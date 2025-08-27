"Hé lộ" bên trong Trung tâm triển lãm Quốc gia, điểm đến "hot" nhất Hà Nội dịp Quốc khánh

Thực tế nhiều dự án sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu tính lại tiền sử dụng đất. Theo CEO EZ Property, cách làm này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp mà còn làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.