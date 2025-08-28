"Cẩm nang" đi xem 230 gian hàng đặc sắc tại triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

Điểm nhấn triển lãm là không gian trưng bày ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, an ninh - quốc phòng; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa. Bạn hãy nắm sơ đồ khu trưng bày để tiện ghé thăm.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư - thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển lãm cũng khắc họa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với truyền thống văn hóa nghìn năm; sự đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc; nguồn tài nguyên phong phú; sản vật đặc trưng ba miền; cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu từ xưa đến nay.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày các ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa; cùng khu trưng bày của những quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Triển lãm gồm 3 phân khu: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (sân Đông, sân Tây, sân Nam, sân Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: “Việt Nam - Đất nước - Con người”; “95 năm cờ Đảng soi đường”; “Kiến tạo phát triển”; “Tỉnh giàu nước mạnh”; “Đầu tàu kinh tế”; “Khởi nghiệp kiến quốc”.

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề “Hội nhập và phát triển”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Vì tương lai xanh”; không gian trưng bày chủ đề “Khát vọng bầu trời”; không gian trưng bày chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày chủ đề “Ngày hội non sông”; không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) có chủ đề “Hội nhập và sáng tạo”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Sáng tạo để kiến thiết” và Không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và thế giới”.

Sơ đồ các gian hàng tại triển lãm thành tựu đất nước tại trung tâm triển lãm:

Sơ đồ bố trí tổng quan các gian hàng tại triển lãm.

Chỉ dẫn tại sảnh chính - sảnh trung tâm của Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 1 Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 2 Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 3 Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 4 Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 5 Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 6 Nhà Kim Quy.

Chỉ dẫn tại sảnh 7 Nhà Kim Quy.