Sau nhiều năm vướng mắc pháp lý, tổ hợp DAP gần 39 ha được tái khởi động với định hướng phát triển khách sạn, căn hộ cao cấp, biệt thự, trung tâm hội nghị và không gian công cộng ven biển.

Siêu dự án 39 ha khởi động trở lại

Ngày 28/11, Lễ tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP 1 và DAP 2 (Tổ hợp DAP) diễn ra tại TP Đà Nẵng, đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình triển khai dự án sau khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ.

Theo chủ đầu tư dự án, Tổ hợp DAP là một trong 2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc về pháp lý trên địa bàn thành phố đã và đang được địa phương tập trung tháo gỡ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và đủ điều kiện tháo gỡ theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là những vướng mắc liên quan đến quy hoạch và tài chính đất đai. Trong đó, việc khớp nối quy hoạch phân khu được thực hiện nhằm bảo đảm phù hợp chức năng sử dụng đất, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Theo ông Hưng, Đà Nẵng đang mở rộng các động lực tăng trưởng với Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Vì vậy, thành phố cần thêm những sản phẩm du lịch chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 28/11, Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP 1 và DAP 2 tại khu vực biển Non Nước (Đà Nẵng) đã được khởi động trở lại. Ảnh XM.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư xây dựng phương án kiến trúc hài hòa với cảnh quan, bảo vệ môi trường ven biển và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Các sở, ngành cùng UBND phường Ngũ Hành Sơn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ông Hưng cũng đề nghị chủ đầu tư khởi công dự án vào ngày 30/4/2027.

Kỳ vọng tạo động lực cho kinh tế du lịch phía Nam Đà Nẵng

Tọa lạc bên bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp DAP có tổng quy mô khoảng 39 ha, nằm tại khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Theo định hướng được công bố, dự án sẽ phát triển thành một đô thị du lịch đa năng cao cấp với định danh “Tuyệt tác Viễn du”, gồm các công trình lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Phối cảnh Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP 1 và DAP 2 tại khu vực biển Non Nước sau khi hoàn thành. Ảnh DAP.

Điểm nhấn của tổ hợp là cụm khách sạn và căn hộ cao cấp được giới thiệu với tiêu chuẩn 7 sao, cùng các khu biệt thự biệt lập, trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hàng và tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Các công trình được định hướng khai thác lợi thế cảnh quan biển, hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu lưu trú dài ngày.

Bên cạnh chức năng nghỉ dưỡng, chủ đầu tư định vị Tổ hợp DAP trở thành không gian lưu trú, làm việc và sinh sống dành cho chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư và cộng đồng nhân lực chất lượng cao.

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư (Công ty TNHH DAP, DAP1 và DAP2). Ảnh XM.

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư (Công ty TNHH DAP, DAP1 và DAP2) cho biết sau nhiều năm kiên trì, việc tái khởi động hôm nay không chỉ là tiếp tục dự án cũ mà còn là cơ hội đổi mới toàn diện tư duy phát triển.

Tổ hợp DAP được định hướng trở thành đô thị du lịch đa năng cao cấp, tạo biểu tượng kiến trúc cảnh quan mới; hình thành điểm đến “Cửa ngõ ngoại giao – Dinh thự quản trị” phục vụ cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế gắn với Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính; đồng thời kiến tạo không gian công cộng (bãi tắm kết hợp công viên khoảng 3 ha) để người dân và du khách cùng hưởng lợi.

Khi đi vào hoạt động, Tổ hợp DAP được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch cao cấp, góp phần đa dạng hóa hệ thống lưu trú và dịch vụ của Đà Nẵng, đặc biệt tại khu vực phía Nam thành phố.

"Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, huy động đối tác uy tín trong và ngoài nước, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ pháp luật...

Việc tái khởi động Tổ hợp DAP được kỳ vọng không chỉ giải phóng nguồn lực đất đai lớn mà còn tạo thêm sản phẩm lưu trú – dịch vụ cao cấp, thu hút du khách chi tiêu cao, tạo việc làm chất lượng và góp phần nâng tầm du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn thành phố đẩy mạnh hội nhập quốc tế", bà Thuỷ chia sẻ.