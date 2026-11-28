Trong khuôn khổ Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ 25 đến 28/11, đoàn công tác TP Đà Nẵng đã làm việc và đề xuất Turkish Airlines nghiên cứu đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Fazil Ozmen, đại diện Tập đoàn Anex Tour cho biết năm 2026, Anex Tour đã đưa khoảng 57.000 lượt khách từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đến Đà Nẵng.

Trong năm 2027, Anex Tour dự kiến mở rộng khai thác các chuyến bay thuê chuyến đến thành phố từ 11 lên 17 thành phố, với tổng lượng khách ước đạt khoảng 98.000 lượt.

Với tiềm năng du lịch còn rộng mở, TP Đà Nẵng đề nghị Anex Tour phối hợp khảo sát điểm đến, xây dựng chương trình du lịch và giới thiệu Đà Nẵng đến du khách thông qua mạng lưới đối tác, hệ thống phân phối của tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo đỏ) tại buổi làm việc với Turkish Airlines. Ảnh TTXTDL.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi về khả năng tăng tần suất, kéo dài mùa khai thác các chuyến bay thuê chuyến; đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành với hãng hàng không, cơ sở lưu trú và đơn vị dịch vụ tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2027, nhất là đáp ứng nhu cầu của khách Hồi giáo nhằm phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình và khám phá di sản phù hợp.

Tại buổi làm việc với Turkish Airlines, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề xuất Turkish Airlines nghiên cứu, xúc tiến khai thác đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng nhằm tạo thuận lợi cho khách Thổ Nhĩ Kỳ đến Đà Nẵng và mở rộng khả năng kết nối du khách từ Trung Đông, Trung Á, châu Âu và châu Phi đến miền Trung Việt Nam thông qua mạng bay của hãng.

Giới thiệu về tiềm năng du lịch của Đà Nẵng, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết thành phố có nhiều lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển, hệ thống sân golf, các di sản văn hóa thế giới và hạ tầng hàng không.

Trong 10 tháng đầu 2026, Đà Nẵng đón 21.204 lượt khách Thổ Nhĩ Kỳ, tăng khoảng 277% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh thị trường khách trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố kỳ vọng khai thác hiệu quả mạng bay của Turkish Airlines để thu hút khách từ châu Âu và châu Phi. Hiện nhiều du khách từ các thị trường này lựa chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ biển kết hợp khám phá di sản nhưng phải nối chuyến để đến thành phố.

Đánh giá cao tiềm năng du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ hội khai thác thị trường hàng không của Đà Nẵng, đại diện Turkish Airlines cho biết sẽ đưa Đà Nẵng vào lộ trình phát triển mạng bay quốc tế trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu nhu cầu thị trường, khả năng kết nối hành khách và các điều kiện khai thác đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng.

Hai bên thống nhất xác định đầu mối phối hợp, tiếp tục trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu thị trường để nghiên cứu các điều kiện khai thác hàng không, làm cơ sở thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay trực tiếp trong tương lai.