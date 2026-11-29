Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và thực hiện lệnh khám xét để điều tra các sai phạm trong đấu thầu liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Thành Văn, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thành Châu, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC.

Các bị can bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng nhân viên Công ty AIC thông đồng với bị can Võ Anh Tuấn để cung cấp trước cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị; nâng khống giá mua sắm, đồng thời tác động đến đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định.

Nhóm này còn sử dụng các công ty do nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn giá trị thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định các bị can Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tham mưu phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá. Bị can Võ Thành Văn bị xác định có hành vi thông đồng thẩm định nâng khống giá thiết bị; trong khi bị can Nguyễn Thành Châu bị cáo buộc phối hợp tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Theo Công an TP Đà Nẵng, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do sai phạm xảy ra từ năm 2015, qua nhiều thời kỳ, trong khi tổ chức bộ máy hành chính có sự thay đổi. Việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, chứng từ liên quan đến lập dự toán, thẩm định giá và lựa chọn nhà thầu phải được kiểm chứng qua nhiều đầu mối.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn hiện bỏ trốn, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương truy nã trong nước, quốc tế. Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục xác minh, truy bắt các bị can này để xử lý theo quy định pháp luật.