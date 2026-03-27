Hạt sapoche "lưu trú" trong phế quản người đàn ông 4 tháng

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi thành công gắp một dị vật lạ là hạt sapoche kích thước hơn 2 cm đã nằm sâu trong phế quản bệnh nhân suốt 4 tháng.

Bệnh nhân là nam giới 41 tuổi (quê Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, khó thở và ho ra máu. Dù đã điều trị nhiều lần tại địa phương nhưng các triệu chứng không giảm.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân không nhớ rõ lần sặc dị vật, nhưng các dấu hiệu kéo dài khiến các bác sĩ nghi ngờ tổn thương đường thở. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phát hiện hình ảnh bất thường tại phế quản phải.

Khi tiến hành nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện một hạt sapoche lớn gây chít hẹp lòng phế quản thùy dưới phải, kèm theo viêm phổi hậu tắc và tổ chức hạt.

BSCKII Hoàng Thị Tâm, Phó Trưởng Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Dị vật đường thở bị bỏ quên lâu ngày có thể gây viêm phổi kéo dài, ho ra máu, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, tràn mủ màng phổi hoặc giãn phế quản. Trường hợp này đặc biệt khó khăn vì dị vật có kích thước lớn và tồn tại đã 4 tháng”.

Bác sĩ đang nội soi, lấy hạt sapoche ra khỏi phế quản bệnh nhân.

Ê-kíp gồm các bác sĩ Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng và Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức đã phối hợp nội soi ống mềm và gắp thành công dị vật ra ngoài. Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm ho và khó thở.

Với ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo không nên ăn vội vàng, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Đối với các loại trái cây có hạt trơn như sapoche, nhãn, mãng cầu… cần bỏ hạt trước khi ăn.

Đặc biệt, khi bị hóc dị vật, không nên dùng mẹo dân gian vì có thể làm dị vật đi sâu hơn. Nếu ho kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc ho ra máu, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.