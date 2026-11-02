Trung Quốc phát hiện khoáng sản chiến lược cho pin xe điện, động cơ phản lực và chip bán dẫn

Trung Quốc xác định thêm lượng lớn tài nguyên rheni, vàng, nickel và phát hiện mỏ zircon quy mô lớn tại Tân Cương. Tuy nhiên, nước này vẫn phụ thuộc tới 97,2% vào nguồn cung zirconium từ nước ngoài, trong khi khả năng khai thác thương mại mỏ mới chưa rõ ràng.

Trung Quốc ghi nhận lượng tài nguyên được xác định của các kim loại rheni, vàng và nickel tăng mạnh, đồng thời phát hiện một mỏ zircon quy mô lớn. Những kết quả này được kỳ vọng giúp Bắc Kinh củng cố nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp, từ hàng không vũ trụ đến sản xuất pin xe điện.

Động thái có ý nghĩa đáng kể với Trung Quốc, bởi nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng. Điều đó khiến chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương trong bối cảnh các quốc gia ngày càng siết kiểm soát tài nguyên, giữa quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Theo Tân Hoa xã cuối tuần qua, dẫn dữ liệu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, lượng tài nguyên rheni được xác định tại nước này đã tăng hơn gấp đôi sau một năm đánh giá lại trên toàn quốc. Cuộc rà soát tập trung vào các mỏ khoáng sản đi kèm, hàm lượng thấp hoặc khó khai thác.

Chương trình đánh giá bao phủ 17 loại khoáng sản chiến lược, tại hơn 1.800 mỏ đang hoạt động và khu vực khai thác quy mô vừa, lớn thuộc 27 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Kết quả cũng xác định thêm lượng tài nguyên vàng tương đương 50 mỏ lớn và nickel tương đương 30 mỏ lớn. Các nguồn tài nguyên mới được phát hiện của gallium, indium, tantalum và vanadium cũng tương đương hơn 10 mỏ lớn đối với mỗi loại.

“Sau đợt đánh giá, trữ lượng tài nguyên được xác định của 13 loại khoáng sản trong nước đã tăng đáng kể... tạo nền tảng tài nguyên quan trọng để nâng cao năng lực bảo đảm nguồn cung khoáng sản của Trung Quốc”, ông Kiều Xuân Lôi, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Giám sát Tài nguyên Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, cho biết trong bản tin của Tân Hoa xã.

Ba kim loại rheni, vàng và nickel có vai trò trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Rheni được sử dụng trong các hợp kim chịu nhiệt cho động cơ phản lực và chất xúc tác trong lọc dầu. Vàng là vật liệu quan trọng trong ngành điện tử và đóng gói chip bán dẫn, còn nickel được dùng rộng rãi trong sản xuất thép không gỉ và pin sạc.

Trong một diễn biến riêng, Trung Quốc hôm thứ Bảy tuần trước thông báo phát hiện mỏ cát zircon quy mô lớn tại huyện Bạch Thành, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Theo một bản tin khác của Tân Hoa xã, lượng tài nguyên tại đây tương đương hơn 40 mỏ lớn.

“Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong hoạt động thăm dò các mỏ zircon siêu lớn của Trung Quốc, đồng thời có thể giúp nâng đáng kể khả năng tự chủ nguồn cung zircon trong nước”, bản tin cho biết.

Zircon là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất zirconium, kim loại được sử dụng làm lớp bọc nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân và chế tạo các hợp kim chịu nhiệt phục vụ ngành hàng không vũ trụ.

Dù sở hữu nguồn dự trữ đất hiếm lớn, Trung Quốc vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nước ngoài đối với một số khoáng sản thiết yếu.

Theo báo cáo do CIECC Research công bố tuần trước, năm 2025, các mỏ nickel của Trung Quốc chỉ sản xuất khoảng 120.000 tấn kim loại này, tương đương 0,2% sản lượng toàn cầu. Trong khi đó, nước này tiêu thụ 2,36 triệu tấn, chiếm 65,4% nhu cầu thế giới.

Mức độ phụ thuộc nhập khẩu của Trung Quốc còn lớn hơn đối với zirconium. Báo cáo cho biết nước này sản xuất 60.000 tấn quặng zirconium-hafnium trong năm ngoái, trong khi sản lượng toàn cầu đạt 4,5 triệu tấn. Tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài của Trung Quốc vì thế lên tới 97,2%.

Tuy nhiên, việc phát hiện một mỏ lớn không đồng nghĩa nguồn cung trong nước sẽ lập tức tăng lên.

Argus, cơ quan quốc tế chuyên đánh giá giá năng lượng và hàng hóa, cho biết hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số tài nguyên zircon mới được xác định có thể khai thác hiệu quả về mặt kinh tế và đưa ra thị trường. Vì vậy, rất khó đánh giá phát hiện này có thể giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc nhập khẩu đến mức nào.

Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản chứa zirconium của Trung Quốc tăng lên 2,14 triệu tấn trong năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu đã đạt 1,87 triệu tấn, khiến tổng nhập khẩu cả năm có khả năng vượt mức của năm trước, theo Argus.

Theo SCMP