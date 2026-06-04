Happy Home Tràng Cát: Minh chứng cho tư duy mới trong phát triển nhà ở xã hội

Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II vừa xướng tên Vinhomes ở nhiều hạng mục danh giá, trong đó có “Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội” (NƠXH) với thương hiệu Happy Home.

Những gì đang diễn ra trên công trường Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) và đánh giá của cư dân tương lai về dự án này chính là minh chứng xác đáng nhất cho danh hiệu vừa được trao.

Từ những mái ấm khang trang…

Sau khi tan ca từ khu công nghiệp Đình Vũ, anh Trần Văn Minh (33 tuổi) thường ghé thăm công trường Happy Home Tràng Cát để nắm rõ hơn tiến độ hoàn thành của tổ ấm tương lai.

“Vợ chồng tôi đã sống trong phòng trọ gần 8 năm. Vì thế, cảm giác sắp được chuyển về căn nhà của chính mình thực sự rất khó diễn tả”, anh Minh chia sẻ.

Anh Minh là một trong gần 700 người lao động (tính đến tháng 2/2026) đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ, ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, trở thành cư dân tương lai của Happy Home Tràng Cát. Dự kiến cuối năm 2026, anh sẽ đưa cả gia đình rời căn phòng trọ chỉ gần 25m2 về căn hộ 2 phòng ngủ hơn 50m2 tại khu The Nest.

“Tiến độ thi công dự án khiến mình tin tưởng vô cùng. Công trường sáng đèn ngày đêm cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư đẩy sớm tiến độ bàn giao căn hộ tới khách hàng”, anh nói.

Lễ cất nóc tòa N1 (The Nest) ngày 12/4/2026 đánh dấu thêm cột mốc hoàn thiện của Happy Home Tràng Cát

Happy Home Tràng Cát đang dần rõ nét diện mạo của một khu đô thị hiện đại, quy mô gần 30ha, đáp ứng 10.000 cư dân.

Tính đến tháng 4/2026, các tòa đầu tiên của khu The Rise đã vươn cao 7-8 tầng, trong khi hai tòa tiếp theo đang tăng tốc hoàn thiện phần móng và tầng 1.

Tại The Nest, 3/8 tòa đã hoàn thành phần thân. Đặc biệt, tòa N1 đã chính thức cất nóc vào ngày 12/4, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo tổ ấm cho cư dân tương lai.

Trong khi đó, khu The Link cũng ghi nhận tiến độ ấn tượng khi 2/4 tòa đã thi công tới tầng 7, hai tòa còn lại đạt tầng 5 và toàn bộ quỹ căn đã được hấp thụ. Còn The Haven đang dần hoàn thiện với nhiều tòa nhà chuẩn bị cất nóc.

Song song với các khu căn hộ, khu thấp tầng thương mại Boutique Home gồm 284 căn cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng và đang được đẩy nhanh thi công nền móng.

Căn hộ Happy Home đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài cho người lao động

Những tòa căn hộ đang dần thành hình không chỉ mang ý nghĩa về một chốn an cư mới. Với anh Minh và nhiều người lao động khác, đó là cơ hội để thay đổi chất lượng sống, rời xa cảnh thuê trọ bấp bênh, hướng tới một môi trường sống đồng bộ hơn, chất lượng hơn.

… Đến chuẩn sống Vinhomes bên cộng đồng gắn kết

Khác biệt với các mô hình NƠXH truyền thống, Happy Home Tràng Cát mang dáng dấp của một dự án thương mại “all-in-one” với chuẩn sống Vinhomes, đi cùng triết lý lấy cư dân là trung tâm của mọi kiến tạo.

Happy Home Tràng Cát mang đến mô hình NƠXH được quy hoạch đồng bộ mang chuẩn sống Vinhomes

Thay vì nằm tách biệt với các trung tâm kinh tế, Happy Home Tràng Cát được phát triển ngay tại tâm điểm Nam Hải Phòng, khu vực hội tụ hệ sinh thái cảng biển, logistics và công nghiệp sôi động bậc nhất miền Bắc.

Bao quanh dự án là hàng loạt hạ tầng giao thông lớn đang tăng tốc triển khai. Trong đó, cầu vượt Tràng Cát đang bổ sung đường dẫn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tăng kết nối các cảng biển, khu công nghiệp; cầu Hải Thành dự kiến hợp long quý III/2026; tiến độ vành đai 2 Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện cũng được đẩy nhanh để về đích trong năm 2027.

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới các khu công nghiệp Đình Vũ, Tràng Cát, VSIP, DEEPC, sân bay Cát Bi hay tới trung tâm Hải Phòng chỉ trong 3-12 phút. Nhờ đó, người lao động rút ngắn thời gian di chuyển mỗi ngày, giảm chi phí và áp lực đi lại, có thêm thời gian cho công việc, cá nhân và gia đình.

Nếu như các mô hình NƠXH trước đây chủ yếu tập trung vào các khối căn hộ thì Happy Home được quy hoạch với tư duy phát triển tương tự các khu đô thị hiện đại.

Mật độ xây dựng chỉ chiếm hơn 30%, phần lớn quỹ đất được dành cho cây xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng. 59 tiện ích ngoài trời, bao gồm hệ thống trường học đủ các cấp, công viên, vườn hoa, khu thể thao, không gian sinh hoạt chung, khu thương mại dịch vụ được bố trí đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, học tập, làm việc và thư giãn của cư dân.

Đây cũng là nền tảng để Happy Home tạo ra một cộng đồng văn minh - nơi cư dân không chỉ tìm thấy một tổ ấm mà còn là môi trường để xây dựng các mối quan hệ xã hội, phát triển kinh doanh, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và gắn bó lâu dài.

Việc Vinhomes được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển NƠXH” là sự ghi nhận và tôn vinh cho hành trình mang đến cho người lao động môi trường sống chất lượng, góp phần kiến tạo cho cư dân một tương lai ổn định ngay trên mảnh đất họ đang gắn bó, làm việc và cống hiến mỗi ngày.