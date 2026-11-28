VIFC Đà Nẵng trao chứng nhận cho 11 thành viên mới, công bố các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn hơn 10 tỷ USD, đồng thời ra mắt Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF Hub).

Thu hút 11 thành viên, vốn điều lệ gần 34 triệu USD

Ngày 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm, giới thiệu những kết quả bước đầu trong thu hút tổ chức tài chính, huy động vốn đầu tư và phát triển các sản phẩm tài chính chuyên biệt.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng trao chứng nhận thành viên VIFC-DN cho các doanh nghiệp. Ảnh XM.

Tại sự kiện, Cơ quan điều hành VIFC-DN trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11 doanh nghiệp mới hoạt động trong các lĩnh vực tài chính xanh, quản lý vốn, giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính (fintech), tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ đầu tư. Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp này đạt khoảng 34 triệu USD.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, nhóm thành viên mới còn có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc tổ chức, tập đoàn đến từ Hà Lan, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài mở ra cơ hội tiếp nhận kinh nghiệm quản trị, công nghệ và các chuẩn mực hoạt động tài chính quốc tế, tạo tiền đề để Đà Nẵng từng bước hình thành hệ sinh thái có khả năng kết nối với các thị trường tài chính trong khu vực.

Một trong những điểm đáng chú ý tại sự kiện là những kết quả bước đầu trong hoạt động đầu tư và thu xếp vốn của các thành viên VIFC-DN.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao chứng nhận cho các quỹ đầu tư hoạt động tại VIFC-ĐN. Ảnh XM.

Theo Cơ quan điều hành, đến nay có 6 thành viên bước đầu triển khai các hoạt động đầu tư, thu xếp vốn thông qua các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực cảng hàng không, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ và nước sạch.

Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho những dự án này đạt hơn 10 tỷ USD. Dự kiến, trong những ngày tới sẽ thực hiện đợt chuyển tiền đầu tiên với giá trị khoảng 10 triệu USD, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Đưa tài chính quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp SME

Bên cạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư, VIFC-DN lựa chọn tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance - SCF) là một trong những lĩnh vực phát triển trọng tâm trong giai đoạn đầu.

Tại sự kiện, Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF Hub) được công bố với định hướng trở thành đầu mối kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, doanh nghiệp fintech, nhà đầu tư, doanh nghiệp mua hàng, nhà cung cấp dữ liệu và các đơn vị logistics trong một hệ sinh thái thống nhất.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là phương thức tiếp cận vốn dựa trên dữ liệu và giao dịch thương mại thực đã được xác thực, thay vì chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm truyền thống.

Các dữ liệu về hóa đơn, khoản phải thu, hàng tồn kho, hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và thanh toán sẽ trở thành cơ sở để các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro, định giá và quyết định tài trợ.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đó là thiếu tài sản bảo đảm và khó tiếp cận nguồn vốn lưu động, đặc biệt trong bối cảnh thời gian thanh toán giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng kéo dài.

Theo kế hoạch được công bố, tổng giá trị cam kết của ba đơn vị tham gia lĩnh vực này trong năm 2027 ước đạt khoảng 800 triệu USD, tương đương khoảng 10% tổng giá trị tài trợ chuỗi cung ứng dự kiến của toàn thị trường Việt Nam trong cùng năm.

Cùng với tài trợ chuỗi cung ứng, VIFC-DN định hướng phát triển Sở Giao dịch hàng hóa nhằm đa dạng hóa công cụ giao dịch, đầu tư và phòng ngừa rủi ro biến động giá. Các nhóm hàng hóa được nghiên cứu, định hướng đưa vào giao dịch trong giai đoạn đầu gồm cà phê, cao su, hồ tiêu, bạc, kim loại quý (trừ vàng) và tác phẩm nghệ thuật.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bấm nút khởi động Sở Giao dịch hàng hóa tại VIFC-DN. Ảnh XM.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chuyển cam kết thành kết quả thực tế

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh để các kết quả ban đầu tạo ra giá trị kinh tế cụ thể, cơ quan điều hành VIFC-DN và các đơn vị liên quan tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm VIFC-DN. Ảnh XM.

Trước hết, Cơ quan điều hành phải chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch hoạt động, sản phẩm dự kiến triển khai và nhu cầu hỗ trợ; xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm đưa hoạt động vào vận hành, phát sinh giao dịch tại Việt Nam. Việc thu hút thành viên mới phải gắn với chất lượng và hiệu quả, không chạy theo số lượng.

Đối với từng sản phẩm tài chính, cần xác định rõ đối tác, dự án, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm triển khai. Thành phố yêu cầu theo sát các phương án đầu tư, thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng, du lịch và cấp nước được giới thiệu tại sự kiện, bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Riêng lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cơ quan điều hành cần phối hợp với các đối tác, trong đó có tổ chức thuộc Trung tâm Tài chính của Ngân hàng Thế giới, lựa chọn các chuỗi cung ứng ưu tiên; kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với ngân hàng và tổ chức tài trợ vốn. Các trường hợp thí điểm tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho phải xác định rõ doanh nghiệp tham gia, quy mô tài trợ, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt được.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, một trong những điều kiện hạ tầng quan trọng là tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 12/2026. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện làm việc và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các thành viên.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai theo nguyên tắc rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả; định kỳ báo cáo lãnh đạo thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đà Nẵng có quyết tâm chính trị, vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển để xây dựng VIFC-DN. Tuy nhiên, lợi thế chỉ trở thành kết quả khi được cụ thể hóa bằng hành động và hiệu quả thực tế.

Thành phố cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo hướng liên kết, bổ trợ và cùng phát huy thế mạnh.