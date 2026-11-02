Máy bay tư nhân lao xuống "như tên lửa" gần dinh thự của ông Trump, 9 người thiệt mạng

Chiếc Learjet 60 đang trên đường từ Texas tới Bahamas bất ngờ mất độ cao với tốc độ cực lớn trước khi lao xuống khu dân cư tại Florida, khiến cả 9 người trên máy bay thiệt mạng. Bản ghi liên lạc vô tuyến cho thấy phi công đã báo tình trạng băng tích tụ, nhiễu động và phát tín hiệu Mayday trong những phút cuối.

Chín người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay tư nhân Learjet 60 lao xuống khu dân cư ở bang Florida, Mỹ, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và để lại hố sâu trên mặt đường. Đáng chú ý, liên lạc vô tuyến ngay trước tai nạn cho thấy phi công đã báo tình trạng băng tích tụ trên máy bay, nhiễu động mạnh, trước khi phát tín hiệu cầu cứu trong lúc chiếc phi cơ mất độ cao với tốc độ bất thường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 1/11 theo giờ địa phương, tại khu vực Cresthaven, hạt Palm Beach, miền Nam bang Florida. Chiếc Learjet 60 đang trên hành trình từ thành phố Austin, bang Texas, tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas thì bất ngờ lao xuống khu dân cư.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận cả 9 người trên máy bay đều thiệt mạng. Ông gọi đây là “một thảm kịch kinh hoàng”, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả chiếc máy bay lao xuống như một quả tên lửa, tạo ra hố lớn bên đường.

“Đó là một vụ tai nạn máy bay có sức tàn phá khủng khiếp. Chiếc máy bay trông như một quả tên lửa lao xuống, để lại một hố lớn bên đường”, ông DeSantis nói với phóng viên tại hiện trường.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc phi cơ gần như lao thẳng đứng xuống mặt đất, sau đó phát nổ thành quả cầu lửa. Vụ va chạm khiến mặt đường bị phá hủy, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh và khói đen bốc cao.

Theo CNN, đây là vụ tai nạn máy bay gây chết người nghiêm trọng thứ hai tại Mỹ trong năm 2026, chỉ sau vụ rơi máy bay chở người nhảy dù ở bang Missouri hồi tháng 6, khiến 12 người thiệt mạng.

Phi công báo máy bay đóng băng, phát tín hiệu cầu cứu trong lúc lao xuống

Những thông tin đáng chú ý về diễn biến trước tai nạn được hé lộ từ bản ghi liên lạc vô tuyến giữa phi công và kiểm soát viên không lưu, do trang LiveATC.net ghi lại và được CNN dẫn lại.

Theo đó, vài phút trước khi máy bay rơi, phi công thông báo có băng tích tụ trên thân máy bay, đồng thời cho biết chiếc phi cơ đang gặp nhiễu động ở mức vừa phải. Tình trạng này khiến máy bay bị xóc, thay đổi độ cao tới khoảng 700 feet (hơn 210 m).

“Chúng tôi có lớp băng trong suốt, mức độ nhẹ và vẫn kiểm soát được, cùng với nhiễu động vừa phải”, phi công thông báo với Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài Miami.

Phi công sau đó cho biết máy bay đang bay trong khu vực có mưa và đề nghị được nâng độ cao lên 37.000 feet (khoảng 11,3 km) để tìm điều kiện bay thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Ngay sau khi được chấp thuận thay đổi độ cao, phi công thông báo chiếc Learjet đang mất độ cao với tốc độ khoảng 10.000 feet/phút (hơn 3.000 m/phút).

Trong những liên lạc tiếp theo, phi công phát tín hiệu khẩn cấp Mayday, cho biết máy bay đang lao xuống với tốc độ lên tới 20.000 feet/phút (hơn 6.000 m/phút) và rơi vào tình trạng vượt tốc độ cho phép.

“Chúng tôi đang mất độ cao 8.000 feet… Mayday, Mayday… Chúng tôi đang hạ xuống với tốc độ 10.000 feet/phút”, phi công thông báo trong một đoạn liên lạc được CNN trích dẫn.

Sau đó, tình hình tiếp tục xấu đi. Phi công cho biết tốc độ mất độ cao đã tăng lên 20.000 feet/phút và cảnh báo máy bay sắp đâm xuống đất.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay được CNN dẫn từ trang ADS-B Exchange cho thấy chiếc phi cơ đã mất khoảng 27.000 feet độ cao chỉ trong vòng một phút trước khi tín hiệu theo dõi bị ngắt.

Trang chuyên về dữ liệu hàng không Flightradar24 cũng cho biết máy bay trải qua một cú giảm độ cao rất nhanh, với tốc độ hạ xuống có thời điểm vượt 32.000 feet/phút.

