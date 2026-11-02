Triều Tiên tung video chỉ cách hạ gục xe tăng M1 Abrams của Mỹ

Triều Tiên công bố video UAV cảm tử bổ nhào phá hủy mô hình xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong cuộc trình diễn vũ khí ngày 29/10. Động thái thu hút chú ý khi Abrams từng chịu tổn thất lớn tại Ukraine, nơi UAV ngày càng trở thành mối đe dọa đối với xe tăng hiện đại.

Truyền thông Triều Tiên vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử bổ nhào xuống phá hủy mô hình xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ. Màn trình diễn cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống tấn công không người lái, hướng tới khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu trên chiến trường, từ xe tăng đến các phương tiện quân sự hạng nhẹ.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/10 công bố hình ảnh từ một cuộc trình diễn vũ khí, trong đó một UAV tấn công lao xuống gần như thẳng đứng về phía mô hình xe tăng M1 Abrams sơn màu cát.

Ở khung hình tiếp theo, mục tiêu bị bao phủ bởi một vụ nổ lớn. Những loại đạn tuần kích xuất hiện trong video cũng được trưng bày tại triển lãm vũ khí của Triều Tiên.

Đây là loại vũ khí được thiết kế để bay lảng vảng trong khu vực mục tiêu, tìm kiếm đối phương rồi lao xuống tấn công theo lệnh điều khiển hoặc cơ chế dẫn đường được lập trình sẵn. Với chi phí thường thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình, UAV cảm tử đang trở thành mối đe dọa đáng kể đối với xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện quân sự trên chiến trường hiện đại.

Cuộc trình diễn mới nhất nằm trong nỗ lực mở rộng năng lực phát triển các hệ thống tấn công không người lái của Bình Nhưỡng. Thay vì chỉ tập trung vào những mục tiêu lớn như căn cứ quân sự hay công trình hạ tầng, các loại UAV này còn được hướng tới những mục tiêu mặt đất có giá trị chiến thuật cao, trong đó có xe tăng.

Hình ảnh từ máy bay không người lái ghi lại cảnh xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Ukraine ngay trước khi phần giáp sau bị trúng đạn. Ảnh: MW.

Mô hình Abrams xuất hiện giữa lúc xe tăng Mỹ chịu tổn thất lớn ở Ukraine

Việc Triều Tiên lựa chọn mô hình xe tăng M1 Abrams làm mục tiêu trong màn trình diễn thu hút chú ý, bởi loại xe tăng chủ lực của Mỹ này từng chịu tổn thất đáng kể tại chiến trường Ukraine.

Một số xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị lực lượng Nga phá hủy, bỏ lại hoặc thu giữ. Những phương tiện bị chiếm giữ tạo cơ hội để Nga nghiên cứu cấu tạo, hệ thống bảo vệ và các đặc điểm kỹ thuật của dòng xe tăng này.

Trong khi đó, việc một xe tăng Leopard 2 bị thu giữ được chuyển tới Triều Tiên đã được xác nhận. Tuy nhiên, chưa có xác nhận tương tự về việc một chiếc M1 Abrams bị Nga thu giữ đã được đưa tới Bình Nhưỡng.

Dù vậy, nhiều khả năng thông tin tình báo kỹ thuật về Abrams đã được chia sẻ với Quân đội Nhân dân Triều Tiên và ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Đây là một khả năng được đặt ra trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên ngày càng mở rộng, nhưng chưa có bằng chứng công khai xác nhận việc chuyển giao cụ thể dữ liệu về Abrams.

Những chiếc Abrams đầu tiên do Mỹ viện trợ được Ukraine đưa vào chiến đấu từ tháng 2/2024. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng đối mặt với tổn thất lớn trước các đòn tấn công của Nga.

