Ngày 26/11, HĐND phường An Hải (TP Đà Nẵng) vừa tiếp tục sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn, chính thức giảm từ 247 tổ dân phố xuống còn 38 tổ dân phố.

Theo Nghị quyết ngày 26/11 của HĐND phường An Hải (Đà Nẵng), phường này chính thức sáp nhập tổ dân phố Chung cư Azura vào Tổ dân phố An Nhơn 2 (sau sáp nhập: 771 hộ, 2.400 nhân khẩu) và sáp nhập tổ dân phố Chung cư Monarchy vào tổ dân phố An Trung 2 (sau sáp nhập: 1.150 hộ, 3.446 nhân khẩu).

Sau các đợt sáp nhập, số lượng tổ dân phố trên địa bàn phường An Hải giảm từ 247 tổ dân phố xuống còn 38 tổ dân phố.

Chủ trương sáp nhập tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân phố, phù hợp với quy mô dân cư thực tế và yêu cầu quản lý đô thị trong giai đoạn mới của thành phố Đà Nẵng.