Điện thoại dưới 15 triệu đồng trang bị camera 200 MP, ảnh chụp có thực sự đẹp?

Camera 200 MP từng là trang bị trên smartphone cao cấp, nhưng nay đã xuất hiện ở nhiều mẫu Android giá dưới 15 triệu đồng. Liệu độ phân giải lớn có thực sự giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp?

Nhiều điện thoại tầm trung có camera 200 MP

Trước đây, camera 200 MP chủ yếu xuất hiện trên smartphone cao cấp như dòng Galaxy S Ultra của Samsung. Hiện nay, Xiaomi, Honor, realme và vivo đã đưa công nghệ này xuống những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Redmi Note 15 Pro+ 5G nằm trong nhóm smartphone trang bị camera 200 MP có giá dễ tiếp cận tại Việt Nam. Ảnh: Xiaomi.

Với mức giá 9,8 triệu đồng, Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G được trang bị camera chính 200 MP, cảm biến kích thước 1/1,4 inch và chống rung quang học OIS. Bên cạnh camera độ phân giải cao, sản phẩm còn nổi bật với công nghệ sạc nhanh 100 W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin 6.500 mAh.

Máy sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 4 và màn hình AMOLED 6,83 inch, tần số quét 120 Hz. Đây là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm smartphone dưới 10 triệu đồng, đặc biệt với người dùng cần màn hình lớn và khả năng sạc nhanh.

Ở mức giá 12,7 triệu đồng, Honor 400 5G cũng sở hữu camera chính 200 MP với cảm biến kích thước 1/1,4 inch và chống rung OIS. Máy còn được trang bị camera góc siêu rộng 12 MP và camera trước 50 MP, đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau.

Honor 400 5G được trang bị camera chính 200 MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS. Ảnh: GadgetMatch.

Honor 400 5G sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 3, màn hình AMOLED 6,55 inch và pin 6.000 mAh. So với những mẫu smartphone có màn hình gần 6,8 inch, sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn hơn, phù hợp với người dùng không thích điện thoại quá lớn.

Nhỉnh hơn khoảng 1 triệu đồng là realme 16 Pro 5G, có giá 13,8 triệu đồng. Máy được trang bị camera chính 200 MP hỗ trợ OIS, đi kèm camera trước 50 MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

realme 16 Pro 5G được trang bị camera chính 200 MP, pin 7.000 mAh và màn hình AMOLED 144 Hz. Ảnh: realme.

Ngoài camera, realme 16 Pro 5G còn sở hữu màn hình AMOLED 144 Hz, pin dung lượng 7.000 mAh và sạc nhanh 80 W. Sự kết hợp giữa màn hình tần số quét cao và pin lớn là điểm đáng chú ý với người dùng thường xuyên giải trí trên điện thoại.

Có giá cao nhất trong danh sách là vivo V70 FE 5G, ở mức 14 triệu đồng. Sản phẩm trang bị camera chính 200 MP hỗ trợ OIS, kết hợp camera góc siêu rộng 8 MP.

Cụm camera sau của vivo V70 FE 5G với camera chính độ phân giải 200 MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS. Ảnh: TGDD.

Bên cạnh hệ thống camera, vivo V70 FE 5G sở hữu pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Máy sử dụng chip Dimensity 7360-Turbo và màn hình AMOLED 6,83 inch, tần số quét 120 Hz.

Với những trang bị này, sản phẩm hướng đến người dùng ưu tiên thời lượng pin, màn hình lớn và khả năng chụp ảnh độ phân giải cao.

Camera 200 MP có thực sự cho ảnh đẹp hơn?

Về nguyên lý, cảm biến 200 MP có thể ghi lại nhiều điểm ảnh hơn camera 50 MP hoặc 108 MP, tạo lợi thế khi cần phóng lớn hay cắt cúp hình ảnh.

Tuy nhiên, phần lớn smartphone 200 MP sử dụng công nghệ gộp 16 điểm ảnh thành một, tạo ra ảnh khoảng 12,5 MP ở chế độ mặc định, nhằm cải thiện khả năng thu sáng và giảm nhiễu.

Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy số megapixel không quyết định hoàn toàn chất lượng ảnh.

Theo đánh giá của trang công nghệ 91mobiles, camera chính của realme 16 Pro cho ảnh chụp ban ngày có màu sắc hơi nhạt, chưa thực sự nổi bật.

Ảnh chụp ban đêm của realme 16 Pro được trang 91mobiles đánh giá tốt. Ảnh: 91mobiles.

Bù lại, khả năng chụp thiếu sáng được đánh giá tích cực hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng zoom, thuật toán xử lý đôi lúc can thiệp quá mức, khiến một số chi tiết thiếu tự nhiên.

Với Honor 400, GSMArena nhận xét camera chính có khả năng tái tạo chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng. Ảnh zoom 2x vẫn giữ được chất lượng tương đối tốt, nhưng độ sắc nét bắt đầu giảm khi tăng lên 4x.

Đáng chú ý, chế độ chụp 200 MP không mang lại sự cải thiện rõ rệt so với ảnh chụp mặc định.

Ảnh chụp ở độ phân giải 12,5 MP và 200 MP trên Honor 400 không có sự khác biệt đáng kể về chất lượng. Ảnh: GSMArena.

Trong khi đó, 91mobiles đã thực hiện bài so sánh trực tiếp camera của Redmi Note 15 Pro+ và vivo V70 FE. Kết quả cho thấy dù cùng sở hữu camera 200 MP, hai thiết bị vẫn có sự khác biệt đáng kể về chất lượng ảnh.

Cụ thể, Redmi Note 15 Pro+ giữ chi tiết và kiểm soát vùng sáng tốt hơn khi chụp ban ngày. Ngược lại, vivo V70 FE cho ảnh sáng và màu sắc rực rỡ hơn nhưng đôi khi thiếu chính xác.

Khi chụp đêm, Redmi tiếp tục thể hiện khả năng kiểm soát nhiễu và tái tạo màu sắc tự nhiên hơn, trong khi vivo có xu hướng tăng sáng và xử lý ảnh mạnh hơn.

Ảnh chụp ban ngày từ Redmi Note 15 Pro+ (bên trái) giữ chi tiết vùng tối tốt hơn, trong khi vivo V70 FE cho ảnh sáng và màu sắc rực rỡ hơn. Ảnh: 91mobiles.

GSMArena cũng nhận định camera chính của vivo V70 FE đôi khi cho ảnh thiếu sắc nét ngay cả trong điều kiện đủ sáng. Tuy nhiên, máy lại thể hiện khá tốt khi chụp đêm ở mức zoom 1x, với độ chi tiết và dải tương phản động tốt. Chất lượng ảnh giảm đáng kể khi chuyển sang zoom 2x hoặc cao hơn.

Những kết quả này cho thấy camera 200 MP có thể mang lại lợi ích khi chụp đủ sáng, cần cắt cúp ảnh hoặc zoom ở mức vừa phải.

Ảnh chụp ở mức zoom 5x của vivo V70 FE bị giảm chất lượng rõ rệt, theo đánh giá của GSMArena. Ảnh: GSMArena.

Tuy nhiên, với ảnh chân dung, chụp đêm và những tình huống ánh sáng phức tạp, kích thước cảm biến, khả năng chống rung và thuật toán xử lý thường đóng vai trò quan trọng hơn.

Ngay cả camera 50 MP sử dụng cảm biến lớn, kết hợp ống kính và thuật toán xử lý tốt, vẫn có thể tạo ra ảnh chất lượng cao hơn camera 200 MP trong một số điều kiện.

Do đó, với những nhu cầu phổ thông như chụp ảnh gia đình, du lịch và chia sẻ lên mạng xã hội, camera 200 MP chưa phải trang bị bắt buộc. Người dùng nên quan tâm đến chất lượng ảnh chụp thực tế, khả năng tái tạo màu sắc, lấy nét và chụp thiếu sáng, thay vì chỉ dựa vào độ phân giải camera.