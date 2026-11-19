Phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp cho học sinh.

Thầy giáo mầm non vùng biên và trăn trở về cơ hội học tập cho trẻ

Chiều 19/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước đối với sự nghiệp trồng người.

Dự cuộc gặp mặt có 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc - những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, cùng 31 nhà giáo là đại biểu Quốc hội - những người vừa miệt mài gieo chữ, vừa mang tiếng nói tâm huyết của ngành giáo dục tới nghị trường.

Đại diện các nhà giáo tiêu biểu phát biểu tại buổi gặp mặt, thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tham dự sự kiện, đồng thời coi đây là dịp nhìn lại chặng đường công tác với sự trân trọng

Chia sẻ về hành trình hơn 8 năm gắn bó với nghề, thầy Bách cho biết đến với giáo dục mầm non từ tình yêu trẻ thơ và mong muốn đóng góp cho những năm tháng đầu đời của các em. Từ những ngày đầu đứng lớp, đảm nhiệm công tác quản lý chuyên môn đến khi trở lại trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mỗi vị trí đều mang lại những trải nghiệm, bài học riêng.

Thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, xúc động chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP.

Theo thầy Bách, giá trị của người thầy không nằm ở vị trí công tác mà ở trách nhiệm, sự tận tâm, tâm huyết và những điều tốt đẹp dành cho học trò.

Công tác trong môi trường giáo dục mầm non tại địa bàn miền núi, biên giới, thầy Bách cho biết giáo viên phải đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, khác biệt ngôn ngữ cũng như hoàn cảnh gia đình và điều kiện chăm sóc trẻ.

Những khó khăn đó cũng là động lực để thầy không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM và từng bước đưa những nội dung giáo dục mới đến gần hơn với trẻ mầm non.

Là giáo viên nam trong môi trường giáo dục mầm non, thầy Bách cũng gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, bằng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của bản thân, thầy luôn cố gắng lan tỏa những giá trị tích cực, truyền thêm tình yêu nghề và nhiệt huyết cho đồng nghiệp.

Thầy Nguyễn Thanh Bách ghi nhận, những năm qua, cơ sở vật chất trường lớp từng bước được đầu tư, nâng cấp; chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non, ngày càng được quan tâm, hoàn thiện. Thầy bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước những quan tâm đó.

"Điều tôi trăn trở là làm sao để mọi trẻ em, dù ở thành phố hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đều có cơ hội được tiếp cận giáo dục có chất lượng, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được yêu thương và phát triển toàn diện", thầy Bách nói.

Cùng với đó, giáo viên, nhất là những người công tác tại địa bàn khó khăn, cần được quan tâm hơn về đời sống và điều kiện làm việc để yên tâm gắn bó với nghề, có cơ hội học tập, sáng tạo và cống hiến.

Từ thực tiễn công tác, thầy Bách đề xuất Chính phủ và Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non tại vùng miền núi, biên giới và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Thầy cũng kiến nghị quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm trẻ em được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện và chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM phù hợp với thực tiễn.

Theo thầy, danh hiệu cao quý không phải điểm kết thúc của hành trình phấn đấu mà cần trở thành động lực để mỗi nhà giáo tiếp tục cống hiến cho nghề nghiệp và cộng đồng.

Thủ tướng thúc đẩy ứng dụng AI, chuyển đổi số trong giáo dục

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Thủ tướng, đội ngũ nhà giáo luôn luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Thủ tướng cho biết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên.

Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng, cũng được triển khai có hiệu quả. Cùng với chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng của các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2, Chính phủ đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn một năm so với nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP.

Với những kết quả đó, lãnh đạo Chính phủ biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ một số suy nghĩ và kỳ vọng, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Một định hướng khác được Thủ tướng đề cập là “đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực”.

“Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp”, Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời nêu định hướng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Mặt khác, cần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo, ban hành đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục; đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Minh chứng được Thủ tướng nêu ra là Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư.

Chính phủ cũng đồng thời báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: VGP.

“Những việc này thể hiện sự quan tâm và chính sách rất cụ thể của Đảng, Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai”, Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số.

Theo Thủ tướng, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên.

“Chúng ta luôn luôn tin tưởng dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo Chính phủ