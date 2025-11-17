Hơn 10.000 nhà đầu tư mua cổ phần khống của nhóm Shark Thủy

Theo kết luận, 10.123 nhà đầu tư mua cổ phần khống của nhóm Shark Thủy. Trong đó có 60 người mua 3,2 triệu cổ phần được coi là có thật, còn lại 10.063 người mua cổ phần khống.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) bị cáo buộc Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Theo Bộ Công an, giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy cùng một số cá nhân liên quan đã bán khống cổ phần của Tập đoàn Egroup nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Egroup tại thời điểm khởi tố được xác định là bị hại trong vụ án.

Theo kết luận, 10.123 nhà đầu tư mua cổ phần khống của nhóm Shark Thủy. Trong đó có 60 người mua 3,2 triệu cổ phần được coi là có thật, còn lại 10.063 người mua cổ phần khống. Tuy nhiên 60 người này tiếp tục mua cổ phần nên tổng số bị hại của vụ án vẫn không thay đổi là 10.123 người.

Cơ quan điều tra xác định còn 8.926 nhà đầu tư mua cổ phần khống song chưa được thanh đủ tiền gốc với tổng số hơn 8.397 tỷ đồng. Trong số này, người đầu tư nhiều nhất là bà P.T.N. (ở Ứng Hòa, Hà Nội) với giá trị cổ phần đã mua là hơn 483 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 1.197 nhà đầu tư đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi. Như vậy, Shark Thủy còn phải trả lại cho nhà đầu tư tổng 7.677 tỷ đồng.