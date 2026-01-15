Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế họp “tổng duyệt” công tác y tế phục vụ Đại hội XIV

Tóm tắt bài viết
Huy động lực lượng tinh nhuệ nhất
Hôm nay, 15/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Chuyên môn rà soát tiến độ thực hiện công tác y tế phục vụ Đại hội. Đây được xem là cuộc họp chuyên môn mang tính quyết định trước thềm Đại hội.
Hội đồng Chuyên môn gồm các thành viên là các chuyên gia đầu ngành đã cùng nhau rà soát kỹ lưỡng hơn 30 đầu mục công việc then chốt, từ tổ chức lực lượng, phân công trực, phương án cấp cứu, hồi sức, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm đến công tác hậu cần, thuốc men. Mục tiêu đặt ra là không để bị động, không để xảy ra bất kỳ khoảng trống nào trong bảo đảm y tế.
Theo TS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - đơn vị thường trực công tác y tế phục vụ Đại hội, đến nay Bộ Y tế đã huy động trên 300 cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hội Đảng, được lựa chọn từ các đơn vị tinh nhuệ, có kinh nghiệm chuyên môn sâu và khả năng xử trí các tình huống phức tạp.
Trực 24/24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống
Để bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị mỗi BV trên địa bàn Hà Nội bố trí từ 5 đến 10 giường cấp cứu, bảo đảm xử trí kịp thời khi có yêu cầu, đồng thời, có các tổ y tế cùng xe cứu thương trực 24/24 giờ tại chỗ, bắt đầu từ 13h ngày 18/1/2026 đến khi kết thúc Đại hội, sẵn sàng cấp cứu ngoại viện.
Trong những ngày diễn ra Đại hội, các thành viên Hội đồng Chuyên môn sẽ luân phiên trực tại Trung tâm, kịp thời hội chẩn, đưa ra quyết định với các tình huống y tế. Lãnh đạo Hội đồng Chuyên môn là người quyết định cuối cùng các tình huống khẩn cấp, bảo đảm xử trí nhanh, chính xácSong song với hệ thống y tế dân sự, các lực lượng y tế vũ trang cũng được triển khai đồng bộ. Cục Quân y Bộ Quốc phòng bố trí 9 tổ y tế và 1 đội cứu trợ thảm họa. Cục Y tế Bộ Công an bố trí 1 tổ y tế thường trực.
Cục An toàn Thực phẩm và Cục Phòng bệnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội và CDC Hà Nội tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, giám sát nguồn nước tại các khách sạn và địa điểm diễn ra Đại hội. Các phương án phòng chống dịch và phòng chống ngộ độc thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng.
TS Hà Anh Đức cho biết, Tiểu ban Y tế đã xây dựng Sổ tay y tế và phát tới các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm công tác thông tin, điều phối được thống nhất, thông suốt. Sổ tay có nội dung ngắn gọn, đầy đủ thông tin cần thiết và dễ sử dụng.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế và các nội dung cập nhật mới nhất. Danh mục thuốc, vật tư y tế phải được bổ sung kịp thời; công tác hậu cần phải bảo đảm ở mức sẵn sàng cao nhất.
Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh các chuyên gia đầu ngành và cán bộ y tế cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và chuyên môn để bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra an toàn, thông suốt, không để xảy ra bất kỳ tình huống bị động nào.
Hội đồng Chuyên môn gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành như GS.TS Nguyễn Gia Bình, Ủy viên Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam; GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, các chuyên gia về cấp cứu đột quỵ, hồi sức tim mạch, thần kinh; hồi sức tích cực, chống độc, bệnh nhiệt đới và cấp cứu, hồi sức ngoại khoa. Ngoài ra còn có lãnh đạo các BV Bạch Mai, BV Hữu nghị, BV Việt Đức, BV Trung ương Quân đội 108, BV E.