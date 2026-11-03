close Đăng nhập

Hàn Quốc gấp rút cấp lại hộ chiếu cho Tổng thống Lee Jae-myung sau sự cố hy hữu

Huyền Chi
Huyền Chi

Thông tin hộ chiếu của Tổng thống Lee Jae-myung, phu nhân và 166 người khác bị phát tán trên mạng, buộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triển khai cấp lại giấy tờ. Vụ việc cũng khiến ông Lee kêu gọi xây dựng một cơ quan an ninh mạng có quyền điều phối trên toàn chính phủ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung rời máy bay tổng thống tại một căn cứ không quân ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, năm ngoái. Ảnh: The Korea Times.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung rời máy bay tổng thống tại một căn cứ không quân ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, năm ngoái. Ảnh: The Korea Times.

Vụ rò rỉ thông tin cá nhân nhạy cảm trên mạng khiến 168 người, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hea-kyung, phải được cấp lại hộ chiếu. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dữ liệu bị phát tán, trong khi ông Lee kêu gọi thành lập một cơ quan an ninh mạng đủ mạnh để điều phối hoạt động bảo vệ dữ liệu trên toàn chính phủ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/11 cho biết đang khẩn trương triển khai các thủ tục cấp lại hộ chiếu cho toàn bộ 168 người bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng, bao gồm Tổng thống Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung.

“Bộ Ngoại giao đang nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm việc cấp lại hộ chiếu diễn ra thuận lợi cho tất cả những người bị ảnh hưởng, trong đó có Tổng thống và phu nhân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Park Doo-soon cho biết tại cuộc họp báo.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc. Dữ liệu bị rò rỉ liên quan đến vợ chồng Tổng thống, các thành viên nội các, quan chức cấp cao tại Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao, nhân viên an ninh cùng các phóng viên tháp tùng đoàn công tác của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bắt đầu điều tra sau khi phát hiện thông tin hành khách và dữ liệu cá nhân nhạy cảm liên quan đến máy bay chuyên cơ của Tổng thống bị đăng tải trên mạng.

Bộ Ngoại giao cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan điều tra ngay sau khi phát hiện vụ rò rỉ, đồng thời phối hợp với cảnh sát và các đơn vị khác để xác định cách thức dữ liệu bị phát tán.

Cơ quan này cũng tiến hành rà soát trên diện rộng, bao gồm kiểm tra kỹ thuật các máy tính và tài khoản email được sử dụng trong chuyến công du nước ngoài của Tổng thống hồi tháng 6.

Thông tin bị lộ được cho là bao gồm họ tên bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cơ quan công tác, chức vụ, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Theo các thông tin được công bố, tệp dữ liệu đã xuất hiện trên một trang web chuyên về an ninh có thu phí từ ngày 2/6, trước khi ông Lee lên đường công du, và tiếp tục có thể truy cập trong nhiều tháng.

Một số ý kiến nghi ngờ vụ việc có sự can thiệp của một bên bên ngoài. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được diễn biến cụ thể của vụ rò rỉ cũng như những cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã thực hiện các biện pháp yêu cầu gỡ bỏ thông tin khỏi trang web nói trên. Cơ quan này cũng đang kiểm tra xem liệu dữ liệu cá nhân nào khác có bị lộ hay không, nhằm ngăn chặn những thiệt hại tiếp theo.

Tổng thống Hàn Quốc muốn lập cơ quan an ninh mạng đủ quyền lực

Trong khi đó, Tổng thống Lee Jae-myung ngày 3/11 kêu gọi thành lập một cơ quan an ninh mạng có đủ quyền lực trên phạm vi toàn chính phủ, nhằm điều phối những chức năng hiện đang phân tán tại nhiều cơ quan khác nhau.

“Cơ chế an ninh hiện nay, vốn tập trung vào hoạt động kiểm tra và ứng phó sau khi sự cố xảy ra, đang bộc lộ những hạn chế rõ rệt”, ông Lee phát biểu tại cuộc họp nội các, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống phòng ngừa toàn diện để bảo vệ các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

“Cũng cần thảo luận về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm cấp chính phủ, có sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói.

Ông Lee đề nghị các thành viên nội các xem xét nghiêm túc khả năng thành lập một cơ quan điều phối an ninh mạng đủ mạnh và hoạt động hiệu quả, có thể giám sát, kết nối các chức năng bảo mật hiện đang nằm rải rác ở nhiều đơn vị.

Theo Korea Times

Từ khóa:

#Hàn Quốc #Tổng thống #Hộ chiếu #Tấn công mạng #Lee Jae-myung

Đừng bỏ lỡ

Thế giới

Một UAV của Triều Tiên thực hiện đòn tấn công nhằm vào mô hình xe tăng Abrams. Ảnh: MW.

Triều Tiên tung video chỉ cách hạ gục xe tăng M1 Abrams của Mỹ

Triều Tiên công bố video UAV cảm tử bổ nhào phá hủy mô hình xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong cuộc trình diễn vũ khí ngày 29/10. Động thái thu hút chú ý khi Abrams từng chịu tổn thất lớn tại Ukraine, nơi UAV ngày càng trở thành mối đe dọa đối với xe tăng hiện đại.

Khoảnh khắc chiếc máy bay tư nhân lao xuống đường, ngay giữa khu dân cư ở Florida. Ảnh: NYP.

Máy bay tư nhân lao xuống "như tên lửa" gần dinh thự của ông Trump, 9 người thiệt mạng

Chiếc Learjet 60 đang trên đường từ Texas tới Bahamas bất ngờ mất độ cao với tốc độ cực lớn trước khi lao xuống khu dân cư tại Florida, khiến cả 9 người trên máy bay thiệt mạng. Bản ghi liên lạc vô tuyến cho thấy phi công đã báo tình trạng băng tích tụ, nhiễu động và phát tín hiệu Mayday trong những phút cuối.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết một nhóm tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền mã hóa trong một cuộc tấn công mạng táo bạo vào Binance. Ảnh: TNS.

3,64 tỷ USD rời Binance chỉ sau khi mở lại giao dịch, vụ hack 6,3 tỷ USD vẫn ám ảnh nhà đầu tư

Binance ghi nhận khách hàng rút lượng tài sản trị giá 3,64 tỷ USD, tương đương 2,1% tổng tài sản, sau khi sàn mở lại chức năng rút tiền. Dù tuyên bố đã dùng tiền công ty bù đắp 95% số token bị đánh cắp trong vụ hack 6,3 tỷ USD, nền tảng vẫn phải đối mặt với phép thử lớn về niềm tin người dùng.

Có nhà, có xe nhưng họ thuộc tầng lớp "người nghèo mới". Ảnh: NetEase.

“Người nghèo kiểu mới” xuất hiện trên khắp Trung Quốc

Có nhà trị giá 1,68 triệu NDT, xe hơi 210.000 NDT, nhưng chỉ một ngày sau khi lương về tài khoản, số dư chỉ còn lại 372 tệ. Đó là nghịch cảnh của nhiều gia đình trẻ Trung Quốc: phần lớn tiền kiếm được đều bị cuốn vào trả nợ và chi phí sinh hoạt.