"Hé lộ" bên trong Trung tâm triển lãm Quốc gia, điểm đến "hot" nhất Hà Nội dịp Quốc khánh

Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước - sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Video: Toàn cảnh Trung tâm triển lãm quốc gia nhìn từ trên cao.
vt-tt.jpg
Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) khánh thành sáng 19/8 có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.
vt-tt6.jpg
Trung tâm triển lãm rộng hơn 900.000 m2 sẽ là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khai mạc 8h30 sáng mai (28/8).
vt-bên trong 6.jpeg
Bên trong tòa nhà Kim Quy - dấu ấn của Trung tâm triển lãm chia làm 9 đại sảnh và 1 sảnh chính. Mỗi sảnh thể hiện chủ đề triển lãm khác nhau, như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu nước mạnh...
vt-ben-trong-9-2825-5624.png
Hơn 200 doanh nghiêp lớn cũng tham gia triển lãm, "vẽ" nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển giàu cảm xúc và vinh quang của đất nước
vt-ben-trong-8-2043-9524.png
vt-ben-trong-13-7219-8174.png
vt-ben-trong-12-8352-8523.png
34 tỉnh, thành phố sẽ bố trí gian hàng, khu trưng bày gắn với các sản vật địa phương
vt-ben-trong-11-1415-3370.png
vt-ben-trong-640-4343.png
Những thành tựu nổi bật về công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch… sẽ được tái hiện tại sự kiện.
vn-ben-trong-5-5906-7478.png
Triển lãm lựa chọn các chi tiết, chất liệu, thiết kế gắn liền với bản sắc văn hóa Việt Nam, gợi nhắc về truyền thống dân tộc.
vt-ben-trong-15-6066-3096.png
vt-ben-ngoai-2-7382-6739.png
Không gian trưng bày bên ngoài được chia ra làm 4 phân khu, tương ứng với 4 chủ đề khác nhau. Sân phía Đông là "Ngày hội non sông", sân phía Tây là "Khát vọng bầu trời" và "Vì tương lai xanh"; sân phía Nam là "Thanh gươm và lá chắn" và sân phía Bắc và Không gian đại nhạc hội, chương trình văn hóa.
vt-bên trong 7.jpeg
Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 đã được Cục Hàng không Việt Nam di chuyển đến trưng bày tại triển lãm. Đây là máy bay chính phủ Liên Xô tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sử dụng để chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
vt-ben-ngoai-5426-1000.png
Sân phía Đông là "Ngày hội non sông"
Tháp Rùa hồ Gươm, tượng đài Thánh Gióng, cổng Đoan Môn, tượng Quyết chiến Quyết thắng... được dựng mô phỏng
vt-ben-trong-3-7925-9313.png
vt-ben-ngoai-5-8549-8385.png
vt-ben-ngoai-6-5073-2802.png
vt-tt4-6534-7450.png
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa tự do từ 9h đến 22h mỗi ngày.

