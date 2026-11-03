Ông Trump nói ứng viên Dân chủ “nguy hiểm nhất lịch sử” trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ

Một ngày trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội, Tổng thống Donald Trump gọi các ứng viên Dân chủ là “nguy hiểm nhất” trong lịch sử nước này, đồng thời cam kết mỗi người trưởng thành sẽ nhận 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa chiến thắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại giai đoạn vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Hai bằng những lời công kích nhằm vào các ứng viên đảng Dân chủ, gọi họ là “cực đoan và nguy hiểm nhất” trong lịch sử nước Mỹ. Chỉ một ngày sau, cử tri sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Phát biểu tại hồ phản chiếu Lincoln ở Washington – địa điểm vừa mở cửa trở lại sau đợt cải tạo do chính quyền của ông thực hiện – Tổng thống Trump mô tả cuộc bầu cử lần này là “cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng nhất, theo tôi, trong cuộc đời chúng ta”.

“Đây là những ứng viên nguy hiểm nhất từng được đưa ra tranh cử”, ông nói.

Thay vì trực tiếp tới một bang chiến trường, ông Trump dự kiến tham gia ít nhất 7 cuộc vận động trực tuyến nhằm hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa trong ngày cuối cùng của chiến dịch. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance vận động tranh cử tại New York và Ohio.

Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ ủng hộ chính sách biên giới mở, tăng thuế, hạn chế súng đạn và các biện pháp điều trị chuyển đổi giới tính cho trẻ em.

Ông đặc biệt nhắm vào Abdul El-Sayed, ứng viên Dân chủ tranh cử Thượng viện tại bang Michigan, và gọi ông này là “phần tử thánh chiến”. Tổng thống Mỹ viện dẫn một bài báo gần đây cho rằng El-Sayed từng vận động tranh cử tại một nhà thờ Hồi giáo, nơi một diễn giả gọi nước Mỹ là “Ngôi nhà của quỷ Satan”.

Bài viết do trang tin bảo thủ Daily Wire đăng tải cho biết El-Sayed từng xuất hiện tại Trung tâm Hồi giáo Detroit hồi tháng 3, trong chiến dịch tranh cử vòng sơ bộ của đảng Dân chủ. Theo bài báo, một diễn giả tại trung tâm này đã sử dụng cụm từ trên trong một bài phát biểu năm 2025.

El-Sayed phủ nhận bản thân và gia đình có quan hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood).

Ứng viên này cũng đối mặt với sự chia rẽ ngay trong nội bộ đảng Dân chủ. Nghị sĩ Haley Stevens, người từng thất bại trước El-Sayed trong cuộc bầu cử sơ bộ, hôm Chủ nhật tuyên bố ủng hộ đối thủ Cộng hòa của ông là Mike Rogers.

“Nếu chúng ta lo lắng về hướng đi tiếp theo, hãy đi bỏ phiếu”, El-Sayed nói với những người ủng hộ hôm đầu tuần, theo hãng tin AP.

“Không thể để một đảng căm ghét nước Mỹ cai trị những người đã xây dựng nên đất nước chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc các thành viên đảng Dân chủ tại Alaska có hành vi “tham nhũng”, liên quan đến việc một ứng viên thứ hai cùng tên Dan Sullivan xuất hiện trên lá phiếu, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm cũng mang tên này.

Tuần trước, tờ New York Times đưa tin chiến dịch của ứng viên Dân chủ Mary Peltola có liên quan đến việc tìm người mang tên Sullivan thứ hai tham gia tranh cử. Tuy nhiên, Peltola phủ nhận mọi liên quan.

Ông Trump thừa nhận đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Dù vậy, ông cho rằng đảng Cộng hòa sẽ “chiến thắng áp đảo” nếu những người từng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 2024 tiếp tục đi bỏ phiếu.

Ông cũng hứa mỗi người trưởng thành sẽ nhận được 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, với điều kiện số tiền phải được chi tiêu tại Mỹ. Tổng thống không giải thích nguồn ngân sách để thực hiện cam kết này.

Trong khi đó, các ứng viên Dân chủ tập trung khai thác vấn đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ trong chiến dịch tranh cử. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ.

Sự kiện kéo dài 50 phút phần lớn xoay quanh hồ phản chiếu Lincoln. Ông Trump đùa rằng địa điểm này nên được đổi tên thành “Hồ phản chiếu Trump”, đồng thời nói chính quyền của ông đã xử lý tình trạng rò rỉ kéo dài nhiều năm và làm lại bề mặt hồ.

Tổng thống Mỹ một lần nữa đổ lỗi cho những kẻ phá hoại về tình trạng hư hỏng của lớp bề mặt mới. Phần này bắt đầu bong tróc sau khi hồ được bơm đầy nước trở lại vào mùa hè.

Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố David Hearn, cựu vận động viên Olympic, với cáo buộc gây hư hại hồ phản chiếu, nhưng sau đó đã rút vụ án.

Theo SCMP