Theo đánh giá được tạp chí Military Watch dẫn lại, đến đầu tháng 6/2025, quân đội Ukraine được cho là đã mất khoảng 87% số xe Abrams được cung cấp. Trong đó, một số bị phá hủy, số khác bị bỏ lại hoặc rơi vào tay đối phương.

Ukraine từng phải nhiều lần rút Abrams khỏi tiền tuyến, đồng thời tìm cách tăng cường khả năng bảo vệ giáp trước các mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV và vũ khí chống tăng.

Xe tăng Leopard 2A4 của quân đội Ukraine bị thu giữ, hiện được trưng bày tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

UAV cảm tử phơi bày điểm yếu của xe tăng phương Tây

Khả năng sống sót của các dòng xe tăng phương Tây trong chiến tranh hiện đại ngày càng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi UAV tấn công và đạn tuần kích xuất hiện dày đặc trên chiến trường.

Các thiết kế xe tăng truyền thống thường ưu tiên lớp giáp dày nhằm chống lại đạn pháo và tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, những phương tiện có kích thước lớn, dễ bị phát hiện và khó ngụy trang lại trở thành mục tiêu thuận lợi cho UAV trinh sát và tấn công.

Một số binh sĩ Ukraine từng được phỏng vấn đã chỉ ra điểm yếu của Abrams nằm ở kích thước quá lớn. Một người nhận xét: “Nó rất cao và rất lớn, vì vậy rất khó che giấu”.

Đặc điểm này khiến xe tăng dễ bị phát hiện từ trên không, sau đó bị UAV theo dõi và tấn công. Những đoạn video chiến trường từng ghi lại cảnh xe tăng Abrams bị phá hủy bởi các loại đạn tuần kích, có cơ chế tấn công tương tự UAV xuất hiện trong màn trình diễn của Triều Tiên.

Trong môi trường tác chiến mà UAV có thể liên tục giám sát chiến trường, ngay cả những xe tăng được trang bị giáp dày cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị phát hiện và tấn công từ nhiều hướng.

Điều này đặt ra thách thức lớn đối với các nhà thiết kế xe tăng: tăng cường giáp bảo vệ không còn là giải pháp duy nhất để nâng cao khả năng sống sót. Khả năng ngụy trang, cơ động, phát hiện UAV đối phương và phối hợp với các hệ thống phòng thủ tầm gần ngày càng trở nên quan trọng.

UAV có thể giúp Triều Tiên bù đắp hạn chế về sức mạnh không quân

Việc phát triển nhiều dòng máy bay không người lái tiên tiến được kỳ vọng giúp Triều Tiên khắc phục một phần những hạn chế kéo dài trong lĩnh vực không quân.

Trong khoảng 25 năm qua, Bình Nhưỡng gần như không thể mua sắm các dòng máy bay chiến đấu mới. Phần lớn lực lượng không quân nước này vẫn dựa vào những mẫu máy bay có thiết kế từ nhiều thập niên trước, khiến khoảng cách công nghệ với các đối thủ ngày càng lớn.

Trong bối cảnh khó tiếp cận các máy bay chiến đấu hiện đại, UAV có thể trở thành hướng phát triển ít tốn kém hơn nhưng mang lại nhiều lựa chọn tác chiến. Các phương tiện không người lái có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tấn công mục tiêu mặt đất và gây sức ép lên hệ thống phòng không đối phương.

Màn trình diễn ngày 29/10 chưa chứng minh được năng lực thực chiến của UAV Triều Tiên trước xe tăng hiện đại. Mục tiêu bị phá hủy chỉ là mô hình giả lập, còn thông số kỹ thuật, khả năng xuyên giáp và mức độ chính xác của loại vũ khí này chưa được công bố đầy đủ.

Tuy nhiên, việc Bình Nhưỡng đưa mô hình Abrams vào một cuộc trình diễn vũ khí cho thấy xe tăng phương Tây và những thách thức mà chúng gặp phải trước UAV đang trở thành một trong những chủ đề được quân đội Triều Tiên quan tâm.

Theo MW