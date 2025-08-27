"Hé lộ" bên trong Trung tâm triển lãm Quốc gia, điểm đến "hot" nhất Hà Nội dịp Quốc khánh
Nam miền Bắc
Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước - sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Giá vàng hôm nay 27/8: Lập kỷ lục 128 triệu đồng/lượng sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 126.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 128.000.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, ngay sau khi quy định độc quyền vàng miếng chính thức được bỏ.
Mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày phải tuân thủ quy định mới
Theo Nghị định số 232 của Chính phủ vừa ban hành, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng bị bãi bỏ, ngoài ra, việc thanh toán mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày phải qua tài khoản ngân hàng.
"Chìa khoá" tăng trưởng cao: Những biện pháp không thể không làm
Tăng trưởng bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo bao giờ cũng tốt hơn tăng trưởng bằng vốn hay tài nguyên. Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải luôn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên - chuyên gia phân tích.
Giá vàng hôm nay 26/8: SJC thiết lập đỉnh mới, áp sát 128 triệu đồng mỗi lượng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 126.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 127.700.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán so với 24h qua.
80 năm ngày Quốc khánh 2/9: Hành trình kinh tế Việt Nam từ nông nghiệp tự cấp đến top 4 ASEAN
Nhìn lại 80 năm, Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh của một nền kinh tế độc lập, tự chủ, từ nông nghiệp tự cấp vươn mình top 4 ASEAN, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói.
Giá vàng hôm nay 25/8: SJC tăng cao kỷ lục, sát mốc 127 triệu đồng/lượng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 125.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 126.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.
Xăng sinh học E10 có gây hư hại xe như đồn đoán?
Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho biết đối với các loại xe sản xuất sau năm 2000, người dân hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng xăng E10 một cách bình thường.
Sắc đỏ bao trùm, VN-Index “rơi sâu" 42 điểm
Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/8 khép lại với sắc đỏ bao trùm, VN-Index mất hơn 42 điểm, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản giảm sàn. Áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi tăng nóng, cộng thêm khối ngoại bán ròng.
Ngành xây dựng trước loạt dự án đặc biệt lớn: Cần cơ chế chỉ định thầu minh bạch
Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp nhấn mạnh, chưa bao giờ ngành xây dựng có khối lượng công việc khổng lồ như hiện nay. Để tận dụng thời cơ, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chỉ định thầu minh bạch.
Giá vàng hôm nay 22/8: Neo ở mức kỷ lục, trên 125 triệu đồng mỗi lượng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 124.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 125.400.000 đồng/lượng, mức cao nhất lịch sử, đi ngang so với hôm qua.
Đề xuất đưa khoản lỗ hơn 44.790 tỷ đồng vào giá điện: Chuyên gia nêu lý do nên tìm cơ chế khác
Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều ý kiến xung quanh việc EVN đề xuất đưa khoản lỗ hơn 44.790 tỷ đồng tính vào giá bán lẻ điện bình quân.
"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản xuất hiện ở xã ven đô, cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án
Ông Lê Thanh Thản xuất hiện tại buổi làm việc với xã Tam Hưng, cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án Mỹ Hưng sau nhiều năm chậm trễ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các “ông lớn” Vingroup, Ecopark, HDMon đang đổ về khảo sát, đề xuất làm dự án.
Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng, dầu
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về điều chỉnh giá xăng, dầu. Tại kỳ điều chỉnh này, các mặt hàng xăng có giá tăng trong khi giá dầu giảm. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít.
Ông Phạm Đức Toản: Doanh nghiệp kiệt quệ vì tình trạng “tính lại” giá đất
Thực tế nhiều dự án sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu tính lại tiền sử dụng đất. Theo CEO EZ Property, cách làm này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp mà còn làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.
Cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc, chuyên gia nói gì?
VietTimes - Chỉ trong tuần này, cổ phiếu công nghệ trong S&P 500 đã giảm khoảng 2,5%, còn Nasdaq Composite mất khoảng 2%.
Rộn ràng M&A bất động sản: "Ông lớn" vung tay, khối ngoại "lép vế"
Thị trường mua bán – sáp nhập (M&A) bất động sản 8 tháng năm 2025 diễn ra khá sôi động trên nhiều địa bàn, với nhiều thương vụ lớn. Đáng chú ý, doanh nghiệp nội là bên dẫn dắt cuộc chơi, nhất là các "ông lớn".
Xây dựng dữ liệu đất đai: Người dân chưa đủ điều kiện cấp sổ vẫn có thể đăng ký thông tin đất đai
Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu Tài nguyên Môi trường (Bộ NN&MT) cho biết sổ đỏ chỉ là một loại giấy tờ pháp lý. Bộ đang triển khai theo hướng người dân chưa đủ điều kiện cấp giấy vẫn có thể đăng ký thông tin đất đai.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC lập đỉnh cao nhất lịch sử 125.400.000 đồng/lượng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng nay 21/8 được niêm yết ở mức 124.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 125.400.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Doanh nghiệp than khó vì giá đất thiếu nhất quán, đền bù đội chi phí
Bồi thường theo bảng giá Nhà nước thì dân thấy thiệt, theo giá thị trường lại phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp gặp khó vì giá đất thiếu nhất quán, phải “thỏa thuận ngầm” với dân - CEO EZ Property nói.
Những vấn đề cốt yếu cần tháo gỡ trong Luật Đất đai
Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đất đai phải tập trung xử lý những vấn đề cốt yếu, nhằm phục vụ chuyển đổi chính quyền 2 cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.