Hiện chưa thể xác định chính xác điều gì khiến chiếc Learjet mất kiểm soát. Việc phi công báo băng tích tụ, nhiễu động và mưa là những dữ kiện quan trọng đối với cuộc điều tra, nhưng chưa đủ để kết luận thời tiết là nguyên nhân gây tai nạn.

Ngọn lửa bốc lên sau vụ máy bay rơi ở hạt Palm Beach, Florida, vào ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Hiện trường tan hoang, hàng trăm cư dân bị ảnh hưởng

Chiếc Learjet rơi xuống gần tuyến đường Military Trail, đoạn giữa đại lộ Cresthaven Boulevard và đường 10th Avenue North. Đây là khu vực có nhà ở, cơ sở kinh doanh và nhiều tuyến giao thông đông đúc.

Cú va chạm tạo ra một hố lớn trên mặt đường, khiến mặt đường biến dạng và các mảnh vỡ máy bay văng ra xung quanh. Một số hình ảnh do CNN dẫn lại cho thấy ngọn lửa bùng lên tại hiện trường, trong khi khói đen bao phủ khu vực.

Giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận trường hợp người dưới mặt đất thiệt mạng hoặc bị thương trong những thông tin ban đầu. Tuy nhiên, vụ tai nạn gây ảnh hưởng đáng kể tới cộng đồng dân cư lân cận.

Ông Joel Flores, ủy viên Hội đồng hạt Palm Beach, cho biết khoảng 600 cư dân cần được bố trí nơi trú ẩn do ảnh hưởng từ vụ việc. Người dân được hướng dẫn tới hai địa điểm trú ẩn trong hạt trong khi lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Một cư dân địa phương tên Andrew Mannino kể với CNN rằng ông nghe thấy tiếng nổ lớn và cảm nhận được rung chấn. Điện trong khu vực lập tức bị mất, trong khi mùi khói và một đám mây đen lớn xuất hiện trên bầu trời.

Cảnh sát hạt Palm Beach phong tỏa cả hai chiều tuyến Military Trail, yêu cầu người lái xe tránh khu vực và tìm lộ trình thay thế. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đơn vị ứng phó khẩn cấp được huy động tới hiện trường.

Vị trí máy bay rơi gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump. Ảnh: CNN.

Chiếc máy bay rơi cách khu nghỉ dưỡng của ông Trump chưa đầy 11 km

Vụ tai nạn thu hút thêm sự chú ý do xảy ra gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Địa điểm máy bay rơi tại khu Cresthaven cách Mar-a-Lago chưa đầy 11 km. Ông Trump có mặt tại khu nghỉ dưỡng trong ngày 1/11, trước khi rời đi trên chuyên cơ Air Force One từ sân bay gần đó.

Theo thông tin được công bố, Tổng thống Mỹ lên chuyên cơ lúc 11h55 sáng theo giờ địa phương tại sân bay vừa được đổi tên thành Sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump. Khoảng một giờ sau, chiếc Learjet gặp nạn.

Đây là sự trùng hợp về thời gian và địa điểm. Hiện không có thông tin cho thấy vụ tai nạn có liên quan đến chuyến di chuyển của Tổng thống Mỹ.

Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở hạt Palm Beach, Florida vào ngày 1/11. Ảnh: CNN.

Cơ quan an toàn hàng không Mỹ vào cuộc điều tra

Chiếc máy bay gặp nạn là Learjet 60, một dòng phi cơ phản lực thương gia do hãng Learjet phát triển. Theo thông tin từ Flightradar24, chiếc máy bay mang số đăng ký N722BD, được sản xuất năm 2004.

Máy bay khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở Texas và dự kiến hạ cánh tại sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận hành trình này, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) điều tra vụ việc.

NTSB đã triển khai đội điều tra tới hiện trường. Các chuyên gia sẽ kiểm tra xác máy bay, thu thập dữ liệu liên lạc vô tuyến, thông tin theo dõi chuyến bay và những bằng chứng khác nhằm xác định nguyên nhân.

Theo CNN, đây cũng là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan tới dòng Learjet 60, dựa trên dữ liệu của Tổ chức An toàn bay (Flight Safety Foundation).

Mưa lớn và các đợt giông rải rác xuất hiện tại khu vực Palm Beach trong ngày xảy ra tai nạn. Một ô giông mạnh hơn được cho là đã nằm trên đường bay của chiếc Learjet vài phút trước khi máy bay bắt đầu mất độ cao. FAA trước đó cũng phát cảnh báo về nguy cơ giông bão đối với hoạt động hàng không tại khu vực.

Tuy nhiên, các nhà điều tra chưa xác nhận liệu thời tiết có góp phần gây ra tai nạn hay không. Kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình phân tích dữ liệu chuyến bay, tình trạng kỹ thuật của máy bay và những bằng chứng thu thập được tại hiện trường.

Theo AFP, CNN