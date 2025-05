Cận cảnh Trung tâm triển lãm Quốc gia lớn Top 10 thế giới sắp hoàn thành, "thần Kim Quy" lộ diện

Ban đầu, chủ sở hữu của Công ty New Town là Quỹ đầu tư VOF do VinaCapital quản lý. Sau đó, VinaCapital rút lui khỏi dự án và bán toàn bộ cổ phần cho một cổ đông lớn của SeABank. Hiện chủ sở hữu của New Town là Mondial - Huế do BRG nắm 76% vốn.