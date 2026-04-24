Đà Nẵng muốn đào tạo, thu hút 3.000 nhân lực chất lượng cao về AI

Đây là một trống những mục trong kế hoạch được TP Đà Nẵng ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Theo Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút tối thiểu 5.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn, bao gồm: chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Về cơ cấu lĩnh vực, có ít nhất 2.000 nhân lực thiết kế và 3.000 nhân lực kiểm thử, đóng gói, cung cấp nguồn nhân lực ưu tiên cho Đà Nẵng và hướng đến các địa phương khác trong cả nước và một số thị trường quốc tế có hợp tác với Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, phát triển tối thiểu 30 doanh nghiệp thiết kế VMBD, dịch vụ thiết kế. Phấn đấu thu hút ít nhất 1-2 doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử quy mô lớn; phấn đấu có ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn được ươm tạo thành công và tăng tốc phát triển; hướng đến tự chủ sản xuất chip chuyên dụng, chip trí tuệ nhân tạo (AI), chip Internet vạn vật (IoT) thuộc danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Đà Nẵng đặt mục tiêu hiện thực hoá đào tạo, bồi dưỡng, thu hút ít nhất 3.000 nhân lực chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo (bao gồm đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học và các kỹ sư trong lĩnh vực); phát triển 20 sản phẩm trí tuệ nhân tạo do doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng thực hiện; phấn đấu có ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được ươm tạo thành công và tăng tốc phát triển.

Để hoàn thành các mục tiêu của đề án, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực; phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển hệ sinh thái và thu hút đầu tư; nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ; truyền thông quảng bá.