Dinh thự của ông Trump bất ngờ tăng cường phòng không, lộ diện các hệ thống tên lửa tầm ngắn Avenger

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida bất ngờ được tăng cường an ninh. Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger tại đây và sân bay gần đó.

Theo trang tin quân sự The War Zone (TWZ), các hệ thống phòng không Avenger đã được đưa tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Một số thiết bị cùng loại cũng xuất hiện tại Sân bay Quốc tế Donald J. Trump, cách đó khoảng ba dặm về phía tây. Hệ thống Avenger được triển khai khoảng hai tuần trước trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự an toàn của tổng thống.

Những hình ảnh được công bố cho thấy một số hệ thống Avenger được bố trí trên các bệ nổi ở vùng nước sát Mar-a-Lago và khu vực xung quanh sân bay. Quân đội Mỹ không tiết lộ chính xác vị trí cũng như số lượng thiết bị được triển khai, chỉ cho biết đây là biện pháp nhằm bổ sung các lớp bảo vệ cho khu vực.

Theo TWZ, Iran được cho là đã đe dọa tính mạng của ông Trump từ rất lâu trước khi ông ra lệnh tấn công phối hợp với Israel vào Cộng hòa Hồi giáo Iran hồi tháng 2. Các cuộc không kích đã xóa sổ phần lớn cấu trúc lãnh đạo cấp cao của Iran ngay khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury. Giờ đây, nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran ngay trong tuần tới. Thêm vào đó, ông Trump đã trở thành mục tiêu của các âm mưu ám sát và các mối đe dọa không liên quan đến Iran. Cũng có thể có những lo ngại về an ninh gia tăng xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Khu vực bị thông báo cấm bay. Ảnh: TWZ.

Khi được hỏi về sự hiện diện của các hệ thống tên lửa phòng không, các quan chức liên quan đã không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào. “Theo yêu cầu của USSS, NORAD (Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ) và USNORTHCOM (Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ) gần đây đã triển khai các hệ thống phòng không mặt đất (GBAD) và khả năng chống máy bay không người lái tại và xung quanh Mar-a-Lago, Florida” các bộ tư lệnh cho biết trong một tuyên bố. “Những hệ thống này bổ sung thêm một lớp công nghệ để tăng cường khả năng bảo vệ. Vì lý do an ninh hoạt động, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với USSS”.

Hệ thống Avenger đặt trên khung gầm xe Humvee. Ảnh: TWZ.

Hệ thống tên lửa cơ động, có thể triển khai nhanh

NORAD và NORTHCOM từ chối cho biết loại khí tài phòng không mặt đất nào được sử dụng hoặc chúng được bố trí ở đâu. Tuy nhiên, qua các bức ảnh cho thấy hai hệ thống Avenger được đặt trên một bệ nổi ở đầm phá Lake Worth trên bờ biển Mar-a-Lago và một hệ thống khác trên bãi biển.

Avenger là hệ thống phòng không tầm ngắn đặt trên xe quân sự Humvee, được trang bị tên lửa đất đối không Stinger. Hệ thống này chủ yếu được sử dụng để đối phó với các mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng và thiết bị bay không người lái (UAV).

Tháp phóng của Avenger có khả năng xoay 360 độ. Hai cụm ống phóng ở hai bên có thể mang tổng cộng tám quả đạn tên lửa Stinger. Hệ thống còn được trang bị súng máy, giúp tăng khả năng đối phó với các mục tiêu ở cự ly gần.

Ưu điểm đáng chú ý của Avenger là có tính cơ động cao. Do được lắp trên khung gầm xe việt dã Humvee, hệ thống có thể nhanh chóng cơ động thay đổi vị trí triển khai, phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm quan trọng trước những mối đe dọa từ trên không ở tầm thấp.

Các hệ thống Avenger được triển khai ở Sân bay quốc tế Donald Trump. Ảnh: TWZ.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận việc họ triển khai các hệ thống phòng không được thực hiện theo đề nghị của Cục Mật vụ Mỹ (United States Secret Service, USSS).

Mật vụ Mỹ nói mức độ đe dọa đang gia tăng

Cục Mật vụ Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tổng thống Donald Trump, cho biết tình hình hiện nay đang ở mức “đe dọa gia tăng”. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các công nghệ và biện pháp bảo vệ mới nhất để bảo đảm an toàn cho tổng thống.

“Cục Mật vụ đang hoạt động trong môi trường đe dọa gia tăng, và chúng tôi liên tục điều chỉnh các hoạt động bảo vệ của mình để kết hợp các công cụ, công nghệ và phương pháp tiên tiến nhất nhằm bảo vệ những người được chúng tôi bảo vệ”. USSS cho biết. “Theo yêu cầu của USSS, NORAD và USNORTHCOM đang cung cấp khả năng chống hệ thống máy bay không người lái để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ của chúng tôi”.

Các thiết bị điện tử chống UAV được triển khai. Ảnh: TWZ.

Song song với hệ thống Avenger, quân đội Mỹ còn triển khai các thiết bị chống UAV. Những thiết bị này có thể sử dụng radar, camera hồng ngoại và hệ thống tác chiến điện tử để phát hiện, theo dõi và gây nhiễu các UAV bị nghi ngờ có hoạt động bất thường.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa xác nhận liệu đợt tăng cường phòng thủ lần này có xuất phát từ một mối đe dọa cụ thể hay không. Thời điểm các hệ thống được rút khỏi khu vực cũng chưa được công bố.

Theo Creaders, TWZ