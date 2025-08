Du khách đến Huế 7 tháng tăng 71%, doanh thu trên 7.400 tỷ đồng

Theo UBND TP Huế, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục sôi động, lượng khách đến Huế tăng mạnh. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2025, lượng khách đến TP tăng 7,2% so với tháng trước, tăng 80% so với cùng kỳ.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch ước đạt 4.020 nghìn lượt, tăng 71,2% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.220 nghìn lượt, tăng 41,4%; doanh thu từ du lịch ước đạt 7.455 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu toàn TP ước đạt 131 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước, tăng 17% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng ước đạt 835,6 triệu USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ, đạt 57,6% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu 7 tháng ước đạt 672,2 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội 7 tháng ước đạt 37.500 tỷ đồng, tăng hơn 14,6% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng đạt 88.200 tỷ đồng, tăng 5%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,37%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,3% so với tháng trước, bình quân 7 tháng 2025 tăng 2,9% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 21,9% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng, ước tăng 17,7%; trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 16,2% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Sản xuất ô tô tăng gấp 10,3 lần, găng tay các loại tăng 5 lần, điện sản xuất tăng 61%...

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, địa phương đã cấp mới 35 dự án và điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư 13 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 28.237 tỷ đồng (trong đó, có 7 dự án FDI với vốn đăng ký 27 triệu USD); thành lập mới 552 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.991 tỷ đồng; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 225 doanh nghiệp, tăng 3 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động 649 doanh nghiệp, tăng 109 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt 8.567 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán, bằng 54,3% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 8.267,7 tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.081 tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán; chi thường xuyên đạt 6.080 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán.

Đặc biệt, tính đến ngày 30/7, toàn TP giải ngân đầu tư công đạt hơn 3.033 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn trung bình của toàn quốc.