Hàng trăm cây thông lâu năm bị phá hoại, đầu độc

Liên tiếp trong 2 tháng qua, hàng loạt cánh rừng thông lâu năm ở Huế bị đối tượng xấu xâm hại, đầu độc khiến lực lượng chức năng lên chuyên án điều tra.

Cánh rừng thông lâu năm ở Huế bị đối tượng xấu xâm hại, đầu độc héo úa và đứng trước nguy cơ chết khô.
Cánh rừng thông lâu năm ở Huế bị đối tượng xấu xâm hại, đầu độc héo úa và đứng trước nguy cơ chết khô.

Ngày 21/8, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết gần đây tại khoảng 4, 5, thuộc tiểu khu 155 phường Thủy Xuân, TP. Huế liên tục xuất hiện tình trạng kẻ xuất phá hoại, khoan lỗ, đổ hoá chất với mục đích triệt tiêu cánh rừng với hàng trăm cây thông lâu năm đang được bảo tồn tại đây. Cụ thể, tại lô 11a74, khoảnh 4, tiểu khu 155 có 29 cây thông trồng năm 1980; lô 19, khoảnh 6, tiểu khu 155 có 91 cây thông trồng năm 1994 bị kẻ xấu phá hoại.

Tại hiện trường, hàng loạt cây thông thuộc quy hoạch rừng phòng hộ (do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý) có độ tuổi hơn 40 năm bị vàng lá, thân bị đục có nguy cơ chết khô.

Trước đó hồi đầu tháng 6/2025, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong cũng đã phát hiện hàng trăm cây thông bị khoan, đục lỗ đổ hóa chất dẫn đến chết khô xảy ra tại khoảnh 1, tiểu khu 154, 155 do đơn vị quản lý.

Trước sự việc, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và đơn vị quản lý rừng để điều tra, xác định đối tượng đầu độc rừng thông.

Huế

