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Nga tố tình báo Ukraine học Mossad gài chất nổ vào thiết bị điều khiển UAV

Huyền Chi
Huyền Chi

FSB tuyên bố đã phát hiện các thiết bị kính điều khiển UAV FPV được gài thuốc nổ, nghi do tình báo Ukraine đưa vào mạng lưới viện trợ cho quân đội Nga. Cơ quan này cảnh báo thủ đoạn có nét giống chiến dịch máy nhắn tin của Mossad nhằm vào Hezbollah năm 2024.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Các cơ quan tình báo Ukraine bị cáo buộc đã tìm cách đưa thiết bị gài thuốc nổ vào chuỗi cung ứng quân sự của Nga, sử dụng chính các mạng lưới tình nguyện viên chuyên hỗ trợ binh sĩ làm kênh trung chuyển.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Hai cho biết đã ngăn chặn một loạt âm mưu tấn công nhằm vào các binh sĩ vận hành máy bay không người lái (UAV), trong đó thiết bị kính điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) bị gài chất nổ.

FSB kêu gọi các tổ chức tình nguyện kiểm tra kỹ hơn những nhà tài trợ tiềm năng, đồng thời đưa ra một số dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy hoạt động phá hoại do Ukraine tổ chức.

Thủ đoạn bị cáo buộc có nét tương đồng với chiến dịch tình báo gây chấn động của Israel tại Lebanon năm 2024. Khi đó, hàng nghìn máy nhắn tin gài thuốc nổ được đưa vào chuỗi cung ứng của Hezbollah, sau đó bị kích nổ, khiến nhiều thành viên nhóm vũ trang này và những người khác thiệt mạng, bị thương. Số thiết bị được cung cấp thông qua một mạng lưới có liên quan đến một nhà sản xuất đặt tại Đài Loan. Tuy nhiên, chiến dịch mà giới chức an ninh Nga mô tả có quy mô nhỏ hơn nhiều.

Đầu năm 2025, Kiev tuyên bố chịu trách nhiệm về việc cung cấp 80 chiếc kính điều khiển UAV được gài thuốc nổ cho binh sĩ Nga. Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) được cho là đã lấy cảm hứng từ chiến dịch máy nhắn tin của Mossad, cơ quan tình báo Israel.

Các nguồn tin có liên hệ với quân đội Nga khi đó cho biết một lô kính Skyzone Cobra X V4 đã bị gài chất nổ, khiến một số quân nhân bị thương.

Đến tháng 3, FSB tiếp tục thông báo đã chặn một lô hàng gồm hơn 500 miếng lót giày sưởi điện được gài thuốc nổ. Theo cáo buộc của cơ quan này, cả hai vụ việc đều liên quan đến nỗ lực lợi dụng các mạng lưới tình nguyện vốn chuyên cung cấp vật tư cho binh sĩ Nga.

Theo FSB, âm mưu mới nhất bị phát hiện sau khi một quân nhân Nga nhận được lời đề nghị tặng kính điều khiển UAV có dấu hiệu đáng ngờ và báo cho lực lượng phản gián quân đội. Các chuyên gia kiểm tra thiết bị, xác nhận bên trong có chất nổ. Cuộc điều tra sau đó phát hiện thêm một số khoản quyên góp thiết bị đáng ngờ khác bị nghi có liên hệ với Ukraine.

Tương tự những thiết bị mà Nga cho là do HUR cung cấp năm ngoái, chất nổ đã được lắp vào vị trí quạt làm mát bên trong kính điều khiển.

Các cơ quan tình báo Ukraine, được cho là đã nhận được chương trình huấn luyện quy mô lớn từ CIA sau biến cố chính trị và bạo lực tại Kiev năm 2014, cũng bị cáo buộc liên quan đến nhiều vụ đánh bom ám sát có chủ đích, trong đó có những vụ khiến dân thường thiệt mạng.

FSB cảnh báo các tổ chức tình nguyện cần thận trọng với những nhà tài trợ không chịu cung cấp thông tin nhận dạng, chẳng hạn ảnh cá nhân hoặc số điện thoại di động. Cơ quan này cũng cho rằng yêu cầu quay video xác nhận thiết bị quyên góp đã đến tay người nhận có thể là dấu hiệu của một âm mưu phá hoại.

Theo FSB, các đối tượng bị nghi là đặc vụ Ukraine đã sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý để tạo lòng tin với những người làm công tác thiện nguyện. Một phụ nữ tham gia quyên góp vật tư kể rằng người gửi lô thiết bị gài thuốc nổ từng nói họ thích hỗ trợ các nhóm tình nguyện nhỏ hơn, vì cho rằng những tổ chức lớn dễ xảy ra tình trạng biển thủ hơn.

Theo RT

Từ khóa:

#Ukraine #Nga #Thuốc nổ #Tấn công #UAV #FSB

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