua.

Có 3 phiên bản với mức vận hành khác nhau

Tesla dự kiến cung cấp Roadster thế hệ mới với 3 phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket, khác nhau chủ yếu ở trang bị hỗ trợ hiệu suất vận hành.

Phiên bản Performance được trang bị hệ thống quạt hút dưới gầm nhằm tăng độ bám đường. Phiên bản Thrust bổ sung động cơ đẩy khí nén áp suất cao để hỗ trợ tăng tốc và thực hiện những cú nhảy.

Cao cấp nhất là Rocket, phiên bản chỉ dành cho khách hàng được Tesla chọn. Đây cũng là mẫu xe được sử dụng trong các màn trình diễn khả năng bay tại sự kiện.

Phiên bản Roadster Rocket thực hiện màn trình diễn bay. Ảnh: Tesla.

Dù vậy, Elon Musk cho biết Roadster sẽ là mẫu xe cuối cùng Tesla phát triển theo định hướng ưu tiên trải nghiệm lái trực tiếp của con người, trong bối cảnh hãng đang tập trung vào công nghệ xe tự hành.

Về nội thất, Roadster có vô lăng kiểu yoke, màn hình trung tâm và ghế ngồi được tích hợp vào cấu trúc khung gầm nhằm giảm trọng lượng.

Khoang lái Tesla Roadster với vô lăng kiểu yoke và màn hình trung tâm. Ảnh: Tesla.

Mẫu xe còn sử dụng hệ thống lái điện tử steer-by-wire và phanh điện tử brake-by-wire. Hai công nghệ này truyền thao tác của người lái dưới dạng tín hiệu điện tử đến hệ thống điều khiển, thay vì sử dụng hoàn toàn các kết nối cơ khí truyền thống.

Dự kiến sản xuất năm 2028, tiền đặt cọc lên tới 250.000 USD

Tesla dự kiến đưa Roadster thế hệ thứ 2 vào sản xuất từ năm 2028, tức hơn 10 năm sau khi mẫu xe lần đầu xuất hiện dưới dạng concept.

Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức nhưng đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc tại thị trường Mỹ.

Đối với phiên bản Performance, khách hàng phải đặt cọc trước 5.000 USD, sau đó thanh toán thêm 45.000 USD trong vòng 10 ngày. Tổng số tiền đặt cọc là 50.000 USD.

Tesla Roadster có thiết kế thân xe thấp, kiểu dáng thể thao và những đường nét góc cạnh. Ảnh: Tesla.

Trong khi đó, phiên bản Thrust yêu cầu đặt cọc ban đầu 5.000 USD và thanh toán thêm 245.000 USD trong vòng 10 ngày, nâng tổng tiền đặt cọc lên 250.000 USD.

Với phiên bản Rocket cao cấp nhất, hãng chưa công bố giá bán cũng như số tiền đặt cọc.

Trước đó, khi công bố mẫu xe vào năm 2017, Tesla từng đưa ra mức giá dự kiến 200.000-250.000 USD.