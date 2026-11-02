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Tên lửa Oreshnik, cảnh báo hạt nhân bất ngờ xuất hiện trên ứng dụng Ukraine sau vụ tấn công mạng

Huyền Chi
Huyền Chi

Ứng dụng cảnh báo không kích của Ukraine bất ngờ phát thông báo giả về nguy cơ hạt nhân, hóa học và tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Cùng thời điểm, ứng dụng của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng bị tấn công mạng, làm dấy lên chú ý về các vụ xâm nhập hệ thống cảnh báo dân sự.

Khói bốc lên trên thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phản lực của Nga, tại Kiev, Ukraine, ngày 8/10. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên trên thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phản lực của Nga, tại Kiev, Ukraine, ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Ứng dụng cảnh báo không kích được sử dụng rộng rãi tại Ukraine bất ngờ phát đi hàng loạt thông báo giả về nguy cơ tấn công hạt nhân, hóa học và giao tranh trên đường phố. Đáng chú ý, một cảnh báo còn khẳng định Nga đã triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, khiến giới chức Ukraine phải nhanh chóng lên tiếng trấn an người dân.

Không quân Ukraine hôm 1/11 cho biết ứng dụng cảnh báo không kích công cộng của nước này đã bị tấn công mạng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hệ thống hiển thị thông báo rằng thủ đô Kiev và một số khu vực khác đang đối mặt với nguy cơ hạt nhân, hóa học, cũng như khả năng xảy ra giao tranh trên đường phố.

Một thông báo sai lệch còn tuyên bố Nga đã triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

“Ứng dụng cảnh báo không kích dường như đã bị đối phương can thiệp. Không có nguy cơ phóng xạ! Hãy bình tĩnh và theo dõi các thông tin cập nhật trên kênh của chúng tôi”, Không quân Ukraine thông báo trên Telegram.

Những cảnh báo bất thường sau đó biến mất. Không quân Ukraine khẳng định người dân không phải đối mặt với nguy cơ phóng xạ, đồng thời kêu gọi không hoang mang trước các thông tin xuất hiện trên ứng dụng.

Theo tờ The Kyiv Independent, các phóng viên của báo này tại Ukraine cũng nhận được những thông báo bất thường trên điện thoại thông qua ứng dụng Air Alert – nền tảng cảnh báo chính thức được phát triển với sự phối hợp giữa Bộ Chuyển đổi số Ukraine và công ty công nghệ an ninh Ajax Systems.

Một trong những thông báo giả bằng tiếng Nga có nội dung: “Xin chào! Cảnh báo hạt nhân sắp được phát đi trên khắp Ukraine! Đừng lo, Oreshnik đang trên đường tới”.

Không chỉ hiển thị trên điện thoại, còi báo động cũng vang lên tại một số địa phương. Các nhà báo của The Kyiv Independent ghi nhận tình trạng này ở tỉnh Zakarpattia, miền Tây Ukraine.

Giới chức một số địa phương nhanh chóng cảnh báo người dân về khả năng hệ thống thông báo đã bị tấn công. Thống đốc tỉnh Ivano-Frankivsk, bà Svitlana Onyshchuk, cho biết tình hình tại địa phương vẫn yên ổn và các thông tin ban đầu cho thấy ứng dụng cảnh báo đã bị tấn công mạng.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Vinnytsia, bà Natalia Zabolotna, khuyến cáo người dân không nhấp vào các đường link đính kèm trong những thông báo đáng ngờ. Một số quan chức Ukraine nhận định vụ việc có thể liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm dụ người dùng truy cập đường link độc hại.

Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine cũng cho rằng ứng dụng Air Alert nhiều khả năng đã bị xâm nhập.

Bộ Chuyển đổi số Ukraine cho biết ứng dụng tạm thời không hoạt động, song các kênh cảnh báo khác vẫn vận hành bình thường, trong đó có hệ thống còi báo động không kích. Riêng tại Kiev, cơ quan này khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng Kyiv Digital để cập nhật thông tin cảnh báo.

Đến khoảng nửa đêm, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine thông báo hệ thống cảnh báo trên toàn quốc đã hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, cơ quan này tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương, chú ý tín hiệu phát qua loa phóng thanh và không chia sẻ những nội dung chưa được xác minh.

Ứng dụng khẩn cấp của Nga cũng bị tấn công mạng

Đáng chú ý, sự cố tại Ukraine diễn ra trong bối cảnh ứng dụng di động của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn thông báo của bộ này cho biết vụ tấn công khiến thông tin sai lệch được phát tán tới người dân. Cơ quan chức năng Nga đang tìm cách khôi phục hoạt động của ứng dụng, song chưa công bố thêm chi tiết về quy mô cũng như phương thức tấn công.

Theo Reuters, thông tin về vụ việc được TASS đăng tải vào sáng sớm 2/11. Hiện chưa rõ hai cuộc tấn công nhằm vào ứng dụng cảnh báo của Ukraine và Nga có liên quan với nhau hay không.

Việc các nền tảng thông báo khẩn cấp bị xâm nhập đặt ra nguy cơ gây hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt tại những khu vực đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của xung đột. Những cảnh báo giả về phóng xạ, vũ khí hóa học hay tên lửa có thể khiến người dân đưa ra quyết định sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn dựa trên thông tin không chính xác.

Trong bối cảnh đó, giới chức Ukraine khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, không nhấp vào đường link lạ và tránh phát tán những cảnh báo chưa được kiểm chứng.

Theo Reuters, Kyiv Independent

Từ khóa:

#Nga #Ukraine #Cảnh báo sớm #Không kích #Xung đột #Tấn công mạng #Oreshnik #Tên lửa

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