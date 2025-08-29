Infographic: Chân dung lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước từ 1945 tới nay

Infographic này điểm lại các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 tới nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

80 năm kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, giành độc lập, thống nhất, phát triển và hội nhập.

Theo Hệ thống tư liệu – văn kiện Đảng, về lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Đảng từ tháng 2/1951 đến tháng 9/1969 và Tổng Bí thư từ tháng 10/1956 đến tháng 9/1960. Ông Lê Duẩn là người giữ chức Tổng Bí thư lâu nhất với gần 26 năm (1960–1986). Ông Trường Chinh có hai giai đoạn giữ chức Tổng Bí thư, trong đó nhiệm kỳ thứ hai năm 1986 là ngắn nhất.

Về lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch nước dài nhất với gần 24 năm, từ tháng 1/1946 đến tháng 9/1969. Tổng Bí thư Tô Lâm có thời gian giữ chức Chủ tịch nước ngắn nhất, từ tháng 5 đến tháng 10/2024, do sau đó ông được bầu làm Tổng Bí thư.

Về lãnh đạo Chính phủ, người giữ chức dài nhất là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, với gần 32 năm (1955–1987). Ông Phạm Hùng giữ chức ngắn nhất, từ tháng 6/1987 đến tháng 3/1988.

Về lãnh đạo Quốc hội, ông Trường Chinh giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ 1960 đến 1981 – lâu nhất gần 21 năm. Ông Nguyễn Văn Tố giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội 8 tháng (từ tháng 3 đến tháng 11/1946) – ngắn nhất.

Mời bạn đọc cùng VietTimes nhìn lại hành trình lãnh đạo đất nước qua 8 thập kỷ đầy biến động và tự hào.