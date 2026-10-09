Huế công bố ba nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Ba nền tảng được xây dựng gắn với nhu cầu thiết thực: tiếp nhận ý tưởng, giải pháp phát triển thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Sáng 9/10, TP Huế tổ chức Lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Ba nền tảng được xây dựng nhằm tiếp nhận ý tưởng phát triển thành phố, giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách. Việc công bố hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia gửi ý tưởng, sáng kiến. Người dùng định danh bằng VNeID, nhập nội dung và theo dõi trạng thái xử lý. Cơ quan được giao xử lý phải phản hồi trong 2 ngày.

Nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp gửi kiến nghị về khó khăn, vướng mắc. Thời gian tiếp nhận là 30 phút; cơ quan xử lý phải xác định thẩm quyền trong 24 giờ và giải quyết tối đa 6 ngày làm việc (có thể gia hạn thêm không quá 7 ngày nếu phức tạp).

Bản đồ số dự án thu hút đầu tư cung cấp thông tin tập trung, minh bạch về vị trí, quy mô, lĩnh vực và hiện trạng các dự án, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cơ hội.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh Ngọc Hiếu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho biết việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển mong muốn của người dân, doanh nghiệp thành giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Huế mong muốn tạo các nền tảng sẽ tạo không gian để mọi người, kể cả người con xa quê và người yêu Huế trong và ngoài nước, đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi;

Đặc biệt, với tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, người dân một cách rõ ràng, minh bạch và trách nhiệm thực thi công vụ.

Riêng đối với nền tảng Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu phải chủ động cung cấp thông tin tập trung trên môi trường số, giúp nhà đầu tư thuận tiện nghiên cứu, lựa chọn cơ hội. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp và cơ quan thông tin, truyền thông cùng chia sẻ, đồng hành, góp ý để thành phố nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.